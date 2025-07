এসএসএএনইউ থেকে এফজি: বেতন বিতরণ বৈষম্য বা শিল্প ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখি শেষ

সিনিয়র স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়ান ইউনিভার্সিটিস (এসএসএএনইউ) ফেডারেল সরকারকে “অবিরাম বেতন অবিচার, ভাঙা প্রতিশ্রুতি এবং নাইজেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অ-একাডেমিক কর্মীদের মুখোমুখি পদ্ধতিগত অবহেলা” হিসাবে বর্ণনা করা অবিলম্বে সম্বোধন করার আহ্বান জানিয়েছে।

ট্রেড ইউনিয়ন তার ৫১ তম জাতীয় নির্বাহী কাউন্সিলের (এনইসি) সভা শেষে আলিকো ডাঙ্গোট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, উডিল, কানোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এর জাতীয় রাষ্ট্রপতি কমরেড মোহাম্মদ হারুনা ইব্রাহিমের স্বাক্ষরিত একটি যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে, সসানু কঠোরভাবে তৃতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈষম্যমূলক বেতন বিতরণ অনুশীলনের নিন্দা করেছেন।

“অন্যান্য ফেডারেল কর্মীদের বেতন দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে প্রায়শই ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন বিলম্ব হ’ল অন্যায় এবং অগ্রহণযোগ্য উভয়ই,” সসানু ঘোষণা করেছিলেন।

ইউনিয়নটি সমস্ত ফেডারেল এবং রাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেতন বিতরণের জরুরী সুরেলাও দাবি করেছিল, সতর্ক করে দিয়েছিল যে বিরাজমান বৈষম্য কেবল শিল্প সম্প্রীতিগুলির জন্য কেবল অন্যায় নয়, বিপজ্জনক।

SSANU did not mince words regarding the continued withholding of two months’ salaries owed to its members who participated in the 2022 industrial action.

“এনইসি বেতন অব্যাহত রোধকে দৃ strongly ়ভাবে নিন্দা করে … ফেডারেল সরকারকে অবিলম্বে ভাল বিশ্বাসের বিক্ষোভ হিসাবে অসামান্য আটকানো বেতন ছেড়ে দিতে হবে,” এই যোগাযোগটি জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হতাশার ইঙ্গিত দেয়।

এই যোগাযোগটি পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি লঙ্ঘনের বিষয়ে সসানুর হতাশাও প্রকাশ করেছিল। ইউনিয়নের মতে, ফেডারেল সরকারের সমঝোতা স্মারক (এমইউএস), কর্মের স্মারকলিপি (এমওএএস) এবং অন্যান্য সম্মিলিতভাবে দর কষাকষি করা চুক্তিগুলির জন্য অবিচ্ছিন্ন অবহেলা শিক্ষা খাতে সামাজিক সংলাপের অখণ্ডতার হুমকির মুখে পড়ে।

“এই জাতীয় চুক্তিগুলি … বাধ্যতামূলক এবং অবশ্যই পুরোপুরি সম্মানিত হতে হবে,” সানু দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন।

ইউনিয়নের নেতৃত্ব সতর্ক করেছিল যে এই চুক্তিগুলি সম্মান করতে ব্যর্থতা এটিকে “সম্মতি বাধ্য করার জন্য সমস্ত আইনী এবং উপযুক্ত উপায়গুলি অন্বেষণ করতে বাধ্য করবে।”

সমানভাবে বিতর্কিত ছিল সম্প্রতি প্রকাশিত ₦ 50 বিলিয়ন অর্জিত ভাতা বিতরণ। ইউনিয়নটি এসএসএএনইউ, নাসু এবং নাট সহ নন-টিচিং ইউনিয়নগুলিতে মাত্র 20% (10 বিলিয়ন ডলার) “অসম এবং নগণ্য বরাদ্দ” নিয়ে জঘন্য চিৎকার করেছিল। সানু এই পদক্ষেপকে “বৈষম্যমূলক” বলে নিন্দা করেছেন এবং ২০২২ সালের স্মারকলিপিটি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এসসানু ও নাসুর যৌথ অ্যাকশন কমিটি (জেএসি) এর সাথে স্বাক্ষরিত বোঝার স্মারকলিপিটি লঙ্ঘন করেছেন।

