এসকিউএলটিই/এসকিউএলাইট-জেএস: জাভাস্ক্রিপ্টে কাস্টম এসকিউএলাইট ফাংশন তৈরি করুন। আপনার ডাটাবেসটি স্কেলার, সমষ্টি, উইন্ডো ফাংশন এবং সংগ্রহগুলি সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্টে প্রসারিত করুন।

স্ক্লাইট-জেএস একটি শক্তিশালী এক্সটেনশন যা জাভাস্ক্রিপ্ট ক্ষমতা স্ক্লাইটে নিয়ে আসে। এই এক্সটেনশনের সাহায্যে আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট কোড ব্যবহার করে কাস্টম এসকিউএলাইট ফাংশন, সমষ্টি, উইন্ডো ফাংশন এবং কোলেশন সিকোয়েন্সগুলি তৈরি করতে পারেন, সরাসরি আপনার এসকিউএলাইট ডাটাবেসের মধ্যে নমনীয় এবং শক্তিশালী ডেটা ম্যানিপুলেশনকে অনুমতি দেয়।

অফিসিয়াল রিলিজ পৃষ্ঠা থেকে আপনার প্ল্যাটফর্মের জন্য উপযুক্ত প্রাক-বিল্ট বাইনারি ডাউনলোড করুন:

লিনাক্স: x86 এবং বাহু

ম্যাকোস: x86 এবং বাহু

উইন্ডোজ: x86

অ্যান্ড্রয়েড

আইওএস

-- In SQLite CLI .load . / js -- In SQL SELECT load_extension( ' ./js ' );

স্ক্লাইট-জেএস জাভাস্ক্রিপ্ট সহ এসকিউএলাইট কার্যকারিতা প্রসারিত করার বিভিন্ন উপায় সরবরাহ করে:

ফাংশন টাইপ বর্ণনা স্কেলার ফাংশন পৃথক সারিগুলি প্রক্রিয়া করুন এবং একটি একক মান ফেরত দিন সামগ্রিক ফাংশন একাধিক সারি প্রক্রিয়া করুন এবং একটি একক সমষ্টিগত ফলাফল ফিরিয়ে দিন উইন্ডো ফাংশন সমষ্টিগুলির মতো তবে সম্পূর্ণ ডেটাসেট অ্যাক্সেস করতে পারে কোলেশন সিকোয়েন্সস পাঠ্য মানগুলির জন্য কাস্টম বাছাই অর্ডারগুলি সংজ্ঞায়িত করুন জাভাস্ক্রিপ্ট মূল্যায়ন এসকিউএলাইটের মধ্যে সরাসরি জাভাস্ক্রিপ্ট কোডটি মূল্যায়ন করুন

স্কেলার ফাংশনগুলি একবারে এক সারি প্রক্রিয়া করে এবং একটি একক মান দেয়। এগুলি ডেটা রূপান্তর, গণনা, পাঠ্য হেরফের ইত্যাদির জন্য দরকারী

SELECT js_create_scalar( ' function_name ' , ' function_code ' );

ফাংশন_নাম : আপনার কাস্টম ফাংশনের নাম

: আপনার কাস্টম ফাংশনের নাম ফাংশন_কোড: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা আপনার ফাংশনটি সংজ্ঞায়িত করে। ফর্ম হতে হবে function(args) /* your code here */

-- Create a custom function to calculate age from birth date SELECT js_create_scalar( ' age ' , ' function(args) (m === 0 && today.getDate() < birthDate.getDate())) age--; return age; ' ); -- Use the function SELECT name, age(birth_date) FROM people;

সামগ্রিক ফাংশন একাধিক সারি প্রক্রিয়া করে এবং একটি একক ফলাফল গণনা করে। উদাহরণগুলির মধ্যে যোগফল, এভিজি এবং স্ট্যান্ডার্ড এসকিউএল -তে গণনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

SELECT js_create_aggregate( ' function_name ' , ' init_code ' , ' step_code ' , ' final_code ' );

ফাংশন_নাম : আপনার কাস্টম সমষ্টিগত ফাংশনের নাম

: আপনার কাস্টম সমষ্টিগত ফাংশনের নাম init_code : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা সংহতকরণের জন্য ভেরিয়েবলগুলি শুরু করে

