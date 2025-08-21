You are Here
ওএফজেডে বিনিয়োগকারীরা একটি মাধ্যমিক বাজার পুরষ্কার সরবরাহ করেছিলেন

সর্বোত্তম বাজারের শর্তে, অর্থ মন্ত্রণালয় জনগণের debt ণের মান প্রশমিত করতে বাধ্য হয়েছিল, বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমিক বাজারে একটি লক্ষণীয় প্রিমিয়াম সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, নিলামে, ইস্যুকারী 95.4 বিলিয়ন রুবেলকে আকর্ষণ করেছিল, যা পূর্ববর্তী স্থানগুলির সূচককে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। তবুও, এটি এখনও জুলাইয়ের ফলাফলের চেয়ে কম। বিশ্লেষকদের মতে, orrow ণ গ্রহণের জন্য ত্রৈমাসিক পরিকল্পনার মূল হারে আরও হ্রাসের প্রত্যাশা দেওয়া, কোনও কিছুই হুমকি দেয় না।

20 আগস্ট, ওএফজেড প্লেসমেন্ট নিলামগুলি এই মাসের আগের তুলনায় অর্থ মন্ত্রকের পক্ষে আরও কার্যকর ছিল। গত সপ্তাহের মতো, বিনিয়োগকারীদের ধ্রুবক লাভের (ওএফজেড-পিডি) সহ রাজ্যের দুটি দীর্ঘমেয়াদী ইস্যু দেওয়া হয়েছিল। তবে যদি গত সপ্তাহে মোট চাহিদা 90 বিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন ছিল, তবে এবার এটি প্রায় 140 বিলিয়ন রুবেল হিসাবে ছিল। সন্তুষ্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলির অংশটিও বেড়েছে – 62.4% থেকে 68.3% এ দাঁড়িয়েছে। ফলস্বরূপ, স্থান নির্ধারণের পরিমাণ ছিল 95.4 বিলিয়ন রুবেল। – এই মাসে সেরা ফলাফল, তবে জুলাইয়ের শেষের সূচক দ্বারা দ্বিগুণেরও বেশি (31 জুলাই থেকে “কমারসেন্ট” দেখুন)।

একই সময়ে, অর্থ মন্ত্রক নিলামের অংশগ্রহণকারীদের জন্য গৌণ বাজারে লাভের প্রিমিয়াম বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। এই অঞ্চলের debt ণ বাজারগুলির প্রধান বিশ্লেষক অনুসারে, বিসি আলেকজান্ডার এরমাকের যখন আট বছরের আউটপুট (ওজনযুক্ত গড়-১৩..66% প্রতি বছর) রাখার সময়, পুরষ্কারটি ছিল ৮ বিপি, ১২ বছরের আউটপুট (প্রতি বছর ৩.৮৮%) -10 বিপি, এই পুরষ্কারটি ছিল 4-6 বিএন, জুলাই মাসে, একটি ছাড়ের সাথে। বিশ্লেষকরা বড় লেনদেনের একটি কম ঘনত্ব নোট করেন। “দ্বিতীয় নিলামে (77 77..7 বিলিয়ন রুবেল ভলিউম) ১১-১০ বিলিয়ন রুবেল ভলিউম সহ ১২ টি বৃহত্তম লেনদেনের জন্য। প্লেসমেন্টের ৫৫% এরও কম,” মিঃ এরমাক অনুমান করেছেন।

নিলামে চাহিদা হ্রাস করা ভূ -রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির পটভূমির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বাজার পুনর্নির্মাণের প্রতিচ্ছবি। গত শুক্রবার থেকে, যখন আলাস্কার রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিদের আলোচনা হয়েছিল, তখন আরজিবিআই সরকারী বন্ড সূচক 1%এরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, একটি নতুন historical তিহাসিক সর্বোচ্চ 122.3 পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। একই সময়ে, ওএফজেডের লাভজনকতা 12.8-14%এর পরিসরে পড়েছে। এটি সোভকম্ব্যাঙ্কের প্রধান বিশ্লেষক মিখাইল ভাসিলিয়েভের মতে, বছরের দিগন্তের মূল হার হ্রাস করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা প্রতিফলিত করে 13%এ। এটি এর আরও 5 পি দ্বারা হ্রাস জড়িত।

