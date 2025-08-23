এ-টিম সিরিজ থেকে এখনও জীবিত একমাত্র প্রধান অভিনেতা

এনবিসি একটি মরসুমের মাঝামাঝি সময়ে “দ্য-টিম” বাতিল করে দেওয়ার প্রায় 40 বছর হয়ে গেছে, তবে লোকেরা এখনও অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার সিরিজটি মনে করে। এটি থিম সং, কার্টুনিশ সহিংসতা বা ক্যাচফ্রেসগুলিই হোক না কেন এটি এখনও পপ সংস্কৃতি জিটজিস্টের অংশ এবং এটি 1980 এর দশকের অন্যতম সেরা শো হিসাবে বিবেচিত। যদিও 2000 এর দশক জুড়ে অনেক দর্শক শোটির পুনর্জীবন চেয়েছিল, টিভি সিরিজ নিজেই কখনও একটি ছোট পর্দার পুনর্জাগরণ অর্জন করতে পারেনি।
পরিবর্তে, আমরা ২০১০ সালে একটি আপডেট এ-টিম অভিনীত একটি ফিচার ফিল্ম পেয়েছি, চরিত্রগুলি ভিয়েতনামের প্রবীণদের পরিবর্তে ইরাক যুদ্ধের প্রবীণদের সাথে রয়েছে। ফিল্মটি বক্স অফিসে কম দক্ষতা অর্জন করেছে এবং তারা কখনও সিক্যুয়াল তৈরি করে নি। “21 জাম্প স্ট্রিট” এর বিপরীতে, এমন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি যেখানে পরবর্তী সিনেমাগুলি এখন দীর্ঘকাল থেকে অনেক কম বয়সী দর্শকদের জন্য টিভি শোকে ছাপিয়ে গেছে, যখন আজ সমস্ত বয়সের লোকেরা “দ্য-টিম” সম্পর্কে ভাবেন, তারা এখনও শোটির কথা প্রায়ই ভাবছেন।
শোটি বাতাসের বাইরে যাওয়ার পর থেকে কাস্ট সদস্যরা কী অর্জন করেছেন? দুর্ভাগ্যক্রমে, কাস্টের কয়েকজন ইতিমধ্যে আমাদের ছেড়ে গেছেন, জর্জ পেপার্ড সহ, যিনি জন “হ্যানিবাল” স্মিথের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। পেপার্ড 1994 সালে 65 বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় মারা যান। এদিকে, ল্যান্স লেগল্ট, যিনি পুনরাবৃত্ত ভিলেন কর্নেল রডারিক ডেকার অভিনয় করেছিলেন, তিনি 2012 সালে 75 বছর বয়সে হার্ট ফেইলিওর থেকে মারা গিয়েছিলেন। অন্যান্য প্রধান কাস্ট সদস্যদের বেশিরভাগই এখনও বেঁচে আছেন, তবে আসুন দেখি যে তারা “দ্য এ-টিম” শেষ হওয়ার পর থেকে কী করেছে।
মিঃ টি (বসকো অ্যালবার্ট ‘বা’ বারাকাস)
1987 সালে সিরিজটি শেষ হওয়ার পরে, মিঃ টি (হ্যাঁ, এটিই তাঁর আইনী নাম) তার কুস্তি কেরিয়ার অব্যাহত রেখেছিল, যেখানে ২০১৪ সালে ডাব্লুডব্লিউই তাকে তার সেলিব্রিটি উইংয়ের জন্য তার হল অফ ফেমে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তিনি তার অভিনয় কেরিয়ারও অব্যাহত রেখেছিলেন, ’90 এর দশকে এবং’ 00 এর দশকের মতো সিনেমাগুলিতে অভিনয় করেছেন “ফ্রিকড,” “স্পাই হার্ড,” “ইন্সপেক্টর গ্যাজেট,” “অন্য টিন মুভি নয়,” “রায়,” এবং “ক্লাউডি উইথ অ্যা চান্স মিটবলস”। টেলিভিশনে, তিনি প্রায়শই “আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড,” “ব্লসম,” “দ্য সিম্পসনস,” এবং “জনি ব্র্যাভো” এর মতো কমেডি শোতে নিজেকে উপস্থিত হন।
সম্প্রতি তিনি “ডান্সিং উইথ দ্য স্টারস” এর 24 মরসুমের প্রতিযোগী ছিলেন, যা 2017 সালে প্রচারিত হয়েছিল। চতুর্থ রাউন্ডে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে দশম রেখেছিলেন। বিচারকরা কি তাদের রায়তে সুষ্ঠু ছিলেন? আপনি নিজের জন্য দেখতে এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
