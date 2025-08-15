এসএসডি গ্যাজেট যা আমার ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষিত রাখে (আমাকে জেমস বন্ডের মতো অনুভব করার সময়)

আমাদের বেশিরভাগ ইতিমধ্যে জানে যে পোর্টেবল ড্রাইভে এনক্রিপ্টড ডেটা বহন করা একটি খারাপ ধারণা। ভুল হাতে পড়ে থাকা ডেটাগুলির পরিণতিগুলি বিব্রতকর থেকে ক্ষতিকারক থেকে আপনার বা আপনার সংস্থাকে আইনী মাথাব্যথা পর্যন্ত উন্মুক্ত করা পর্যন্ত হতে পারে।
তবে বাহ্যিক ড্রাইভগুলিতে ডেটা এনক্রিপ্ট করাও ব্যথা হতে পারে। যদি আপনাকে পৃথক অ্যাপ্লিকেশনগুলি চালাতে হয় তবে জিনিসগুলি দ্রুত একটি বড় ঝামেলা হয়ে যায় এবং এভাবেই ডেটা অ্যানক্রিপ্ট করা যায়।
তবে যদি কোনও অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে গোলযোগ না করে সহজেই এনক্রিপ্ট করা এবং ডেটা ডিক্রিপ্ট করার কোনও উপায় থাকে তবে কী হবে? ঠিক আছে, আছে, এবং আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আপনি যখনই ব্যবহার করেন ততবার আপনি জেমস বন্ডের মতো অনুভব করবেন কিংস্টন আয়রনকি।
এসএসডি দেখতে কোনও নিয়মিত এসএসডির মতো দেখাচ্ছে, এতে স্ক্রিন রয়েছে। এটি একটি টাচস্ক্রিন, এবং আপনি এটি আপনার পাসকোড ইনপুট করতে এবং ড্রাইভ সেটিংস পরিবর্তন করতে ব্যবহার করেন।
এই ড্রাইভটি সরানোর সময় ডেটা এনক্রিপ্ট করার অন্যতম সহজ এবং সুবিধাজনক উপায়। এই ড্রাইভের প্রাথমিক সেটআপটি কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়েছিল – আমাকে আমার সিক্রেট পাসকোড ইনপুট করতে হয়েছিল – এবং এটি ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ছিল।
এবং এটি আমার আছে ব্যবহার।
এই ড্রাইভটি তিনটি মহাদেশ এবং সমস্ত যুক্তরাজ্য জুড়ে মুষ্টিমেয় দেশগুলিতে আমার সাথে ছিল এবং এটি শক্তিশালী চলছে।
এবং এই ড্রাইভটি এক্সটিএস-এএস 256-বিট হার্ডওয়্যার এনক্রিপশনকে ধন্যবাদ জানাতে ডেটা সুরক্ষিত করতে খুব ভাল, এটি এর চেয়ে অনেক বেশি করে। উদাহরণস্বরূপ, এটিতে একটি এলোমেলো অন-স্ক্রিন কীবোর্ড রয়েছে (সুতরাং আঙুলের স্মাডস আপনার পাসকোডটি দেয় না), ডেটা (বা ম্যালওয়্যার) ড্রাইভে লেখা থেকে রোধ করার জন্য কেবল একটি পঠনযোগ্য মোড এবং আপনি যদি ড্রাইভটি বের করতে ভুলে যান তবে একটি স্বয়ংক্রিয় সময়সীমা।
কেন আমি এই পণ্যটি সুপারিশ করি
আমি সম্পর্কে অনেক কিছু আছে কিংস্টন আয়রনকি ভল্ট গোপনীয়তা 80 এসএসডি। এটি চারটি সক্ষমতায়ও উপলভ্য, সুতরাং আপনি কেবল আপনার প্রয়োজনীয় পরিমাণটি কিনছেন। খনিটি ছিল 960 জিবি সংস্করণ, যা আমার পক্ষে ভাল, তবে আপনি যদি ডেটা হোগ হন তবে আপনি 7.6tb এর একটি পেতে পারেন (এটি আপনাকে শীতল $ 965 ফিরিয়ে দেবে)।
এই ড্রাইভটি ব্যবহার করা কতটা স্বজ্ঞাত তাও আমি পছন্দ করি। আপনার যা যা জানা দরকার তা টাচস্ক্রিনে রয়েছে, তাই ঝলকানো আলোর সংমিশ্রণের অর্থ কী তা আপনাকে বোঝাতে হবে না। একটি স্ক্রিন সমস্ত পার্থক্য তৈরি করে এবং এটিকে একটি টাচস্ক্রিন তৈরি করে এটি ব্যবহারে সুবিধাজনক এবং পরিচিত করে তোলে।
আমি প্রচুর বিভিন্ন এনক্রিপ্ট করা ড্রাইভ চেষ্টা করেছি, তবে আমি এটিতে ফিরে যাচ্ছি। আমি পছন্দ করি এটি এনক্রিপশন তৈরি করে। এটি বেশ চ্যালেঞ্জ, তবুও কিংস্টন আয়রনকি ভল্ট গোপনীয়তা 80 এসএসডি স্বাচ্ছন্দ্যে এটি সম্পাদন করে। সহজ কথায় বলতে গেলে এটি আপনার ডেটা সুরক্ষিত করার জন্য একটি অবিশ্বাস্য ড্রাইভ।
