ওকপহোলো ত্রুটিগুলি বিভিএএস মেশিনের ত্রুটি

শনিবার এডোর গভর্নর সোমবার ওকপহোলো এডো সেন্ট্রাল সিনেটরিয়াল জেলার চলমান উপ-নির্বাচনে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি ব্যবস্থা (বিভিএ) এর ধীর পারফরম্যান্স নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
ওকপহোলো ইএসএএন কেন্দ্রীয় স্থানীয় সরকারের ইউমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়ার্ড 2 পোলিং ইউনিট 1 এ ভোট দেওয়ার সময় এ কথা বলেছেন।
ভোট দেওয়ার পরপরই সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ওকপহোলো বলেছিলেন যে মহড়াটি শান্তিপূর্ণ হলেও, স্বাধীন জাতীয় নির্বাচনী কমিশন (আইএনইসি) দ্বারা মোতায়েন করা বিভিএএস মেশিনগুলি অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
“ঠিক আছে, আমি কেবল ভোট দিয়েছি। আপনি হতাশা দেখতে পাচ্ছেন। বিভাগুলি খুব ধীর। আপনি স্বীকৃত হতে পারার আগে খুব বেশি সময় নেয় I
গভর্নর অবশ্য অনুশীলনের শান্তিপূর্ণ আচরণের জন্য আইএনইসি -র প্রশংসা করেছিলেন। তিনি সিনেটরিয়াল জেলার ভোটারদের প্রক্রিয়াটিতে পুরোপুরি অংশ নিতে এবং তাদের ভোট রক্ষার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
“প্রক্রিয়াটি এখানে মসৃণ হয়েছে এবং জেলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমি যে প্রতিবেদনগুলি পাচ্ছি তাও মসৃণ। আইএনইসি ভাল করছে। আমি ভোটারদের ভোট দেওয়ার জন্য এবং তাদের ভোট রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি,” ওকপহোলো বলেছিলেন।
এডো স্টেটের গভর্নর হিসাবে ওকপহোলোর উত্থানের পরে খালি সিনেটরিয়াল আসনটি পূরণ করার জন্য উপনির্বাচন পরিচালনা করা হচ্ছে।