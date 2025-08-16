You are Here
ওগুন পুলিশ বীফ আপ সুরক্ষা, কাদুনা আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে
ওগুন পুলিশ বীফ আপ সুরক্ষা, কাদুনা আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে

ওগুনের পুলিশ কমান্ড জানিয়েছে যে রেমো ফেডারেল নির্বাচনী এলাকায় শনিবারের উপ-নির্বাচনের জন্য কঠোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তারা পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী মোতায়েন করেছে।

কমান্ডের মুখপাত্র সিএসপি ওমোলোলা ওডুটোলা শুক্রবার আবেওকুতায় জারি করা এক বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন।

রেমো ফেডারেল নির্বাচনী এলাকাটিতে রাজ্যের সাগামু, ইকেন এবং রেমো উত্তর স্থানীয় সরকার অঞ্চল রয়েছে।

“একটি বিশ্বাসযোগ্য এবং স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য, ভোটাররা নির্বাচনী আইনগুলির সাথে একত্রিত হতে হবে এবং ভোট ক্রয় বা শান্তির লঙ্ঘনের কারণ হতে পারে এমন কোনও আচরণে জড়িত থাকতে হবে না। প্রযোজ্য আইন এটি অমান্যকারী যে কোনও ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করা হবে।

তিনি বলেন, “তিনটি স্থানীয় সরকার জুড়ে চলাচল সকাল ১২:০০ টা থেকে ৪ টা ৪০ মিনিটে সীমাবদ্ধ থাকবে, অন্যদিকে পুলিশ স্টপ এবং অনুসন্ধান দল এবং অন্যান্য অপারেশনাল ইউনিট কৌশলগতভাবে মোতায়েন করা হবে,” তিনি বলেছিলেন।

পুলিশের মুখপাত্র আরও যোগ করেছেন যে, রাজ্য কমিশনার ল্যানরে ওগুনলোও এই জরিপের আগে ব্রিফিং অফিসারদের জোর দিয়েছিলেন যে কর্মীদের অবশ্যই পেশাদার, নাগরিক এবং নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

“অন্যান্য সুরক্ষা সংস্থাগুলির সহযোগিতায় কমান্ড এবং জোন 2 কমান্ড, লাগোসের অতিরিক্ত জনশক্তি নির্বাচন-সম্পর্কিত সহিংসতা রোধে শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

“বিশ্বাসযোগ্য, স্বচ্ছ এবং সহিংস-মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য, ভোটারদের নির্বাচনী আইন মেনে চলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, “প্রচারণা, ভোট কেনা, ফ্লাইয়ারদের বিতরণ বা ভোটকেন্দ্রে রাজনৈতিক স্টিকার প্রদর্শন করার মতো কাজ নিষিদ্ধ,” তিনি বলেছিলেন।

ওডুটোলা সকল ভোটারদের সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলেন এবং দূষিত উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তিদের ভোটদান ইউনিট থেকে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করেছিলেন, কারণ প্রক্রিয়াটি ব্যাহত করার যে কোনও প্রচেষ্টা সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপের সাথে মিলিত হবে।

নির্বাচনের সময় তাত্ক্ষণিক সহায়তা বা তথ্যের জন্য, পুলিশ নিম্নলিখিত হেল্পলাইন নম্বরগুলি প্রকাশ করেছে: 0915 957 8888, 0803 860 9898, 0813 984 4740।

উপ-নির্বাচন: আইএনইসি ওগুনে সংবেদনশীল উপকরণ বিতরণ করে

ওগুনের ইকেন/সাগামু/রেমো উত্তর ফেডারেল নির্বাচনী এলাকার জন্য শনিবারের উপ-নির্বাচনের আগে, স্বাধীন জাতীয় নির্বাচন কমিশন (আইএনইসি) সংবেদনশীল উপকরণগুলির বিতরণ শুরু করেছে।