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা সংহতকরণের জন্য ভেরিয়েবলগুলি শুরু করে ধাপে_কোড : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা প্রতিটি সারি প্রক্রিয়া করে। ফর্ম হতে হবে function(args) /* your code here */

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা প্রতিটি সারি প্রক্রিয়া করে। ফর্ম হতে হবে চূড়ান্ত_কোড: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা চূড়ান্ত ফলাফলকে গণনা করে। ফর্ম হতে হবে function() /* your code here */

-- Create a median function SELECT js_create_aggregate( ' median ' , -- Init code: initialize an array to store values ' values = (); ' , -- Step code: collect values from each row ' function(args) values.push(args(0)); ' , -- Final code: calculate the median ' function() values.sort((a, b) => a - b); const mid = Math.floor(values.length / 2); if (values.length % 2 === 0) return (values(mid-1) + values(mid)) / 2; else return values(mid); ' ); -- Use the function SELECT median(salary) FROM employees;

উইন্ডো ফাংশনগুলি, সামগ্রিক ফাংশনগুলির মতো, সারিগুলির একটি সেটে পরিচালনা করে। যাইহোক, তারা বর্তমান উইন্ডোতে সমস্ত সারিগুলি একক আউটপুট সারিতে ভেঙে না ফেলে অ্যাক্সেস করতে পারে।

SELECT js_create_window( ' function_name ' , ' init_code ' , ' step_code ' , ' final_code ' , ' value_code ' , ' inverse_code ' );

ফাংশন_নাম : আপনার কাস্টম উইন্ডো ফাংশনের নাম

: আপনার কাস্টম উইন্ডো ফাংশনের নাম init_code : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা ভেরিয়েবলগুলি আরম্ভ করে

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা ভেরিয়েবলগুলি আরম্ভ করে ধাপে_কোড : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা প্রতিটি সারি প্রক্রিয়া করে। ফর্ম হতে হবে function(args) /* your code here */

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা প্রতিটি সারি প্রক্রিয়া করে। ফর্ম হতে হবে চূড়ান্ত_কোড : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা চূড়ান্ত ফলাফলকে গণনা করে। ফর্ম হতে হবে function() /* your code here */

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা চূড়ান্ত ফলাফলকে গণনা করে। ফর্ম হতে হবে মান_কোড : জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা বর্তমান মানটি দেয়। ফর্ম হতে হবে function() /* your code here */

: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা বর্তমান মানটি দেয়। ফর্ম হতে হবে বিপরীত_কোড: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা বর্তমান উইন্ডো থেকে একটি সারি সরিয়ে দেয়। ফর্ম হতে হবে function(args) /* your code here */

-- Create a moving average window function SELECT js_create_window( ' moving_avg ' , -- Init code ' sum = 0; count = 0; ' , -- Step code: process each row ' function(args) sum += args(0); count++; ' , -- Final code: not needed for this example ' function() ' , -- Value code: return current average ' function() return count > 0 ? sum / count : null; ' , -- Inverse code: remove a value from the window ' function(args) sum -= args(0); count--; ' ); -- Use the function SELECT id, value, moving_avg(value) OVER ( ORDER BY id ROWS BETWEEN 2 PRECEDING AND CURRENT ROW) FROM measurements;

কোলেশন সিকোয়েন্সগুলি নির্ধারণ করে যে পাঠ্য মানগুলি কীভাবে তুলনা করা হয় এবং স্ক্লাইটে বাছাই করা হয়। কাস্টম কোলেশনগুলি প্রাকৃতিক বাছাই, লোকেল-নির্দিষ্ট বাছাই ইত্যাদির মতো উন্নত বাছাইয়ের ক্ষমতা সক্ষম করে

SELECT js_create_collation( ' collation_name ' , ' collation_function ' );

কোলেশন_নাম : আপনার কাস্টম কোলেশনের নাম

: আপনার কাস্টম কোলেশনের নাম কোলেশন_ফংশন: জাভাস্ক্রিপ্ট কোড যা দুটি স্ট্রিং তুলনা করে। প্রথম স্ট্রিংটি যদি দ্বিতীয়টির চেয়ে কম হয় তবে সমান হলে শূন্য, বা প্রথম স্ট্রিংটি দ্বিতীয়টির চেয়ে বেশি হলে একটি ইতিবাচক সংখ্যা অবশ্যই একটি নেতিবাচক সংখ্যা ফিরিয়ে দিতে হবে।

