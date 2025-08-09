এ এর বিশাল ফ্রি-এজেন্ট স্বাক্ষর কেবল আরও খারাপ দেখায়

অ্যাথলেটিক্স ঘোষণা করেছিল যে বাম তির্যক স্ট্রেনের কারণে লুইস সেভেরিনোকে 15 দিনের আহত তালিকায় রাখা হয়েছে। সক্রিয় রোস্টারে সেভেরিনোর স্পট নিতে ট্রিপল-এ থেকে বাম-হ্যান্ডার হোগান হ্যারিসকে ডেকে আনা হয়েছিল।
স্ট্রেনের তীব্রতা এখনও জানা যায়নি, তবে গ্রেড 1 স্ট্রেনের চেয়ে বেশি কিছু (সর্বনিম্ন-গুরুতর প্রকার) সেভেরিনোর 2025 মরসুমের বাকী অংশকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। যেহেতু এগুলির বিতর্কের বাইরে রয়েছে, দলটি যদি ছয় সপ্তাহের কর্মের বাইরে কোনও কিছু মিস করতে চলেছে তবে কেবল ডানহাতি বন্ধ করে দেওয়া বেছে নিতে পারে, কারণ সেভেরিনোকে কেবল মৌসুমের শেষে শুরু করার জন্য আনার খুব একটা বিষয় হবে না।
সেভেরিনোর ইনজুরি ভেটেরেনের অ্যাথলেটিক্সের সময়কালের জন্য প্রথম মৌসুমে একটি অস্বাভাবিক প্রথম মরসুমে আরও একটি স্তর যুক্ত করেছে। গত শীতে বেসবল জগতে অনেকেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যখন তারা সেভেরিনোকে তিন বছরের, m 67m ফ্রি-এজেন্ট চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তখন একটি অপ্রচলিত ব্যয় ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি যদি এই চুক্তিটি এবং এ এর থেকে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর ব্যয়গুলি তত বেশি ছিল একটি অভিযোগ এড়ানো খেলোয়াড়দের ইউনিয়ন থেকে যতটা তারা রোস্টারকে উন্নত করার বিষয়ে ছিল, কাগজে, সেভেরিনো অবশ্যই ক্লাবের পিচিং কর্মীদের সাথে দৃ addition ় সংযোজন বলে মনে হয়েছিল।
পরিবর্তে, সেভেরিনোর 136 1/3 ইনিংসের উপরে একটি 4.82 ইআরএ রয়েছে। যদিও সেভেরিনো তার শেষ কয়েক মৌসুমে অনেকগুলি বাদুড় মিস করেননি, তবে তিনি এই বছর মেটসের সাথে 2024 সালের আরও সফল প্রচারের সময় তার চেয়ে অনেক বেশি কঠোর যোগাযোগের অনুমতি দিয়েছেন।
সেভেরিনোর ২০২৫ মৌসুমের গল্পটি তার বাড়ি/রাস্তা বিভক্তিতে থাকতে পারে, কারণ সুটার হেলথ পার্কে 71 টি ইনিংসে 65 1/3 দূরে ইনিংস এবং একটি গারিশ 6.34 ইআরএর উপরে একটি 3.17 ইআরএ রয়েছে। সেভেরিনো সর্বজনীন হয়েছে মাইনর লিগ বলপার্কে খেলার সাথে তাঁর অসন্তুষ্টি সম্পর্কে এবং এটি প্রতিবেদন এ’র ম্যানেজমেন্টকে রাইটকে বাণিজ্য করতে আগ্রহী করে তুলেছে। কিছু গুজব সত্ত্বেও, সময়সীমার আগে কোনও চুক্তি করা হয়নি, যা অ্যাথলেটিক্স কীভাবে রিপোর্ট করা হয়েছে তা অবাক করার মতো নয় বেশি কিছু খাওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ছিল না বা কোনও সম্ভাব্য পদক্ষেপকে সামঞ্জস্য করার জন্য সেভেরিনোর যে কোনও বেতন।
সেভেরিনো 2026 সালে 20 মিলিয়ন ডলার পাওনা, এবং 2027 মরসুমের জন্য তার একটি 22 মিলিয়ন ডলার প্লেয়ার বিকল্প রয়েছে। সুটার হেলথ পার্ক সম্পর্কে তার অনুভূতিগুলি দেওয়া, একটি অপ্ট-আউট সম্ভবত তার সংখ্যাগুলি অপ্রয়োজনীয় হতে থাকলেও সম্ভবত এটি সম্ভবত কোনও সম্ভাবনা বলে মনে হতে পারে, যা সম্ভবত খেলোয়াড় এবং দল উভয়ের জন্যই একটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করে। অন্য দলের অবাঞ্ছিত চুক্তির জন্য একটি বাণিজ্য ব্যতীত, সেভেরিনোর অপ্ট-আউট ক্লজ এবং সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স একটি অফসেসন মুভটিকে জটিল করে তুলবে এবং এই তির্যক স্ট্রেন এখন পরিস্থিতিতে আরও একটি কুঁচকে যুক্ত করেছে।