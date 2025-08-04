এসএ রফতানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 30% শুল্ক 30,000 চাকরিতে আঘাত করবে

“এই (অংশীদারিত্ব) এসএ -র জন্য নতুন বাজারের অ্যাক্সেসের সুযোগগুলি আনলক করা, এসএএসএল দ্বারা টেকসই বিমান চালনা জ্বালানী রফতানি এবং সংকর এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের রফতানি সহ।
“বৈশ্বিক বাণিজ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার সময়, এসএ সক্রিয়ভাবে আরও স্থিতিস্থাপক কৃষি খাত তৈরি করছে। আমরা চীন এবং থাইল্যান্ডের মতো বিশাল নতুন বাজার খোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি, সাইট্রাস এবং অন্যদের মতো পণ্যগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রোটোকলগুলি সুরক্ষিত করে। চীন একাই $ 200 বিলিয়ন ডলার বাজারের সাথে, আমরা আত্মবিশ্বাসের সাথে আমাদের পৌঁছনো এবং আমাদের কৃষি উত্পাদনকারীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করছি।”
লামোলা বলেছিলেন যে সরকার নিষ্ক্রিয় ছিল না তবে এসএর বাণিজ্য পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য সক্রিয় ও সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করছিল।
তার সাপ্তাহিক নিউজলেটারে রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসা বলেছেন, এসএ আমদানিতে ৩০% শুল্ক আরোপ করার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তটি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্ত অবস্থার সাথে দেশকে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে তা তুলে ধরেছে।
রামাফোসা বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দেশ অনুসারে এসএর দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবসায়ের অংশীদার, এবং শুল্ক ব্যবস্থাগুলি এমন শিল্পগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে যা তারা নিযুক্ত শ্রমিকদের সাথে এবং জাতীয় ফিস্কাসের উপর প্রভাবের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবদ্ধ রফতানির উপর বেশি নির্ভর করে।
“কৃষি, স্বয়ংচালিত এবং টেক্সটাইলের মতো দেশীয় খাতগুলি আফ্রিকান বৃদ্ধি ও সুযোগ আইনের অধীনে মার্কিন বাজারে শুল্কমুক্ত অ্যাক্সেস থেকে histor তিহাসিকভাবে উপকৃত হয়েছে।
“আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক histor তিহাসিকভাবে প্রকৃতির পরিপূরক হয়েছে,” রামাফোসা বলেছিলেন। “দক্ষিণ আফ্রিকার রফতানি মার্কিন প্রযোজকদের সাথে প্রতিযোগিতা করে না এবং মার্কিন শিল্পের জন্য হুমকি দেয় না। এটি আমাদের আকাঙ্ক্ষা হিসাবে রয়ে গেছে যে এটি অব্যাহত রাখা উচিত।
“মূলত, আমাদের রফতানি মার্কিন শিল্পগুলিতে ইনপুট এবং তাই মার্কিন শিল্প বেসকে সমর্থন করে। এসএ আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী, আমাদের 22 টি সংস্থা খনন, রাসায়নিক, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং খাদ্য শৃঙ্খলা সহ বেশ কয়েকটি সেক্টরে বিনিয়োগ করে।”
রামাফোসা বলেছিলেন যে পারস্পরিক উপকারী বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত ছিল এবং সমস্ত যোগাযোগ চ্যানেল উন্মুক্ত ছিল।
“আমাদের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকারটি আমাদের রফতানি শিল্পকে রক্ষা করছে। আমরা আমাদের পণ্যগুলির জন্য বাজার অ্যাক্সেস সংরক্ষণের প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত থাকব। আমাদের অবশ্যই আমাদের রফতানি বাজারগুলির বৈচিত্র্যকেও ত্বরান্বিত করতে হবে, বিশেষত আন্তঃ আফ্রিকান বাণিজ্যকে আরও গভীর করে,” তিনি বলেছিলেন।
