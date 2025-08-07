You are Here
ওক্সাকা অ্যাডিডাস এবং উইলি চাভারিয়াকে “ওক্সাকা স্লিপ অন” বিপণন বন্ধ করতে বলেছে
ওক্সাকা অ্যাডিডাস এবং উইলি চাভারিয়াকে “ওক্সাকা স্লিপ অন” বিপণন বন্ধ করতে বলেছে

ওক্সাকা সরকার স্পোর্টসওয়্যার সংস্থা অ্যাডিডাস মেক্সিকো এবং ডিজাইনার উইলি চাভারিয়াকে তাত্ক্ষণিকভাবে মূল সম্প্রদায়ের সম্মতি ছাড়াই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে বরাদ্দ করার জন্য “ওক্সাকা স্লিপ অন” মডেলটির প্রচার ও বিপণন স্থগিত করতে বলেছিল।

দুটি কার্ডের মাধ্যমে, একটি এডিডাস মেক্সিকোয়ের সাধারণ পরিচালক জর্জি ডিওনকে লক্ষ্য করে এবং অন্যটি ডিজাইনার উইলি চাভারিয়া, ওক্সাকা গভর্নর সলোমন জারা, “ওক্সাকা স্লিপ অন” মডেলটির সাম্প্রতিক প্রবর্তন সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন যা সংস্থা এবং ডিজাইনারের জন্য তারা তাদের কেয়ামার জন্য স্টেট ওয়াইয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করে না, যার জন্য তারা ওয়াইয়ের জন্য ব্যয় করে না।

“বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভিলা হিডালগো ইয়ালালাগের জাপোটেকা সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির গ্রহণের পাশাপাশি পূর্ব, নিখরচায় এবং অবহিত সম্মতি ছাড়াই” ওক্সাকা “নামটি ব্যবহার করা, সম্মিলিত অধিকারের লঙ্ঘন, এবং ইনস্টিগ্রেজিং সাংগঠনের জন্য লঙ্ঘনকারী সংস্থাগুলির জন্য লঙ্ঘন করে … (ইউনেস্কো) “, অ্যাডিডাস মেক্সিকোতে প্রেরিত চিঠিটি বোঝায়।

তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ইউনাইটেড মেক্সিকান রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে আদিবাসী জনগণ এবং সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব আইনী ব্যক্তিত্বের সাথে আইনের বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা সম্প্রদায়ের পরিচয় সরবরাহ করে এমন অভিব্যক্তি হওয়ার পদক্ষেপকে বৈধ করে তোলে, “অনুমোদন ব্যতীত তাদের ব্যবহার প্রতীকী নিষ্ক্রিয়তার একটি রূপ গঠন করে, যা সৃজনশীল অনুপ্রেরণার যুক্তি অনুসারে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না।”

এইভাবে, রাজ্য রাষ্ট্রপতি, ভিলা হিদালগো ইয়ালালাগের সম্প্রদায়ের সাথে এবং রাজ্য জন প্রশাসনের সাথে অভিযোগের সংলাপ এবং মেরামত করার প্রক্রিয়া শুরু করতে এবং উপযুক্ত নকশাগুলির সাংস্কৃতিক উত্সের জনসাধারণের স্বীকৃতি দিতে বলেছিলেন।

এদিকে, ডিজাইনার চাভারিয়াকে সম্বোধন করা চিঠিতে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে সিয়েরা জুয়ারেজ ডি ওক্সাকায় ভিলা হিডালগো ইয়ালালাগের জাপোটেক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একটি traditional তিহ্যবাহী প্যাটার্নের প্রতিরূপ তৈরি করেছেন, যার উত্স, প্রজন্মের সাথে প্রজন্মের সাথে সংক্রামিত একটি সম্মিলিত জ্ঞান, এটি মূল বিষয় এবং প্রতীকী।

ওক্সাকা সরকার ব্যাখ্যা করে যে সংবিধান অ্যাডিডাস যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা রক্ষা করে

সলোমন জারা ডিজাইনারকে ব্যাখ্যা করেছেন যে ইউনাইটেড মেক্সিকান রাজ্যের রাজনৈতিক সংবিধান, পাশাপাশি অদম্য সাংস্কৃতিক heritage তিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক যন্ত্রপাতিগুলি তাদের সাংস্কৃতিক, উপাদান এবং অনিরাপদ heritage তিহ্যের উপর স্থানীয় মানুষ এবং সম্প্রদায়ের বৌদ্ধিক সম্পত্তির সম্মিলিত প্রকৃতির স্বীকৃতি দেয়।

“সংস্কৃতি কোনও সম্মান, স্বীকৃতি বা পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ ছাড়াই শোষণের জন্য উপলব্ধ কোনও সংস্থান নয়। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির ব্যবহার, সম্প্রদায়ের পূর্ব ও অবহিত সম্মতি ছাড়াই, সাংস্কৃতিক বরাদ্দ এবং তাদের সম্মিলিত অধিকারের লঙ্ঘন হিসাবে গঠিত,”

তিনি স্মরণ করেছিলেন যে histor তিহাসিকভাবে, ওক্সাকা ফ্যাশন শিল্পের দ্বারা নিষ্পত্তি গতিবেগের ক্ষেত্রে ভোগ করেছেন, যা কেবল সাংস্কৃতিক heritage তিহ্যের অভিভাবক এবং সত্য নির্মাতাদেরই অদৃশ্য করে না, বরং শক্তি সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করে তোলে যা মূল জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

অতএব, তাদেরকে “ওক্সাকা স্লিপ অন” মডেলটির উত্সকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে বলা হয়েছে; “ওক্সাকা” নামের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযোজ্য বিধিবিধানগুলিতে লেগে থাকতে; ভিলা হিডালগো ইয়ালালাগের সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি কথোপকথন প্রতিষ্ঠা করুন এবং এই সরকারের সাথে জড়িত, যা সাংস্কৃতিতে সৃষ্ট ও অন্বেষণে এবং অন্বেষণ করতে হবে, যাতে সৃষ্ট ও অন্বেষণে এবং অন্বেষণ করতে পারে যাদের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি তাদের কাজকে অনুপ্রাণিত করে।

