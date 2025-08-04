You are Here
News

ওগুন ম্যান কঠোর অর্থনীতির মধ্যে নির্মাতাদের বিকল্প তহবিল অন্বেষণ করার আহ্বান জানিয়েছে

নাইজেরিয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (এমএএন) এর ওগুন রাজ্য শাখা নাইজেরিয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলির আলোকে তাদের কার্যক্রম বজায় রাখতে তহবিলের বিকল্প উত্সগুলি অন্বেষণ করার জন্য সারাদেশে নির্মাতাদের আহ্বান জানিয়েছে।

এই আবেদনটি অ্যাবোকুতায় অনুষ্ঠিত 40 তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) চলাকালীন হয়েছিল। থিমযুক্ত “অর্থায়ন উত্পাদন উদ্বেগ: বিকল্পগুলি অন্বেষণ”, এজিএম সংগ্রামী উত্পাদন খাতের জন্য ব্যবহারিক অর্থায়নের সমাধানগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিল্প স্টেকহোল্ডার, আর্থিক বিশেষজ্ঞ এবং সরকারী প্রতিনিধিদের একত্রিত করেছে।

ওগুন ম্যান শাখার চেয়ারম্যান মিঃ জর্জ ওনাফোওকান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে অর্থ অ্যাক্সেসের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন, উচ্চ আর্থিক নীতি হারের (এমপিআর) উদ্ধৃত করে, যা ২০২৫ সালের মে মাসের মধ্যে ২ 27.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল।

“এই বোঝা সহজ করার জন্য, আমরা অন্যান্য উপায়গুলি অন্বেষণ করছি যেখানে নির্মাতারা অপারেশন এবং সম্প্রসারণের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের তহবিল অ্যাক্সেস করতে পারে,” ওনাফোওকান বলেছিলেন যে, এই জাতীয় বিকল্পগুলির দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য ব্যাংক অফ ইন্ডাস্ট্রি (বিওআই), লেকন ফিনান্স কোম্পানির মতো সংস্থাগুলি উপস্থিত ছিল।

ওনাফোওকান বৈদেশিক মুদ্রার অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং নিয়ন্ত্রক বোঝা নিয়ে শিল্পের সংগ্রামকে আরও তুলে ধরেছিল। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে নাইরা N447/$ থেকে N1,605/$ এ অবমূল্যায়ন করেছিল, 2024 এর মাঝামাঝি সময়ে, উত্পাদন ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে যখন ভোক্তা ক্রয়ের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। “এই চ্যালেঞ্জগুলি সত্ত্বেও ওগুন নির্মাতারা অর্থনীতিতে পরিচালনা ও বিনিয়োগ চালিয়ে যান,” তিনি যোগ করেন।

এই চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ফেডারেল সরকার এন 75 বিলিয়ন উত্পাদন খাত তহবিল এবং আরও একটি এন 75 বিলিয়ন এমএসএমই হস্তক্ষেপ তহবিল চালু করেছে, উভয়ই বিওআইয়ের মাধ্যমে নয় শতাংশ সুদের হার এবং 1-5 বছরের ay ণ পরিশোধের সময় বিতরণ করা হয়।

শিল্প, বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ওগুন রাজ্য কমিশনার, মিঃ অ্যাডবোলা সোফেলা, যিনি গভর্নর দাপো অ্যাবিওডুনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাদের স্থিতিস্থাপকতার জন্য নির্মাতাদের প্রশংসা করেছেন। তিনি তাদেরকে করের সুরেলা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ের পরিবেশ উন্নত করার জন্য রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

মানুষের জাতীয় রাষ্ট্রপতি ওটুনবা ফ্রান্সিস মেশিও এই সমাবেশকেও সম্বোধন করেছিলেন, এবং রাজ্য ও ফেডারেল উভয় সরকারকে স্থানীয় উত্পাদন প্রচারকারী নীতি গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সমস্ত সরকারী এমডিএ, ঠিকাদার এবং এজেন্সিগুলিকে তৈরি-ইন-নাইজেরিয়ার পণ্যগুলির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বাধ্যতামূলক করে “নাইজেরিয়া প্রথম” নীতি বাস্তবায়নের জরুরি প্রয়োজনের উপর জোর দিয়েছিলেন।

“আমাদের অবশ্যই নীতি-সমর্থিত পৃষ্ঠপোষকতা এবং অমান্য করার জন্য পরিণতি সহ স্থানীয় শিল্পগুলিকে সমর্থন করতে হবে,” মশিয়ো জোর দিয়েছিলেন। তিনি নাইজেরিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক (সিবিএন) এও 2.4 বিলিয়ন ডলার বেতনের ফরেক্স ফরোয়ার্ডকে নির্মাতাদের owed ণী হিসাবে নিষ্পত্তি করার জন্য আবেদন করেছিলেন।

মেশিও নির্মাতারা এবং সরকারী এজেন্সিগুলির মধ্যে ত্রৈমাসিক ইন্টারেক্টিভ সভাগুলির পুনরুজ্জীবন, আগবারা এবং ওটিএর মতো শিল্প অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলির পুনর্বাসন এবং একাধিক কর এবং নিয়ন্ত্রক ওভাররিচ শেষ, বিশেষত আর্থিক প্রতিবেদন কাউন্সিলের মতো এজেন্সিগুলির সমাপ্তির আহ্বান জানিয়েছেন।

আগুস্তো কনসাল্টিংয়ের সহযোগী পরিচালক ওরিটসেজিমি ওগোবাইন একটি উপস্থাপনা চলাকালীন, নির্মাতাদের এএফডিবি, আফ্রিডিম ব্যাংক এবং বিওআইয়ের মতো উন্নয়ন অর্থ সংস্থাগুলির ইক্যুইটি মার্কেটস, বন্ডস, সবুজ অর্থায়ন এবং সহায়তা সহ বিকল্প অর্থায়ন মডেলগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি credit ণযোগ্যতার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং নির্মাতাদের তাদের আর্থিক প্রোফাইল বাড়াতে এবং তহবিল আকর্ষণ করার জন্য ক্রেডিট রেটিং পেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এই ইভেন্টটি ওগুন ম্যান শাখার অস্তিত্বের 40 বছর চিহ্নিত করেছে, সদস্য এবং স্টেকহোল্ডাররা নাইজেরিয়ার আরও শক্তিশালী, উন্নত-সমর্থিত উত্পাদন খাতের পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।

