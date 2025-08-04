ওজি ওসবার্ন পার্কিনসনের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা, শিশুদের দাতব্য | জেরুজালেম পোস্ট
‘দ্য প্রিন্স অফ ডার্কনেস’ কুর পার্কিনসন, বার্মিংহাম চিলড্রেনস হাসপাতাল এবং অ্যাকর্ন চিলড্রেনস হোসপিসের জন্য 190 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন।
ওজি ওসবার্ন 2022 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ইনগলউডে পারফর্ম করেন।(ছবির ক্রেডিট:: হ্যারি কীভাবে/গেটি চিত্র/টিএনএস)দ্বারাড্যানিয়েল গ্রেম্যান-কেনার্ড, জেরুজালেম পোস্ট কর্মীরা, রয়টার্স