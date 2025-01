ঐতিহাসিক কর্ক বার চেম্বার্স €1… প্লাস ভাড়া থেকে ইজারা বিকল্প সহ বাজারে এসেছে

ক CORK সিটি বার একটি প্রাঙ্গন থেকে 50 মিটার দূরে যা গত বছর c€25m-এ বিক্রি হয়েছিল তা আপনার হতে পারে €1,000, €100 – এমনকি একক, নির্জন €1-তে।

ক্রিসমাসের সময়কালে বাজারে আনা হল চেম্বার্স, কর্কের প্রধান বিনোদন স্ট্রিপ, ওয়াশিংটন সেন্ট বা ‘দ্য ওয়াশ’-এর একটি উল্লেখযোগ্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রাঙ্গণ।

চেম্বার্স (পাপী) বার বিল্ডিং, ওয়াশিংটন স্ট্রিট, কর্ক। ছবি: ডেনিস মিনিহানে।

চেম্বারসটি রিয়ার্ডেন্সের ঠিক পাশের একটি ভবনের একটি কোণায় অবস্থিত, 1990 এর দশকে একটি প্রাণবন্ত খ্যাতি সহ কর্কোনিয়ানদের প্রজন্মের কাছে এখন পরিচিত বার এবং নাইট স্পট।

সি 3,600 বর্গফুট চেম্বারের ভাগ্য রিয়ার্ডেনস এবং চেম্বার্সের সাথে এক বছরেরও বেশি সময় আগে বন্ধ হয়ে গেছে, এবং এখন লিজ অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে উপলব্ধ (নীচে দেখুন)।

মোট c €30m লেনদেনের অংশ হিসাবে অ্যাটেস্টর ক্যাপিটালের সাথে গত বছর বসন্তে রিয়ার্ডেন্স বিক্রি হয়েছিল যার মধ্যে অলিভার প্লাঙ্কেট সেন্টের অলিভার প্লাঙ্কেট বার অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার মধ্যে রিয়ার্ডেন্সের মূল্য আরও বড়, c €25m। অ্যাটেস্টর একটি আইরিশ বিনিয়োগ স্প্লার্জে রয়েছে, একটি রিপোর্ট করা €900m পর্যন্ত বিনিয়োগের জন্য এবং কর্ক, ডাবলিন এবং গ্যালওয়েতে আজ পর্যন্ত বড় নগদ বাঁক ব্যবসা কিনেছে৷

2023 সালে ac €30m+ প্লাস চুক্তির অংশ হিসেবে Reardens বিক্রি হয়েছে যাতে অলিভার প্লাঙ্কেটও জড়িত। ছবি: ল্যারি কামিন্স।

ট্রেডিং পরিসংখ্যান দ্বারা দেখা আইরিশ পরীক্ষক গত বছর ইঙ্গিত দেয় যে Reardens এর বার্ষিক টার্নওভার ছিল €18m তার তৎকালীন সর্বশেষ পরিসংখ্যানে, এবং লাভ করেছে €4m।

চেম্বার্স উপলব্ধ হওয়ার সাথে সাথে এটি জানা নেই যে এটি ভবিষ্যতে বার/লাইসেন্সযুক্ত প্রাঙ্গণ হিসাবে, আরও খাদ্য-কেন্দ্রিক সত্তা হিসাবে, সম্ভবত একটি ন্যানডোসের মতো একটি মধ্য-বাজারের খাবারের দোকান, বা মেসের মতো সুবিধা/খুচরা বিক্রেতার দিকে পরিচালিত হবে কিনা তা জানা নেই। বা একটি টেসকো এক্সপ্রেস।

এটি ব্যারি নিলামের এজেন্ট কেভিন ও’সুলিভানের মাধ্যমে বাজারে রয়েছে যিনি একটি নতুন অপারেটরকে ইজারা দেওয়ার জন্য খুঁজছেন৷

এটি কোর্টহাউস চেম্বার্স নামক একটি বিল্ডিং-এ ক্ল্যারেন্ডন প্রোপার্টিজের কয়েক দশক ধরে মালিকানাধীন, যারা কর্কের সম্পত্তি যেমন কুইন্স ওল্ড ক্যাসেল এবং স্যাভয় সেন্টারের মালিক, উভয়ই পরিকল্পিত পুনঃউন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

কোর্টহাউস চেম্বারগুলি 1800-এর দশকের, এর লম্বা মাঝামাঝি অংশটি 1870-এর দশকের। এটি মূলত ডোয়ায়ারের ড্রেপারী ফ্যাক্টরি হিসেবে কাজ করত, যেটি ওয়াশিংটন সেন্টে এবং এর বাইরে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিল্ডিংয়ের সাথে হাজার হাজার নিয়োজিত ছিল।

ডোয়ায়ার্স, ওয়াশিংটন স্ট্রিট, কোর্টহাউস চেম্বার্সের অন্য দিকে। ছবি ডেনিস মিনিহানে

সেই উত্তরাধিকারটি কোর্টহাউস চেম্বার্সের নীচ তলায় বাম দিকের ডাইয়ার্স নামক লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে/গ্যাস্ট্রোপাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, যার ডান দিকে চেম্বার রয়েছে।

ভবিষ্যত ইশারা ব্যবহার করে?

