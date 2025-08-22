You are Here
এসসি এনএবি ক্ষেত্রে প্রাক্তন পিটিবি কর্মকর্তাকে ক্লিন চিট দেয়
পুলিশ অফিসাররা পাকিস্তানের ইসলামাবাদে পাকিস্তান ভবনের সুপ্রিম কোর্টের পাশ দিয়ে হাঁটেন, এপ্রিল 6, ২০২২। - রয়টার্স
ইসলামাবাদ: সন্দেহের সুবিধা বাড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট শুক্রবার প্রাক্তন পাকিস্তান তামাক বোর্ডের (পিটিবি) উপ -সচিব সরদার হুসেনকে জাতীয় জবাবদিহিতা ব্যুরো (এনএবি) দ্বারা দায়ের করা দুর্নীতির মামলায় খালাস দিয়েছে এবং বিচার ও উচ্চ আদালত থেকে পূর্বের দোষী সাব্যস্ত করেছে।

বিচারপতি অথর মিনাল্লাহর নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ একটি ১৪ পৃষ্ঠার বিশদ রায় জারি করে রায় দিয়েছিল যে প্রসিকিউশন হুসেনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ তার রায়তে বলেছিল: “পূর্বোক্তদের বিবেচনায়, আমরা দৃ a ় যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলাটি প্রমাণিত হয়নি এবং এনএও, ১৯৯৯ এর ধারা ৯ (ক) (VI ষ্ঠ) এর অধীনে এই অপরাধটি করা হয়নি।”

রায়টি পড়ুন, “আবেদনকারীর মামলাটি এমন একটি যা খালাস এবং ফলস্বরূপ, বিচার আদালত এবং হাইকোর্টের নিষিদ্ধ রায়গুলি আবেদনকারী-সার্ডার হুসেনের পক্ষে সন্দেহের সুবিধা বাড়িয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস পেয়েছেন,” রায়টি পড়ুন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে আবেদনকারীকে তার সাজা দেওয়ার পরে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে তিনি বা তাঁর পরিবার কেউই আর্থিকভাবে উপকৃত হননি, অন্যদিকে পিটিবি ক্যাশিয়ার বোগাস চেক এবং আত্মসাতের তহবিল জালিয়াতি স্বীকার করেছেন।

এই রায়টি জানিয়েছে যে হুসেন, যিনি ইতিমধ্যে তার কারাগারের সাজা শেষ করেছেন, তাকে আত্মসাতের জন্য দায়ী করা যায় না।

অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানগুলিও তাকে বহিষ্কার করেছিল, অন্যদিকে ক্যাশিয়ার, আলিম মেহমুদ পিটিবি অ্যাকাউন্টগুলি থেকে রেকর্ডগুলি মিথ্যা বলার এবং লক্ষ লক্ষকে অপব্যবহার করার কথা স্বীকার করেছেন।

২০১৫ সালে, একটি জবাবদিহিতা আদালত হুসেনকে তিন বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করে এবং পিটিবিতে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাকে ৪.৫ মিলিয়ন রুপি জরিমানা করেছে।

পেশোয়ার হাইকোর্ট 2018 সালে এই দোষটি বহাল রেখেছিল, যদিও জরিমানা হ্রাস পেয়েছিল। হুসেন একই বছর সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করেছিলেন।

শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছে যে হুসেনকে দায়ী করা ল্যাপসগুলি কেবল প্রক্রিয়াজাতীয় অনিয়ম এবং জাতীয় জবাবদিহিতা অধ্যাদেশের অধীনে দুর্নীতির নয়।

তাকে সন্দেহের সুবিধা বাড়িয়ে দেওয়া, এটি তাকে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী রায় বাতিল করেছে।

