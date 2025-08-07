You are Here
এসএসপিএম দুটি চুরি হওয়া জলজ মোটরসাইকেল পুনরুদ্ধার করুন, একজন আটক রয়েছেন
এসএসপিএম দুটি চুরি হওয়া জলজ মোটরসাইকেল পুনরুদ্ধার করুন, একজন আটক রয়েছেন

সিউদাদ জুয়ারেজ.- পৌরসভা পুলিশ দুটি জলজ মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে যা চুরি হয়ে গেছে এবং চুরির অপরাধের জন্য দায়ী একজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

সেন্ট্রো জেলার পৌরসভার জননিরাপত্তা সচিবালয়ের মতে, এটি মিগুয়েল এনজেল আমাকে

কর্পোরেশন জিএমসি টেরিন ব্র্যান্ড, কালো রঙের একটি গাড়িতে করে একজন নাগরিককে জানিয়েছে, শিং আল্টো পাড়ার ফ্রান্সিসকো সরবিয়া এবং ইগনাসিও এম আল্টামিরানো রাস্তাগুলির মোড়ে অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে।

এজেন্টরা নাগরিকের সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছিল, যিনি তাদের বলেছিলেন যে একটি পিকআপ ট্রাকের আগে কয়েক মুহূর্ত আগে, একটি ট্রেলারটি জড়িয়ে ধরেছিল যেখানে তার সম্পত্তির দুটি জলজ মোটরসাইকেল ছিল।

ভুক্তভোগীর দ্বারা সরবরাহিত তথ্য দিয়ে, অনুসন্ধান ক্রিয়া শুরু হয়েছিল, রাস্তায় ইসলা ক্যালেডোনিয়া এবং মিলপা আলতা, álvaro obregnen পাড়ায় শেভ্রোলেট সিলভেরাদো ব্লু, মডেল ২০০৮ এর একটি বাহন, যা একটি ট্রেলারে দুটি জলজ মোটরসাইকেলগুলি স্থানান্তরিত করেছিল, যা পূর্বে এবং এই মুহুর্তের পূর্বে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলে ছিল।

তারা উচ্চতর চালককে চিহ্নিত করেছিল এবং যখন তারা মোটরসাইকেলের ডেটাগুলির সাথে পরামর্শ করে, জুয়ারেজ প্ল্যাটফর্ম সিস্টেমে, তখন জানা গিয়েছিল যে এই বছরের of ই আগস্ট তাদের ডাকাতির গর্ভাবস্থার একটি প্রতিবেদন ছিল, ডিটেনশনকে রেখে গেলে যিনি নিজেকে মিগুয়েল আঙ্গেল এমই, 47 হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