বর্তমান স্তরে, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের চাহিদা কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে। পিএসবির ব্যাংকিং ও আর্থিক বাজারের বিশ্লেষণের ব্যবস্থাপক দিমিত্রি গ্রুটকেভিচ বলেছেন, “মূল হার হ্রাস করার গতি এবং ভূ -রাজনৈতিক পরিস্থিতির আরও বিকাশের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার কারণ উভয়ই সংরক্ষণ করা হয়েছে।” তারা বুধবার বাজারের অংশগ্রহণকারীদের এবং মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার ডেটাগুলিতে নার্ভাসনেস যুক্ত করেছে। জুলাইয়ের তুলনায় ব্যাংক অফ রাশিয়ার মতে, এই প্রত্যাশাগুলি 50 বিপি বৃদ্ধি পেয়েছে, 13.5%পর্যন্ত। একই সময়ে, আগস্টে পর্যবেক্ষণকৃত মুদ্রাস্ফীতি 15% থেকে 16.1% এ লাফিয়ে উঠেছে। “কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সূচক রয়েছে তা হ’ল একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। হ্যাঁ, বর্তমান মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে, তবে প্রত্যাশাগুলি একটি শীর্ষস্থানীয় সূচক হিসাবে বিপরীতটি নির্দেশ করে। অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে এই ধরনের পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয় বাজারে সংশোধন শুরু হয়েছিল,” একটি বৃহত ফৌজদারি কোডে কথোপকথন নোট করে।

অর্থ মন্ত্রণালয় প্রায়% ০% orrow ণ গ্রহণের ত্রৈমাসিক পরিকল্পনাটি পূরণ করেছে এই বিষয়টি বিবেচনা করে বিশ্লেষকদের কোনও সন্দেহ নেই যে এমনকি বাজারের অবস্থার মধ্যেও মন্ত্রক এটি পুরোপুরি (1.5 ট্রিলিয়ন রুবেল) পূরণ করতে সক্ষম হবে। এর জন্য, আলেকজান্ডার এরমাকের মতে, বাকি পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে, মন্ত্রণালয়টি 91.8 বিলিয়ন রুবেল দখল করতে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হবে। প্রতি সপ্তাহে। বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রিগার হ’ল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেপ্টেম্বরের সভা, যা থেকে বিশ্লেষকরা মূল হারটি 1-2 পি।, 16-17%হ্রাস করার অপেক্ষায় রয়েছেন। “নিয়ন্ত্রকের মন্তব্যগুলি যা মূল হারের আরও পদক্ষেপের বিষয়ে বাজারের প্রত্যাশাগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে, যা ফলস্বরূপ অর্থ মন্ত্রকের নিলামে চাহিদা পুনরুদ্ধারে অবদান রাখবে,” ডিমিট্রি গ্রেটসেভিচ, পরিবর্তে গুরুত্বপূর্ণ হবে।

মিখাইল ভ্যাসিলিয়েভ বিশ্বাস করেন যে বাজারটি ইতিমধ্যে বেট হ্রাস করার একটি বরং আক্রমণাত্মক চক্র স্থাপন করেছে, মুনাফার আরও হ্রাস আরও মাঝারি এবং আরও প্রসারিত হবে, মিখাইল ভ্যাসিলিয়েভ বিশ্বাস করেন। “আগামী মাসগুলিতে প্রাথমিক দৃশ্যে আমরা বর্তমান স্তরের নিকটে ওএফজেডের লাভজনকতা এবং মধ্য -শতকের কাছ থেকে রাজস্ব হ্রাস পুনরায় শুরু করার জন্য আরও বেশি আশা করি,” বিশেষজ্ঞ নোটগুলি।

ভিটালি গাইদেভ

