ওগুন 2025 সালে 1 মিলিয়ন গাছ লাগাতে – রাজ্য সরকার

ওগুন রাজ্য সরকার ২০২৫ সালের রোপণ মৌসুম শেষ হওয়ার আগে সমস্ত ২০ টি স্থানীয় সরকার অঞ্চল জুড়ে এক মিলিয়ন গাছ লাগানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

গভর্নর ডাপো অ্যাবিওডুন শনিবার ২০২৫ ওগুন গাছ রোপণের দিনে এটি প্রকাশ করেছিলেন।

বন, শারীরিক ও নগর উন্নয়ন, আবাসন এবং সম্প্রদায় উন্নয়নের মন্ত্রনালয়গুলির সহযোগিতায় পরিবেশ মন্ত্রক কর্তৃক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

বনজ কমিশনার ওলুডোটুন তাইওয়ের প্রতিনিধিত্ব করে গভর্নর বলেছিলেন যে এই উদ্যোগটি একটি “এক নাগরিক, একটি গাছ” প্রচারণা দ্বারা পরিচালিত হবে যার লক্ষ্য বন উজাড়, নগর উত্তাপ হ্রাস করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করা।

“আজ আমরা কেবল গাছ রোপণ করছি না, আমরা আশা, স্বাস্থ্য এবং ওগুন রাজ্যের ভবিষ্যত রোপণ করছি,” অ্যাবিওডুন বলেছিলেন।

“আমাদের অবশ্যই সৎ জলবায়ু পরিবর্তন আসল হতে হবে We

“এগুলি আর দূরবর্তী হুমকি নয়; এগুলি স্থানীয় সমস্যা এবং স্থানীয় সমস্যাগুলির স্থানীয় সমাধান প্রয়োজন,” তিনি যোগ করেন।

“একটি গাছ ছায়া, ফল, ওষুধ এবং আয় সরবরাহ করতে পারে, তাই ওগুন জুড়ে এক মিলিয়ন গাছ কী করতে পারে তা কল্পনা করতে পারে।”

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই প্রচারের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতিটি স্থানীয় সরকারে সম্প্রদায় গাছ স্থাপন, ৫০০ যুবক এবং মহিলাদের “সবুজ রাষ্ট্রদূত” হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া, স্কুল রোপণকে স্কুল পাঠ্যক্রমের মধ্যে একীভূত করা এবং এটি বাজারের স্যানিটেশন প্রোগ্রামগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা অন্তর্ভুক্ত।

পরিবেশের কমিশনার, ওলা ওরেসানিয়া জোর দিয়েছিলেন যে ওগুনে গাছ লাগানো “কেবল আনুষ্ঠানিক নয়, কৌশলগত, বৈজ্ঞানিক এবং বেঁচে থাকার চালিত।” তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমাদের লক্ষ্য ওগুনকে আগত প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ, শীতল এবং স্বাস্থ্যকর রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা।”

শারীরিক ও নগর উন্নয়নের জন্য কমিশনার, তুনজি ওডুনলামি, বিকাশকারীদের গাছ সংরক্ষণের বিষয়ে নগর পরিকল্পনার বিধিবিধান মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, জোর দিয়ে বলেছিলেন, “গাছটি জীবন এবং এটি ছাড়া সমস্তই মারা যাবে।”

নাইজেরিয়া সংরক্ষণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি অ্যাডিয়েমো ওলায়োমাদে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে রোপণ করা গাছগুলি পরিপক্কতার জন্য লালন করা হবে, বলেছিল, “আমরা আজকের প্রচেষ্টা আগামীকাল বনাঞ্চলে পরিণত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

