এসএ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং কেজেডএন স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানোর জন্য বাহিনীতে যোগদান করে

কোয়াজুলু-নাটাল স্বাস্থ্য বিভাগ এবং সম্প্রতি গঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (এসএএমএ) প্রাদেশিক শাখা প্রদেশের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
সামা চেয়ারপারসন ডাঃ এমভুইসি মজুকওয়া বলেছেন, সামা কেজেডএন কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অ্যাডভোকেসি জোরদার করা, সমন্বয়কে উন্নত করা এবং স্বাস্থ্য নীতিতে আরও কার্যকর ব্যস্ততা অর্জন করা।
“কেজেডএন প্রাদেশিক কাঠামো একটি গেম-চেঞ্জার। এটি সামের জাতীয় প্রভাবকে স্পষ্ট প্রাদেশিক ক্রিয়ায় অনুবাদ করে, এটি নিশ্চিত করে যে অ্যাডভোকেসি কেবল বিস্তৃত নয়, বরং গ্রাউন্ড, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রভাবশালী,” মজুকওয়া বলেছিলেন।
সামা সিইও ডাঃ মজুঙ্গাইল নোডিকিদা বলেছিলেন যে তারা জাতীয় পর্যায়ে তারা যে প্রভাব ফেলছে তা হ’ল তারা প্রাদেশিক স্তরে অনুভূত হতে চায়।
তিনি বলেছিলেন যে নির্বাচনের কোনও সময় নেই। তারা চেয়েছিল যে প্রাদেশিক ডাক্তাররা তাদের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে পারেন। অতএব, বর্তমান শাখার চেয়ারপারসন, ভাইস-চেয়ারপারসন এবং ট্রেজারাররা একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রাদেশিক কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবে। প্রাদেশিক চেয়ারপারসন, ভাইস চেয়ারপারসন এবং ট্রেজারাররা প্রাদেশিক কার্যকারী কমিটি থেকে নির্বাচিত হবেন।
কেজেডএন হেলথ এমইসি নোমাগুগু সিমেলেন একটি মূল বক্তব্য প্রদান করেছেন, সম্প্রদায়গুলি স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছ থেকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি এবং সামা উভয় সদস্যদের কাছ থেকে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করার জন্য সহযোগী প্রচেষ্টার রূপরেখা প্রকাশ করেছেন।
সিমেলেন লঞ্চটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে তুলে ধরেছিলেন, একটি পেশাদার সংস্থা একীভূত কণ্ঠের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়ার গুরুত্বকে জোর দিয়ে।
তিনি বলেছিলেন যে সামা দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি সংস্থা হিসাবে পরিচিত যা তাদের তাদের গৌরব অর্জন করতে দেয় না।
সিমেলেন বলেছিলেন, “আপনি ক্রমাগত আমাদের পায়ের আঙ্গুলের উপরে রাখেন, আমাদের স্বাস্থ্যসেবাতে বিদ্যমান অসম্পূর্ণ ব্যবসায়ের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞ কারণ স্বাস্থ্য বিভাগকে যদি চ্যালেঞ্জ না দেওয়া হয় তবে ঝুঁকি এবং আত্মতৃপ্তি স্বাস্থ্যসেবাতে বিপজ্জনক,” সিমেলেন বলেছিলেন।
“সরকারগুলিতে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আপনি প্রয়োজনীয় কণ্ঠস্বর।”
কয়েক বছর ধরে বাজেট কমানোর পরিমাণ বিলিয়ন র্যান্ড এবং ফলস্বরূপ কর্মীদের ঘাটতি সত্ত্বেও, সিমেলেন জানিয়েছেন যে বিভাগটি বর্ধিত পদ, আরও সংস্থান এবং উন্নত কাজের অবস্থার পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
"আমরা কোয়াজুলু-নাটাল প্রদেশের কার্যনির্বাহী কাউন্সিল হিসাবে একটি আলোচনা করতে পেরেছি। এর ফলস্বরূপ, আমরা ১৫০ টি পদে বিজ্ঞাপন দিতে সম্মত হয়েছি, যার মধ্যে ১০০ জন মেডিকেল অফিসারদের জন্য এবং ৫০ জন চিকিত্সক বিশেষজ্ঞদের জন্য রয়েছে।
সামা প্রতিনিধিদের একটি ইন্টারেক্টিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কর্মশালার পরিচিতি পেয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সিমেলেন এআইকে আলিঙ্গন করে এবং স্বাস্থ্যসেবাতে কীভাবে এর সক্ষমতা অর্জন করতে পারে তা অন্বেষণ করে ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় সামাকে প্রশংসা করেছিলেন।
তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবাতে এআইয়ের সম্ভাবনার মধ্যে ডায়াগনস্টিক সময়গুলি সংক্ষিপ্তকরণ, প্রাথমিক রোগ সনাক্তকরণকে সহায়তা করা এবং হাসপাতাল পরিচালনা বাড়ানো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মানুষের ত্রুটি হ্রাস করে, এআই স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের যত্নের অনন্যভাবে মানবিক দিকগুলিতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে দেয়।
সিমেলেন বলেছেন, “কোয়াজুলু-নাটালের মতো বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় একটি প্রদেশে এআই গ্রামীণ ও নগর স্বাস্থ্যসেবার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে সহায়তা করতে পারে, নিশ্চিত করে যে প্রত্যন্ত সম্প্রদায়ের রোগীরা নগর কেন্দ্রগুলিতে একই গতি এবং পরিষেবার যথার্থতা থেকে উপকৃত হন,” সিমেলেন বলেছিলেন।
সাম
বিকিটশা বলেছিলেন, “তারা যে আত্মবিশ্বাস দেখেছে তার জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমি এই প্রদেশে সামাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি,” বিকিটশা বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে কোয়াজুলু-নাটাল প্রদেশ জুড়ে পরিষেবা সরবরাহের জন্য একটি জেলা উন্নয়ন মডেল গ্রহণ করেছে।
বিকিটশা বলেছিলেন, “এটি বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে কারণ আপনি আন্তঃসীমান্ত সমস্যা পেয়েছেন, আপনি ধূসর অঞ্চল পেয়েছেন যেখানে তারা সুবিধাগুলি দ্বারা আচ্ছাদিত নয় So সুতরাং, এটি সেই প্রকৃতির মধ্যে অনন্য … কেজেডএন-তে আপনার স্বাস্থ্যের আশেপাশে থাকা প্রতিটি কথোপকথনকে গ্রামীণ সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলা দরকার,” বিকিটশা বলেছিলেন।