https://www.youtube.com/watch?v=o7backylhfu
বিনোদন শিল্পের বাইরে, মিঃ টি কাটেনিয়াস টি-সেল লিম্ফোমার সাথে লড়াই করেছেন, যা ১৯৯৫ সালে তিনি ধরা পড়েছিলেন। ২০০০ সালে যখন তিনি ক্ষমা হয়েছিলেন, তখন তিনি অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কৌতুক করেছিলেন ম্যাগিং ম্যাগবলছেন, “আপনি কি এটি কল্পনা করতে পারেন?! এটিতে আমার নাম সহ ক্যান্সার – ব্যক্তিগতকৃত ক্যান্সার।” তিনি এখনও 23 বছর পরে শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছেন, অনেকের কাছে অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছেন। “আমি ক্যান্সার যোদ্ধা হয়ে উঠেছি। আমি একজন সৈনিক, এতে একজন প্রবীণ,” মিঃ টি বেঁচে থাকা নেটকে বলা হয়েছে। “ক্যান্সার আমাকে আবার লড়াই করতে চায়। আমি এবার ভয় পাচ্ছি না। তৃতীয়বারের জন্য ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করা, আমি কি এখনও God শ্বরকে বিশ্বাস করতে পারি? হ্যাঁ, আমি করতে পারি এবং আগের চেয়ে শক্তিশালী।”
ডুইট শুল্টজ (এইচএম ‘হাওলিং ম্যাড’ মুরডক)
১৯৮৯ সালের Hist তিহাসিক নাটক “ফ্যাট ম্যান অ্যান্ড লিটল বয়” তে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী রবার্ট জে ওপেনহাইমার চরিত্রে অভিনয় করার পরে ডুইট শুল্টজের প্রথম বড় চলচ্চিত্রের ভূমিকা ছিল “দ্য এ-টিম”। তিনি ১৯৯০ সালে “দ্য লং ওয়াক হোম”, ১৯৯৩ সালে “দ্য টেম্প” এবং ১৯৯ 1996 সালে “স্টার ট্রেক: প্রথম যোগাযোগ” তে অভিনয় করেছিলেন। তিনি “স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন” এবং “দ্য আউটার লিমিট” -এর একজন অযোগ্য কর্মকর্তার মতো বছরের পর বছর ধরে প্রচুর অন্যান্য টিভি শোতেও হাজির হয়েছিলেন, যদিও তিনি খুব কমই করেছিলেন যে তিনি খুব কমই করেছিলেন “”
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শুল্টজ রক্ষণশীল টক-রেডিওতে একটি প্রধান কণ্ঠস্বর, 2000 এর দশকে তার নিজস্ব পডকাস্ট (“হাওলিং ম্যাড রেডিও”) হোস্টিং করে এবং “দ্য সেভ নেশন,” “দ্য জেরি ডয়েল শো,” এবং “দ্য রাস্টি হামফ্রিজ শো” এর মতো অন্যান্য শোতে অতিথি-হোস্টিংয়ের পর থেকে। তিনি ২০০৯ সালে ডানপন্থী প্রকাশনা ব্রেইটবার্টে একজন আধা-নিয়মিত অবদানকারীও ছিলেন, তত্কালীন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সমালোচনার কোনও ঘাটতি নেই।
যদিও শুল্টজ বেশিরভাগ ইদানীং লাইভ-অ্যাকশন পারফরম্যান্স থেকে অবসর নিয়েছেন, তবুও তিনি “বেন 10,” “ক্যাটডগ,” “চৌডার,” এবং “দ্য অ্যানিম্যাট্রিক্স” এর মতো অ্যানিমেটেড সিনেমা এবং টিভি শোতে বড় চরিত্রগুলি অভিনয় করে, কয়েক বছর ধরে ভয়েস অভিনয়ে তাঁর সফল কেরিয়ার ছিলেন। তিনি প্রচুর ভিডিওগেমে অভিনয় করেছেন; তিনি একাধিক “স্পাইডার ম্যান” শিরোনামে শকুনের পাশাপাশি “ক্র্যাশ ব্যান্ডিকুট” সিরিজে পাপু পাপু অভিনয় করেছেন।
ডার্ক বেনেডিক্ট (টেম্পলটন ‘ফেসম্যান’ পেক)
