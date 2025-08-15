এসজেডএ ভ্যানের প্রথম শৈল্পিক পরিচালক হিসাবে ঘোষণা করেছে

আইকনিক পাদুকা এবং ফ্যাশন ব্র্যান্ড, ভ্যানসের প্রথম শৈল্পিক পরিচালক হিসাবে এসজেডএ ঘোষণা করা হয়েছে।
বহু-বছরের অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে, এসজেডএ ব্র্যান্ডের সাথে প্রচারণাগুলিতে কাজ করবে এবং তার নিজস্ব আইটেমগুলির লাইন সহ-তৈরি করবে।
একটি বিবৃতিতে, “কিল বিল” গায়ক বলেছিলেন: “ভ্যানগুলিতে আমি নির্দ্বিধায় বোধ করি! আমি বছরের পর বছর ধরে কেএনইউ স্কুল এবং অন্যান্য শৈলী পরেছি, তাদের সাথে সবসময় আমার সাথে সংযুক্ত একটি নীতি ছিল। শৈল্পিক পরিচালক হিসাবে, আমার মিশনটি হ’ল আনন্দ, সম্প্রদায়, সৃজনশীলতা এবং ফ্যাশন সমস্তই আন্তঃসংযোগমূলক। যে মানবতা, সংস্কৃতি এবং সংযোগ এখনও অ্যাক্সেস পয়েন্ট রয়েছে।
“আমি শিখেছি যে সাহসিকতা এবং কৌতূহল হ’ল অনিশ্চয়তার নিরাময়, এটি একটি জীবনধারা এবং ভ্যান চ্যাম্পিয়ন সেই আত্মা They তারা যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি সেখানে দাঁড়িয়েছি এবং আমি আমাদের সাথে প্রাচীর থেকে দাঁড়ানোর জন্য পুরো গোছা লোককে আমন্ত্রণ জানাতে সম্মানিত।”
ভ্যান আরও যোগ করেছেন: “এসজেডএ হ’ল একটি বিপ্লবী শিল্পী যা একটি প্রজন্মের সংবেদনশীল সুরকে রূপদান করে। তার জেনার-বিনা মূল্যের শব্দের মাধ্যমে, তিনি নরমতা এবং শক্তিশালী অভিব্যক্তির উভয়ের জন্য জায়গা তৈরি করে, তিনি ফ্যাশন রীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রত্যাশাগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানায় যা যুবকদের তাদের গল্পের মালিক হওয়ার ক্ষমতা দেয়।” আমরা সৃজনশীলতার সাথে নেতৃত্ব দেন এবং স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-স্ব-উপার্জন করি।
গায়ককে বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রথম প্রচারটি ভ্যানের বিখ্যাত এনইউএনইউ স্কুল স্কেটবোর্ডিং জুতোর সহায়তায়।
এসজেডএ সম্প্রতি কেন্ড্রিক লামারকে তাদের রেকর্ড ব্রেকিং গ্র্যান্ড ন্যাশনাল ট্যুর সহ-শিরোনামে আনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।
ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে তিনি লিখেছিলেন: “এই সফরটি আমার জীবনকালীন অভিজ্ঞতার মধ্যে একবারে সবচেয়ে ক্রেজিস্ট ছিল। আমার শৈশবের সমস্ত চিন্তাভাবনা যেমন এক ধাক্কায় … এটি কী ছিল? লামাও খুব বেশি শব্দ নয়। এতে জড়িত প্রতিটি একক ব্যক্তিকে ধন্যবাদ। বিশেষত কেন্দ্রিক লামার।”
জুনে এই সফরে স্টপ চলাকালীন সিজেডএ কেন্ড্রিককে একসাথে মঞ্চে থাকাকালীন শ্রদ্ধা জানায়।
আবেগপ্রবণ হয়ে এসজেডএ বলেছিলেন: “তিনি আমাকে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তে রেখেছিলেন This এটি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় মুহূর্তও … আমি খুব কৃতজ্ঞ, এবং আমি আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।”
দুটি “লুথার” সহযোগী তারপরে পারফরম্যান্স চালিয়ে যাওয়ার আগে একটি ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গন ভাগ করে নিয়েছিল।