এসএস উইলি অ্যাডামেস ‘একজন বন্ধু’, তবে তিনি দৈত্যদের জন্য প্রযোজনা করছেন না

যদিও বেসবল অপারেশনসের সান ফ্রান্সিসকো সভাপতি বাস্টার পোসেই উইলি অ্যাডামসের সাথে ধৈর্যকে অনুরোধ করেছেন, স্ল্যাম্পিং জায়ান্টস শর্টসটপ অবশ্যই উদ্বেগের কারণ হতে হবে।

Adames, যিনি অফসিসনে ফ্রি এজেন্ট হিসাবে সাত বছরের, 182 মিলিয়ন ডলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেনবৃহস্পতিবারের মধ্যে 56 টি খেলায় পাঁচটি হোম রান এবং 25 আরবিআই সহ কেবল .208 হিট করছে। 2024 সালে মিলওয়াকি ব্রিউয়ার্সের সাথে, তিনি 32 টি হোম রান নিয়ে .251 ব্যাট করেছিলেন এবং ক্যারিয়ার-উচ্চ 112 আরবিআই করেছিলেন।

“সুপারস্টার খেলোয়াড়রা যখন একটি বড় চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং গেটের বাইরে লড়াই করে, তখন এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়,” পোসেই বৃহস্পতিবার বলেছিলেন কেএনবিআর এর “মারফ অ্যান্ড মার্কাস” শো“আমরা এটি সঙ্গে দেখেছি [Philadelphia’s] ট্রে টার্নার, আমরা এটি ফ্রান্সিসকো লিন্ডোর দিয়ে দেখেছি [of the New York Mets]। আপনি কিছু পরিমাণে দেখছেন [the Mets’] এই বছর জুয়ান সোটো। তাই ধৈর্য ধরুন। … উইলি একটি ছেলে। “

ধৈর্য অবশ্য শীঘ্রই পাওয়ার-প্রয়োজন জায়ান্টদের জন্য পাতলা পরতে পারে, যারা তৃতীয় স্থানে রয়েছে, প্রথম স্থানের লস অ্যাঞ্জেলেসের তিনটি গেম পিছনে রয়েছে। সান ফ্রান্সিসকো তিন-গেমের সিরিজে প্রথম স্থানের ডেট্রয়েট টাইগারদের দ্বারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং মিয়ামি মারলিন্সের বিপক্ষে রাস্তায় উইকএন্ড সিরিজে চলে গেছে।

অ্যাডামেসের জায়ান্টদের জন্য 11 টি মাল্টি-হিট গেম রয়েছে তবে তিনি তার গত পাঁচটি খেলায় কেবল 2-ফর-17 (উভয় একক)। জায়ান্টরা 55 টি হোম রান সহ মেজর লীগ বেসবলে 19 তম।

যদি অ্যাডামেসের স্ল্যাম্প আরও গভীর হয় তবে সম্ভবত পোসেইও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।