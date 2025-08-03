এস্তোনিয়া নরভায় রাশিয়ার সাথে সীমান্তে একটি ধাতব গেট স্থাপন করেছিল। স্লাইডিং বাধাও উপস্থিত হবে

এস্তোনিয়ান শহর নারভা এবং রাশিয়ান ইভানগোরোড দ্বারা সংযুক্ত বন্ধুত্ব সেতুতে তারা “ম্যাসিভ মেটাল গেটস” ইনস্টল করে, সীমান্ত অতিক্রমের ক্রসিংকে অবরুদ্ধ করে। এটি এর দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
স্লাইডিং মেটাল বাধা ইনস্টল করারও পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা প্রয়োজনে, বর্ডার পয়েন্টের অঞ্চলে এবং এটি ছেড়ে যাওয়ার সময় উভয় পক্ষ থেকে যানবাহনের চলাচলকে বাধা দেবে।
সেতুর পথচারী অংশটি এখনও চলাচলের জন্য উন্মুক্ত, তবে গেটটিও সেখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে।
“মূলত সীমান্ত পয়েন্টের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য এটি প্রয়োজনীয়। প্রায় পাঁচ বছর আগে, রাশিয়ার একটি গাড়ি বিদ্যমান বাধাগুলি ভেঙে ফেলার সময় আমাদের একটি ঘটনা ঘটেছিল। বাধা স্থাপন অননুমোদিত ভ্রমণ রোধে সহায়তা করবে।
২০২৪ সালের জানুয়ারিতে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া পূর্ব সীমান্তে একটি “প্রতিরক্ষা লাইন” তৈরি করতে সম্মত হয়েছিল। বাল্টিক দেশগুলি বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক কাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করে, যার উদ্দেশ্য হ’ল “সংযত এবং প্রয়োজনে, সামরিক হুমকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা”। পূর্ব সীমান্তের এস্তোনিয়া প্রায় 600 কংক্রিট বাঙ্কার নিয়ে গঠিত প্রতিরক্ষার একটি লাইন তৈরি করবে। বেশিরভাগ বাঙ্কার ইডা-ভাইরুমায় নির্মিত হবে (রাশিয়ার সাথে উত্তর এবং পূর্বের সীমানা)।