-- Create a case-insensitive natural sort collation SELECT js_create_collation( ' natural_nocase ' , ' function(a, b) // Extract numbers for natural comparison const splitA = a.toLowerCase().split(/( \d +)/); const splitB = b.toLowerCase().split(/( \d +)/); for (let i = 0; i < Math.min(splitA.length, splitB.length); i++) if (splitA(i) !== splitB(i)) if (!isNaN(splitA(i)) && !isNaN(splitB(i))) return parseInt(splitA(i)) - parseInt(splitB(i)); return splitA(i).localeCompare(splitB(i)); return splitA.length - splitB.length; ' ); -- Use the collation SELECT * FROM files ORDER BY name COLLATE natural_nocase;

এসকিউএলাইট-সিঙ্কের সাথে ব্যবহার করা হলে, এসকিউএলাইট-জেএসের মাধ্যমে তৈরি ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এসকিউএলাইট ক্লাউড ক্লাস্টার জুড়ে প্রতিলিপি করা হয়, এটি নিশ্চিত করে যে সমস্ত সংযুক্ত সহকর্মীরা একই যুক্তি এবং আচরণ ভাগ করে নেয়-এমনকি অফলাইনও। স্বয়ংক্রিয় অধ্যবসায় সক্ষম করতে এবং বিশেষ সিঙ্ক করতে js_init_table ফাংশন অবশ্যই কার্যকর করা উচিত।

SELECT js_init_table(); -- Create table if needed (no loading) SELECT js_init_table( 1 ); -- Create table and load all stored functions

এক্সটেনশনটি এসকিউএলাইট প্রশ্নের মধ্যে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড সরাসরি মূল্যায়নের একটি উপায়ও সরবরাহ করে।

SELECT js_eval( ' javascript_code ' );

জাভাস্ক্রিপ্ট_কোড: মূল্যায়নের জন্য কোনও বৈধ জাভাস্ক্রিপ্ট কোড

-- Perform a calculation SELECT js_eval( ' Math.PI * Math.pow(5, 2) ' ); -- Format a date SELECT js_eval( ' new Date(1629381600000).toLocaleDateString() ' );

-- Create a function to extract domain from email SELECT js_create_scalar( ' get_domain ' , ' function(args) ' ); -- Use it in a query SELECT email, get_domain(email) AS domain FROM users;

-- Create a function to calculate standard deviation SELECT js_create_aggregate( ' stddev ' , ' sum = 0; sumSq = 0; count = 0; ' , ' function(args) const val = args(0); sum += val; sumSq += val * val; count++; ' , ' function() if (count < 2) return null; const variance = (sumSq - (sum * sum) / count) / (count - 1); return Math.sqrt(variance); ' ); -- Use it in a query SELECT department, stddev(salary) FROM employees GROUP BY department;

-- Create a window function to calculate percentile within a window SELECT js_create_window( ' percentile_rank ' , ' values = (); ' , ' function(args) values.push(args(0)); ' , ' function() values.sort((a, b) => a - b); ' , ' function() const current = values(values.length - 1); const rank = values.indexOf(current); return (rank / (values.length - 1)) * 100; ' , ' function(args) const index = values.indexOf(args(0)); if (index !== -1) values.splice(index, 1); ' ); -- Use it in a query SELECT name, score, percentile_rank(score) OVER ( ORDER BY score) FROM exam_results;

একটি বাধা কারণে স্ক্লাইটপ্রাথমিকভাবে এটি নিবন্ধন করতে ব্যবহৃত একই ডাটাবেস সংযোগ ব্যবহার করে কোনও ব্যবহারকারী-সংজ্ঞায়িত ফাংশন আপডেট বা পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। বিদ্যমান জাভাস্ক্রিপ্ট ফাংশনটি সংশোধন করতে, আপডেটটি অবশ্যই একটি পৃথক ডাটাবেস সংযোগের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

বিল্ডিং নির্দেশাবলীর জন্য অন্তর্ভুক্ত মেকফাইল দেখুন:

# Build for your current platform make # Build for a specific platform make PLATFORM=macos make PLATFORM=linux make PLATFORM=windows # Install make install

এই প্রকল্পটি এমআইটি লাইসেন্সের অধীনে লাইসেন্সযুক্ত – বিশদগুলির জন্য লাইসেন্স ফাইলটি দেখুন।