“দ্য এ-টিম” শেষ হওয়ার পরে, ডার্ক বেনেডিক্ট 1991 এর “ব্লু টর্নেডো” এবং 1992 এর “শ্যাডো ফোর্স” দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রের ক্যারিয়ার চালিয়ে যান। বিষয়গুলির টিভির দিকে, তিনি “মার্ডার, তিনি লিখেছেন,” “আলফ্রেড হিচকক প্রেজেন্টস,” “বেওয়াচ,” এবং “ওয়াকার, টেক্সাস রেঞ্জার” এর মতো শোতে অতিথি তারকার কাছে গিয়েছিলেন। তিনি ২০০ UK ইউকে রিয়েলিটি প্রতিযোগিতা সিরিজ “সেলিব্রিটি বিগ ব্রাদার 5” তেও উপস্থিত হয়েছিলেন, যেখানে তিনি তৃতীয় স্থানে রয়েছেন।
বেনেডিক্ট 2006 সালে কিছু বিতর্ককে আলোড়িত করেছিল তাঁর প্রবন্ধ “কাস্ট্রেশনে হারিয়েছে,” যেখানে তিনি তার ভূমিকা নেওয়ার জন্য “ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা” এর পুনরায় বুটের সমালোচনা করেছিলেন (লেফটেন্যান্ট স্টারবাক, 1978 টি টিভি শো এবং মুভিতে ফিরে) এবং লিঙ্গ-ফ্লিপিং এটি। “পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জিতেছে,” তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। “একটি সময় ছিল – আমি জানি আমি সেখানে ছিলাম – যখন পুরুষরা পুরুষ ছিলেন, মহিলারা মহিলা ছিলেন এবং কখনও কখনও সিগার ছিল কেবল একটি ভাল ধোঁয়া। তবে 40 বছরের নারীবাদ তাদের ক্ষতি করেছে।”
২০১০ এবং ২০২০ এর দশকে, বেনেডিক্ট মোটামুটি কম প্রোফাইল নিয়েছে। তিনি ২০১০ সালে “প্রেসক্রিপশন: মার্ডার” এর একটি ব্রিটিশ মঞ্চ প্রযোজনায় অভিনয় করেছিলেন এবং 2019 সালে দ্য লো-বাজেট মুভিতে অভিনয় করেছিলেন “স্পেস নিনজাস“” তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ভূমিকাটি “দ্য-টিম” -এর মুখের মতো রয়েছে এবং তিনি এখনও শোয়ের সাফল্যের জন্য খুব গর্বিত। “এটি এক ধরণের মৌলিক, সর্বজনীন নৈতিকতার সাথে জড়িত, এটি ছিল এক ধরণের নৈতিকতা শো,” বেনেডিক্ট 2005 এর একটি সাক্ষাত্কারে বলেছেন। “ভাল ছিল এবং খারাপ ছিল। এটি একটি অহিংস শো ছিল, এটি একটি কার্টুন শো ছিল। এটি খুব বিনোদনমূলক ছিল যাতে লোকেরা তাদের পরিবারের সাথে এটি দেখতে পারে।”
মেলিন্ডা কুলিয়া (অ্যামি আমান্ডা ‘ট্রিপল এ’ অ্যালেন)
যদিও তার চরিত্রটি দ্বিতীয় মরসুমে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং প্রায়শই শোয়ের উত্তরাধিকার সম্পর্কে আলোচনায় উপেক্ষা করা হয়, তবে অনেক “এ-টিম” ভক্তরা এখনও অ্যামিকে স্মরণ করে “ট্রিপল এ” অ্যালেনকে স্নেহময়ভাবে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানটি ছাড়ার পরে, কুলিয়ার 1984 সালের সিরিজ “গ্লিটার” তে প্রধান ভূমিকা ছিল এবং “নটস ল্যান্ডিং,” “সেন্ট অন্য কোথাও,” “বেভারলি হিলস, 90210,” এবং “খুনের মতো শোতে স্মরণীয় চরিত্রে অভিনয় করা অব্যাহত রেখেছিল, তিনি লিখেছিলেন। তিনি 1992 সালে “স্টার ট্রেক: দ্য নেক্সট জেনারেশন” এবং 1999 সালে “দ্য এক্স-ফাইলস” এর মতো সাই-ফাই শোতে কিছু মজাদার অতিথি উপস্থিত ছিলেন।
সাম্প্রতিক দশকগুলিতে, তিনি সাধারণভাবে চলচ্চিত্র এবং টিভি থেকে দূরে সরে এসেছেন বলে মনে হয়। 2016 সালে তিনি প্রকাশ করেছেন একটি রহস্য উপন্যাস, “ওয়ানডাগো,” তবে অন্যথায় মনে হয়েছে যে তিনি ১৯৯৪ সালের মুভি “ওয়াগনস ইস্ট” -তে কুলিয়ার সাথে কাজ করেছিলেন এমন একজন চলচ্চিত্র পরিচালক পিটার মার্কেলের সাথে শান্ত পারিবারিক জীবনে স্থির হয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়েছে, যা জন ক্যান্ডির পেনাল্টিমেট চলচ্চিত্র ছিল। তারা দুটি বাচ্চা বড় করেছে, এবং আজও একসাথে রয়েছে।