শুক্রবার শুক্রবার অ্যাবোকুটা, ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন ভেন্যু, রাজ্যের আবাসিক নির্বাচন কমিশনার (আরইসি) মিসেস সাসেই ফেইজিমি শুক্রবার অ্যাবোকুটা নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (সিবিএন) -এর নিউজম্যানদের কাছে এটি পরিচিত করেছিলেন।

ফেইজিমির মতে, সংবেদনশীল উপকরণগুলিতে ফলাফলের শীট এবং ব্যালট পেপারগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যোগ করে অ-সংবেদনশীল উপকরণগুলি স্থানীয় সরকারকে আগে বিতরণ করা হয়েছিল।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে নির্বাচন, সুরক্ষা ও মিডিয়া সম্পর্কিত আন্তঃ এজেন্সি পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যদের মতো সমালোচনামূলক স্টেকহোল্ডাররা উপকরণগুলির বিতরণ প্রত্যক্ষ করার জন্য ভিত্তিতে ছিলেন।

“সাধারণ অনুশীলনটি হ’ল খোলাখুলি উপকরণগুলি বিতরণ করা যাতে প্রত্যেকে দেখতে পারে you

“সমালোচক স্টেকহোল্ডাররা এখানে আছেন; প্রেস, নির্বাচন সুরক্ষা সম্পর্কিত আন্তঃ এজেন্সি কনসালটেকটিভ কমিটির কমিটির সদস্যরাও এখানে রয়েছেন। আমাদেরও জাতীয় কমিশনার ওগুন রাষ্ট্রের তদারকি করছেন এবং রাজনৈতিক দলগুলি এখানে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

ফেইজিমি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে আইএনইসি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখবে, উল্লেখ করে যে কমিশন অফিসাররা প্রস্তুতিতে তৃণমূলের সংবেদনশীলতা পরিচালনা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে কমিশন নির্বাচনের জন্য ২,৪৪৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল এবং আশ্বাস দিয়েছিল যে বিমোডাল ভোটার স্বীকৃতি ব্যবস্থা (বিভিএ) জায়গা রয়েছে, মসৃণ কার্যক্রম নিশ্চিত করার জন্য একটি ব্যাকআপ সিস্টেম রয়েছে।

সুরক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, কমিশনকে তিনটি স্থানীয় সরকার অঞ্চল থেকে রাজ্য কমিশনার এবং traditional তিহ্যবাহী শাসকদের দ্বারা পর্যাপ্ত সুরক্ষার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।

“আইএনইসি স্বচ্ছতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং নির্বাচনী লঙ্ঘনে জড়িত যে কাউকে সহ্য বা রক্ষা করবে না।

“আমরা আমাদের কর্মীদের যা সঠিক তা করার জন্য সতর্ক করেছি। ধরা পড়া যে কোনও ব্যক্তিকে এড়াতে হবে না; কমিশনের চেয়ারম্যানও সমস্ত কর্মীদের সতর্ক করেছেন,” তিনি বলেছিলেন।

রেকের মতে, ভোটদানের সময়গুলি সকাল সাড়ে ৮ টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত হবে প্রাক্তন সদস্য নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডিউউনমি ওনানুগা একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে ১৫ জানুয়ারি মারা যান।

পুলিশ কাদুনা উপ-নির্বাচনের আগে আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করে

কাদুনা রাজ্যের পুলিশ কমান্ড, শনিবারের বাই-নির্বাচনের শান্তিপূর্ণ আচরণ নিশ্চিত করার জন্য ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় সরকার অঞ্চলে চলাচলের নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়েছে।

কমান্ডের মুখপাত্র ডিএসপি মনসির হাসান শুক্রবার কদুনায় জারি করা এক বিবৃতিতে এই ঘোষণা দিয়েছেন।

হাসান বলেন, রাজ্যের সাবন গারি, জারিয়া, চিকুন এবং কাজুরু স্থানীয় সরকার অঞ্চলে সকাল ১২:০০ টা থেকে আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা শুরু হবে।

তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে সফল বাই-নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থাটি সুরক্ষার ব্যবস্থার অংশ ছিল।

