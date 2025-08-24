You are Here
এ-লিস্ট সেলিব্রিটি স্ক্র্যাম্বল … গায়ক অনুমান করুন!
News

এ-লিস্ট সেলিব্রিটি স্ক্র্যাম্বল … গায়ক অনুমান করুন!

এ-তালিকা সেলিব্রিটি
স্ক্র্যাম্বল
অনুমান কে!

প্রকাশিত

এই পরিবর্তিত ছবিতে লুকিয়ে থাকা কেউ আপনি রেডিওতে শোনেন এমন কেউ, তবে তিনি আবার মঞ্চে আঘাত করার আগে এবং এটি কম নামানোর আগে আপনার সেলিব্রিটির জ্ঞানকে পরীক্ষায় রাখুন এবং দেখুন আপনি অজানা সেলিব্রিটি স্কোর করতে পারেন কিনা!

তিনি চিরকালের জন্য – যা মনে হয় – এর জন্য তিনি সফরে এসেছেন, তবে যেহেতু তিনি সব কিছু ভবিষ্যতের নস্টালজিয়াইয়াও তাকে বলতে পারে, “না শুরু এখনই থামুন! “তারার পাইপগুলির একটি সেট রয়েছে, তবে তার নমনীয়তা দক্ষতা ছিটকে যাবেন না ‘কুজ সে একজন বেন্ডি খোকামনি!

তিনি এই উইকএন্ডের শুরুতে বড় 3-0 উদযাপন করেছেন … আপনি কি অনুমান করতে পারেন যে তিনি কে?

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।