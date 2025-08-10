You are Here
ওউদ্দু ব্রত জলদস্যুরা সেকুখুনের ক্ষতির পরে ফিরে আসবে

শনিবার অরল্যান্ডো স্টেডিয়ামে লিগ ওপেনারের সেখুখুনের কাছে তাদের ১-০ ব্যবধানে পরাজিত করে দলের পারফরম্যান্সের কিছু দিক নিয়ে অরল্যান্ডো পাইরেটসের কোচ আবদেসলাম ওউদ্দু খুশি হয়েছিলেন।

48 তম মিনিটে সাইপসিহলে মখিজের একাকী ধর্মঘটের ডুবে যাওয়া পাইরেটস, যিনি আগের শনিবার একই ভেন্যুতে পোলোকওয়ান সিটির বিপক্ষে এমটিএন 8 কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ ব্যবধানে জয়ের পরে আত্মবিশ্বাসের সাথে ম্যাচে উচ্চতায় এসেছিলেন।

“আমি মনে করি আমরা এই গেমটিতে কিছু আকর্ষণীয় জিনিস দেখেছি। হারানো সত্ত্বেও, আমাদের কিছু আকর্ষণীয় জিনিস ফেলে দিতে হবে না। তবে অবশ্যই আমরা লীগ প্রচারটি খারাপভাবে শুরু করেছি। আমরা যেভাবে শুরু করতে চেয়েছিলাম তা এটি নয়,” ওউডডু বলেছিলেন।



