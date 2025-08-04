ওজন হ্রাস প্রক্রিয়াতে পরিপূরক অন্তর্ভুক্ত করার 6 টি কারণ

খাওয়ার পরিপূরকগুলি শরীরের কার্যকারিতা অনুকূলকরণের ক্ষেত্রে মিত্র হিসাবে কাজ করে
বিপাককে ত্বরান্বিত করার জন্য একচেটিয়া সূত্রে সাতটি ক্লিনিক বেট, চর্বিযুক্ত ভর সংরক্ষণ এবং পুষ্টিকর ঘাটতিগুলি সঠিক
স্বাস্থ্যকর এবং টেকসই ওজন হ্রাসের সন্ধানে, ভারসাম্যযুক্ত ডায়েটের সংমিশ্রণ, নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপ এবং ব্যক্তিগতকৃত পরিপূরক পুষ্টি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নায়কতা অর্জন করেছে। একটি কাঠামোগত ডায়েটের পাশাপাশি, পরিপূরকগুলির ব্যবহার বিপাককে উদ্দীপিত করে, তৃপ্তির প্রচার করে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করে ফলাফল বাড়িয়ে তুলতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে তাদের ব্যবহার ভাল ভিত্তিক।
ওষুধের বিপরীতে, খাদ্য পরিপূরকগুলি রোগের চিকিত্সার উদ্দেশ্য ছাড়াই শরীরের কার্যকারিতা অনুকূলকরণের ক্ষেত্রে মিত্র হিসাবে কাজ করে। সেভেন ক্লিনিকের নিউট্রিশন কো -অর্ডিনেটর ক্যারোলিনা ফায়াদ বলেছেন, “তারা শরীরকে আরও ভাল কাজ করতে সহায়তা করে, বিপাকীয়, ইমিউনোলজিকাল এবং পেশী সহায়তা সরবরাহ করে, যা ওজন হ্রাস প্রক্রিয়া চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ।” নেটওয়ার্ক প্রযুক্তিগত কঠোরতা, গবেষণা এবং উচ্চ মানের কাঁচামাল থেকে নিজস্ব সূত্রগুলি বিকাশ করে।
পরিপূরক বিনিয়োগের কারণ
বিশেষজ্ঞ ওজন হ্রাস পরিকল্পনার অংশ হিসাবে স্বতন্ত্র পরিপূরক বিবেচনা করার ছয়টি কারণ হাইলাইট করে:
1 – বিপাকের উদ্দীপনা
ক্যারোলিনা বলেছেন, “প্রাকৃতিক যৌগগুলি যেমন ক্যাফিন, গ্রিন টি এবং থার্মোজেনিক সাহায্য করে এমনকি বিশ্রামে ক্যালোরি পোড়াতে সহায়তা করে, শরীরের চর্বি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ঘাটতির পক্ষে,” ক্যারোলিনা বলেছেন।
2 – ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণ
দ্রবণীয় তন্তু, প্রোটিন এবং উদ্ভিজ্জ ক্রিয়াকলাপগুলি সারা দিন ক্যালোরি গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস করে তৃপ্তির অনুভূতি দীর্ঘায়িত করতে সহায়তা করে। “এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা, বিশেষত প্রক্রিয়াটির শুরুতে, যখন নতুন খাদ্য রুটিনের সাথে অভিযোজন এখনও চলছে,” পুষ্টিবিদ ব্যাখ্যা করেছেন।
3 – পেশী ভর সংরক্ষণ
ওজন হ্রাসের সময়, পাতলা ভর ক্ষতি হওয়া সাধারণ, যা বিপাককে ধীর করতে পারে। এই প্রভাবটি এড়াতে, সাতটি ক্লিনিক হুই প্রোটিন, বিসিএএ এবং ক্রিয়েটিনের মতো পরিপূরকগুলি নির্দেশ করে, বিশেষত বিদ্যুৎ প্রশিক্ষণের সাথে মিলিতভাবে। “ক্রিয়েটাইন পেশী সংরক্ষণের পাশাপাশি শারীরিক কর্মক্ষমতা, জ্ঞানীয় ক্ষমতা উন্নত করে এবং মানসিক অবসন্নতা হ্রাস করে,” তিনি শক্তিশালী করেন।
4 – অন্ত্র এবং ইমিউনোলজিকাল স্বাস্থ্য
সীমাবদ্ধ ডায়েটগুলি প্রায়শই পুষ্টির প্রয়োজনের দিকে পরিচালিত করে। ভারসাম্যহীনতা এড়ানোর জন্য, সাতটি সুপার গ্লুটামিনের মতো পণ্য তৈরি করেছে, যা প্রতিরোধ ব্যবস্থাটিকে শক্তিশালী করে এবং অন্ত্রের অখণ্ডতা উন্নত করে এবং প্রাইম ওমেগা -3, একটি শক্তিশালী প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি। “দূষণকারী, কীটনাশক এবং দীর্ঘস্থায়ী চাপের সংস্পর্শে নীরব প্রদাহজনক প্রক্রিয়াগুলিতে অবদান রাখে O ওমেগা -3 এই দৃশ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে,” তিনি ব্যাখ্যা করেন।
5 – দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিকতা
তীব্র রুটিন প্রায়শই নিখুঁত ডায়েট প্রতিরোধ করে। বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “এখান থেকে পরিপূরকটি কৌশলগত সহায়তায় প্রবেশ করে, স্থিরতা বজায় রাখতে এবং যে কোনও পুষ্টির ফাঁক কভার করতে পারে,” বিশেষজ্ঞ বলেছেন।
6 – স্ট্রেস হ্রাস এবং আরও স্বভাব
ম্যাগনেসিয়াম উদ্বেগ, ঘুম নিয়ন্ত্রণ এবং পেশী পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণে মৌলিক ভূমিকা পালন করে, ওজন হ্রাসের সাফল্যের সাথে সরাসরি যুক্ত কারণগুলি। “হাই ম্যাগনেসিয়াম খনিজগুলির তিনটি জৈব উপলভ্য রূপগুলি একত্রিত করে: বিসগ্লাইসিনেট, ডিমালাতো এবং তৌরাতো, বিপাকীয় ভারসাম্য এবং মঙ্গলবারের উন্নতির প্রচার করে,” তিনি পরামর্শ দেন।