ওজার্ক ভক্তদের জন্য অবশ্যই একটি নজরদারি

যদি ওজার্ক প্রমাণিত জেসন ব্যাটম্যান অন্ধকার যেতে পারে, বহিরাগত তাকে আরও গভীরভাবে ঠেলে দিয়েছে। স্টিফেন কিংয়ের 2018 উপন্যাস থেকে অভিযোজিত এইচবিও লিমিটেড সিরিজটি জেসন ব্যাটম্যানের অন্যতম সেরা টিভি শো ক্যাস্টস ইনসিজে নির্মিত। তাঁর চরিত্রটি এমন একটি গল্পের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সত্য অনিশ্চিত বোধ করে এবং স্পষ্টতার আগে অপরাধবোধ আসে।
এবং হ্যাঁ, ব্যাটম্যানের মার্টি বাইার্ড ছিলেন বগিযুক্ত অপরাধবোধে একটি মাস্টারক্লাস। তবে টেরি মাইটল্যান্ড পুরোপুরি অন্য কিছু। তাঁর চরিত্রের প্রতি এক ধরণের অশুভ স্থিরতা রয়েছে। তিনি শান্ত এবং নিরবচ্ছিন্ন, এমন একটি আচরণ যা সবকিছুকে জটিল করে তোলে। বহিরাগত সেই অস্পষ্টতার দিকে ঝুঁকছে, এটিকে একটি প্রশ্নে পরিণত করে শোটি খুব দ্রুত উত্তর দিতে অস্বীকার করে।
ব্যাটম্যান ভক্তদের জন্য যারা নেটফ্লিক্সের বাইরে তাঁর কেরিয়ার জানেন ওজার্কএই শো একটি চূড়ান্ত মত অবতরণ। তিনি এক ধরণের স্নেহময় বিচ্ছিন্নতা নিখুঁত করে কয়েক দশক অতিবাহিত করেছেন, একজন মানুষ সর্বদা কিছু পিছনে রাখেন। মধ্যে বহিরাগতযে শক্তি তেজস্ক্রিয়।
জেসন ব্যাটম্যান এইচবিওর বহিরাগতদের অভিযোজনে টেরি ম্যাটল্যান্ডের চরিত্রে অভিনয় করেছেন
ব্যাটম্যান উভয় শিরোনাম এবং এর অনেক পর্ব পরিচালনা করে বহিরাগত একটি বরফ-ঠান্ডা, অন্তরঙ্গ স্বর সহ। উত্তেজনা দৃশ্যের মাধ্যমে দৃশ্যকে ঘন করে, একবারে সমস্ত ভাঙার পরিবর্তে গ্লাসে ক্র্যাকের মতো প্রশস্ত করে। ব্যাটম্যানের অভিনয় আন্তরিকতা এবং সন্ত্রাসের মধ্যে অবতরণ করে। তিনি কখনও সহানুভূতির জন্য চাপ দেন না; পরিবর্তে, তিনি গল্পটি তার চারপাশে শক্ত করতে দেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন বিভ্রান্তি ভয়ঙ্কর মধ্যে, অপরাধবোধের চেয়ে গভীর কিছু।
এটাই ব্যাটম্যান এজ। তিনি কীভাবে নীরবতা থেকে অস্বস্তি করতে পারবেন তা তিনি বুঝতে পেরেছেন এবং টেরি ম্যাটল্যান্ড হিসাবে তিনি একজন প্রিয় শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং লিটল লিগের কোচকে বিস্তৃত দিবালোকের জন্য হত্যার জন্য গ্রেপ্তার করেছেন। প্রমাণগুলি এয়ারটাইট – তার একটি আলিবি রয়েছে যা তাকে রক্ষা করতে পারে – এবং তবুও, মামলাটি চাপের মধ্যে চাপিয়ে দেয়।
এবং সেই ভয়টি শোয়ের প্রধান সেটআপ। ব্যাটম্যানের এপিসোডগুলি সিরিজের ভিজ্যুয়াল ভাষা প্রতিষ্ঠা করে: ম্লান আলো, ভারী নীরবতা, বিস্তৃত শট যা চরিত্রগুলি বিচ্ছিন্ন করে। এই নান্দনিক পছন্দগুলি শোয়ের কেন্দ্রীয় ভয়কে শক্তিশালী করে যে অদেখা কিছু সর্বদা দেখছে।
স্টিফেন কিং অভিযোজনগুলির একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে যা তাদের মোচড় এবং মোড়কে ওভারপ্লে করে, বহিরাগত এর সংযমের জন্য দাঁড়িয়ে। এটি অদ্ভুতটিকে একটি টিকিং ঘড়ি হিসাবে বিবেচনা করে যা পুরো সিরিজ জুড়ে ধীরে ধীরে গণনা করে, যা এটিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে।
বহিরাগেতে জেসন ব্যাটম্যানের ভূমিকা ওজার্কের মার্টির চেয়ে অনেক গা er ়
মধ্যে ওজার্কমার্টি বাইার্ডে একবারে তার পতনকে একটি পছন্দকে অর্কেস্টেট করেছিলেন। টেরি মাইটল্যান্ড, বিপরীতে, এমন একটি শক্তি দ্বারা গ্রাস করা হয় বা কেউ কখনও আসতে দেখেন না। ব্যাটম্যান একটি উদ্বেগজনক সংবেদনশীল অস্বচ্ছতার সাথে টেরি খেলেন। ট্র্যাক করার জন্য কোনও নৈতিক কম্পাস নেই, কেবল বিশৃঙ্খলা। এবং শো, যা পচা টমেটোতে 91% স্কোর করেছে, নিখোঁজ হওয়াটিকে রহস্য হিসাবে নয়, দূষণ হিসাবে বিবেচনা করে।
কখন বহিরাগত একটি বড় প্লট টুইস্ট সম্পাদন করে, শোয়ের বাকি অংশগুলির জন্য রিপলটি অনুভূত হয়। বেন মেন্ডেলসোহন এবং সিন্থিয়া এরিভো দ্বারা পরিচালিত তদন্তের পরে তদন্তটি শোক, ট্রমা এবং অতিপ্রাকৃত যুক্তিতে ডিগস করে। তবে ভয়ঙ্কর পরিবেশটি ব্যাটম্যান দিয়ে শুরু হয়। স্টিফেন কিংয়ের বইয়ের সমাপ্তি সবসময় পরিশোধ করে না, তবে বহিরাগতএর কাজ। আপনি যত বেশি ভিতরে যেতে জানেন না, তত সন্তোষজনক।
এটিও একটি বিরল ঘটনা যেখানে ব্যাটম্যান আখ্যানের কেন্দ্র নয় এবং এটি আপিলের অংশ। তিনি গল্পটি গতিতে সেট করেন এবং এমন কিছু পিছনে ফেলে যান যা এর বাকী অংশগুলিকে হান্ট করে। দর্শকদের জন্য তাকে শিরোনাম এবং নোঙ্গর গল্পগুলি দেখত, বহিরাগত একটি নির্মম অনুস্মারক: আপনার প্রত্যাশা সর্বদা বিকৃত হতে পারে।