2006 সাল থেকে কর্ক এবং মুনস্টার জুড়ে এলজিবিটিকিউআই+ সম্প্রদায়ের জন্য চেম্বার্স (এছাড়াও সিনার হিসাবে পুনঃব্র্যান্ড করা হয়েছে) একটি উল্লেখযোগ্য ডিস্কো বার এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় নাইট টাইম ড্র্যাগ শো ভেন্যু হিসাবে কাজ করে।

LGBTQ+ ভেন্যু হিসাবে এটিকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত 2023 সালে ড্র্যাগ আর্টিস্টদের দ্বারা একটি প্রতিবাদকে প্ররোচিত করেছিল।

এর পূর্ববর্তী ব্যবহারগুলির মধ্যে এটি আইভরি টাওয়ার গ্যাস্ট্রো খ্যাত শেফ সিমাস ও’কনেল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি যৌথ ব্যবসায়িক উন্নয়ন সেট-আপে একটি বিশাল হিথ রবিনসন-স্টাইলের পিৎজা ওভেন সহ একটি পিৎজা রেস্তোরাঁ, পাই হোস্ট করেছে।

ব্যারি অকনিয়ারস-এর এস্টেট এজেন্ট কেভিন ও’সুলিভান বলেছেন, কর্কের শহরের কেন্দ্রে এই প্রতিষ্ঠিত এবং সক্রিয় হসপিটালিটি হাবের কেন্দ্রে অবস্থিত, সারা বছর ধরে উল্লেখযোগ্য ফুটফল সহ এই হাই প্রোফাইল গ্রাউন্ড ফ্লোর লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গনে বাজারে আনতে পেরে তারা আনন্দিত। “

কর্কের ঐতিহাসিক, 1830-এর দশকে নির্মিত জর্জিয়ান যুগের সিটি কোর্টহাউসের সরাসরি মুখোমুখি, এবং এখন ওয়াশিংটন স্ট্রিট/ওয়েস্টার্ন রোড এবং দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত ইভেন্ট সেন্টার সাইট দ্বারা সাউথ মেইন স্ট্রিটে উদ্দেশ্য-নির্মিত ছাত্রদের বাসস্থান দ্বারা রিং করা হয়েছে, চেম্বার্স প্রাঙ্গণ এখনও সম্পূর্ণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত, মি. ও’সুলিভান যোগ করেছেন কিন্তু “অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে এবং এটি আরও অনেক খুচরা ধরণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত: ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁ/আউটলেট, সুবিধাজনক খুচরা আউটলেট ইত্যাদি, সামনে, পিছনে এবং পাশে স্বাধীন অ্যাক্সেস সহ।” পরিষেবা সহ c 3,900 বর্গফুট সম্পত্তিটি 1 জানুয়ারী থেকে 115,000 ইউরোর বার্ষিক ভাড়ায় দশ বছরের ইজারা নেওয়া হয়েছে, যার হার 24,000 পাউএ এবং বার্ষিক পরিষেবা চার্জ 16,000 ইউরো, তাই নতুন ব্যবহারকারীদের জন্য মূল খরচ সপ্তাহে €155,000 বা €3,000 অঞ্চলে থাকবে।

এই মাস থেকে ইজারা চালানোর জন্য এইভাবে সাত বছর বাকি আছে, 2027-এ রিভিউ দিতে হবে “সেই সময়ের বাজার ভাড়ার উপর ভিত্তি করে,” অ্যাসাইনিং এজেন্ট বলেছেন।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যবহারকারীর কাছ থেকে এতে আগ্রহ রয়েছে, তিনি যোগ করেছেন।

গত বছর বিক্রি হয়েছিল শহরতলির গ্যাস্ট্রোপাব দ্য রেনডেজভাস, c €2m, সেইসাথে পল সেন্টের Wetherspoons/Linen Weaver, c €2m-এ, কর্ক বারের মালিক টনি ক্রস কিনেছিলেন যিনি Carrigrohane এবং শহরতলির টার্নার্স ক্রস ট্যাভার্নে The Anglers পরিচালনা করেন .

সাউথ মলে অবিক্রীত ছিল ইলেকট্রিক, 2022 সালে 2.5m ইউরোতে অফার করা হয়েছিল এবং সম্ভবত অ্যাপারমেন্টের জন্য পুনরায় বিকাশ করা হবে; ওয়াইন ভল্ট, ওয়াশিংটন সেন্টের ঠিক পশ্চিমে ল্যাঙ্কাস্টার কোয়েতে শরৎ ’23-তে €1.4 মিলিয়ন চাইছে এবং রিয়ার্ডেন্সের পিছনে প্রাক্তন কিউবিনের নাইটক্লাব, 24,000 বর্গফুট বিস্তৃত এবং পুনঃবিকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিস্তারিত: ব্যারি নিলাম 021-4279677