বিবৃতিতে লেখা হয়েছে, “এই বরাদ্দ নাইজেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যকর কার্যক্রমে আমাদের সদস্যরা যে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে তা স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়।”

অভিযোগের তালিকায় যুক্ত করা হ’ল ২০০৯ এফজি/এসএসএএনইউ চুক্তির পুনর্নির্মাণের স্টলিং।

“এনইসি অব্যাহত নীরবতা এবং নিষ্ক্রিয়তার জন্য গভীর হতাশা প্রকাশ করেছে … দীর্ঘায়িত বিলম্বটি অগ্রহণযোগ্য নয়,” ইউনিয়ন একটি আসন্ন শিল্প সংকট এড়াতে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়াটির তাত্ক্ষণিক পুনঃস্থাপন এবং সময়োপযোগী উপসংহারের দাবি জানিয়ে শোক প্রকাশ করেছে।

যোগাযোগটি নিরাপত্তাহীনতা এবং অর্থনৈতিক কষ্ট সহ বিস্তৃত জাতীয় ইস্যু নিয়ে স্যানুর উদ্বেগকেও প্রতিফলিত করে। এনইসি নিরাপত্তাহীনতার ক্রমবর্ধমান তরঙ্গ, বিশেষত বেনু, মালভূমি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে গণহত্যার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

“আমরা ফেডারেল সরকারকে সুরক্ষার বিষয়ে একটি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার আহ্বান জানাই,” ইউনিয়ন দাবি করেছিল, গোয়েন্দা ও সম্প্রদায় সুরক্ষায় লক্ষ্যবস্তু বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশের সুরক্ষা আর্কিটেকচারের পুনর্গঠনের আহ্বান জানিয়েছে।

অর্থনীতিতে, স্যানু ফেডারেল সরকারের সংস্কার এজেন্ডাটির সমালোচনা থেকে বিরত হননি। এটি উল্লেখ করেছে যে জ্বালানী ভর্তুকি অপসারণ এবং মুদ্রা একীকরণের মতো নীতিগুলি জীবনযাত্রার ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও খারাপ করেছে।

“ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি, খাদ্যের দাম এবং ক্রমহ্রাসমান ক্রয় ক্ষমতা শ্রমিকদের উপর অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করেছে,” এতে বলা হয়েছে, খাদ্য ভর্তুকি, জ্বালানী ভাউচার এবং ঝুঁকিপূর্ণ নাইজেরিয়ার জন্য শর্তসাপেক্ষ নগদ স্থানান্তর সহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির জরুরি রোলআউটের আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইউনিয়ন জলবায়ু বিপর্যয়ের ক্রমবর্ধমান হুমকির উপরও বিপদাশঙ্কা উত্থাপন করেছিল, প্রাসঙ্গিক পরিবেশ সংস্থাগুলির প্রতিক্রিয়াটিকে চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত হিসাবে বর্ণনা করে।

“এনইসি ফেডারেল সরকারকে একটি বিস্তৃত জাতীয় দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া কাঠামো বিকাশ ও বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে … দুর্বল সম্প্রদায়ের সুরক্ষার জন্য,” এটি অনুরোধ করেছে।

যোগাযোগটি শেষ করে, ইউনিয়ন নাইজেরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার মধ্যে “ইক্যুইটি, পেশাদারিত্ব এবং সুশাসন” এর প্রতি তার অটল প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছে। এটি সরকারকে তার দাবির প্রতি আন্তরিকতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়ে সতর্ক করে যে কাজ করতে ব্যর্থতা তৃতীয় শিক্ষা খাতে ভঙ্গুর শিল্প শান্তিকে হুমকির সম্মুখীন করতে পারে।