“জনসাধারণের সদস্যদের এই নির্দেশনাটি মেনে চলার জন্য দৃ strongly ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কারণ কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনকারীদের কর্মীরা এবং বৈধ নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের অব্যাহতি দেওয়া হবে।

হাসান বলেছিলেন, “কমান্ডটি বাসিন্দাদের শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের পরিচালনা করার এবং সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে হিচ-মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে,” হাসান বলেছিলেন।

আনামব্রা উপ-নির্বাচনের জন্য সমস্ত সেট-আইএনইসি

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ন্যাশনাল ইলেক্টোরাল কমিশন (আইএনইসি) বলেছে যে আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জোন এবং ওনিতশা উত্তর 1 রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রের শনিবার উপ-নির্বাচনের পরিচালনার জন্য এখন সমস্ত কিছু প্রস্তুত রয়েছে।

আবাসিক নির্বাচনী কমিশনার (আরইসি), কুইন এলিজাবেথ আগউইউ শুক্রবার এওকেএ -তে সাংবাদিকদের কাছে এই কথাটি প্রকাশ করেছেন।

তিনি বলেছিলেন যে আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জোনে নির্বাচনটি ২১০ টি ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হবে এবং ওনিটশা উত্তর ১ রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রের ১১৮ টি ওয়ার্ডে এই মহড়াটি অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে 817, 521 নিবন্ধিত ভোটাররা আনামব্রা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জোন আসনের জন্য বিজয়ী নির্ধারণ করবেন বলে আশা করা হয়েছিল, 92, 223 ভোটার ওনিশা উত্তর 1 রাজ্য বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনে অংশ নিতে যোগ্য ছিলেন।

এজিডব্লিউইউ বলেছিলেন যে আসন দখলকারীদের মৃত্যুর দ্বারা দুটি নির্বাচনী এলাকা নির্বাচন দাবি করা হয়েছিল, লন্ডনে ২ 26,২০২৪ জুলাই মারা যাওয়া ইফানিয়ি উবা এবং বিচারপতি আজুকাকে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে অপহরণ করা হয়েছিল।

আরইসি বলেছে যে নির্বাচনগুলি নিখরচায়, ন্যায্য এবং বিশ্বাসযোগ্য ছিল তা নিশ্চিত করার জন্য কমিশন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে।

তিনি প্রকাশ করেছেন যে কমিশন সুরক্ষা সংস্থাগুলি সহ সমস্ত বড় স্টেকহোল্ডারদের সাথে একটি বৈঠক করেছে এবং নির্বাচনের প্রতিটি অংশগ্রহণকারী নির্বাচন মুক্ত ছিল তা নিশ্চিত করতে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিল।

আগওয়ু নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের বাইরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকা থেকে দূরে থাকার জন্য নির্বাচনে কোনও ব্যবসা না করার জন্য যাদের কোনও ব্যবসা না করার পরামর্শ দেওয়া হয় তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে আসন্ন নির্বাচনে কমিশনের কোনও পছন্দের রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী নেই এবং সমস্ত যোগ্য ভোটারকে তাদের পছন্দের প্রার্থীর কাছে ভোট দেওয়ার জন্য সময়োপযোগী আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এজিডব্লিউইউ জানিয়েছে যে নির্বাচনের জন্য সংবেদনশীল এবং অ-সংবেদনশীল উপকরণগুলি সেই অনুযায়ী বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাগুলিতে বিতরণ করা হয়েছিল যেখানে নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (সিবিএন) অফিসের প্রাসঙ্গিক ব্যক্তিদের সামনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি বলেছিলেন যে সুরক্ষা সংস্থাগুলির আগে, কিছু রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি এবং সাংবাদিক যারা এই উপকরণগুলির বিতরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের আগে বেশিরভাগ সভ্য এবং পেশাদার পদ্ধতিতে এই মহড়াটি করা হয়েছিল।

