۰۱: ۵۰ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব -স্প্যানল লা লিগা মরসুমের প্রথম সপ্তাহে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে পরাজিত করেছিলেন 1-5।
জুলিয়ান আলভারেজের দর্শনীয় গোলটি নিয়ে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ প্রথম স্টেশনে আঘাত করেছিলেন, তবে মরসুমের প্রথম গেমের ভাগ্য অ্যাথলেটিক ভক্তদের মিষ্টি করার কথা ছিল না। মিগুয়েল রুবিও প্রাথমিকভাবে গেমটি আঁকেন এবং কয়েক মিনিট পরে, আশ্চর্যজনক শিরোনামটি স্টেডিয়ামটি ফুটিয়ে তোলে।
সুতরাং, লা লিগা মরসুমের প্রথম আশ্চর্যতা প্রথম সপ্তাহে ছিল এবং অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ, যিনি প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খেলোয়াড়কে কেনার চেষ্টা করছেন, তিনি লা লিগা বলে দাবি করেছেন।