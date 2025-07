ওজি ওসবার্ন মারা যান। দুই সপ্তাহ আগে, তিনি একটি বিদায় অনুষ্ঠান দিয়েছিলেন – মেদুজা

স্কাই নিউজকে তার পরিবারের উল্লেখের সাথে জানিয়েছেন, তিনি 76 76 বছর বয়সে মারা গেছেন, প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্ল্যাক সাবাথ গ্রুপের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সদস্য সংগীতশিল্পী ওজি ওসবার্ন।

“With such sadness that cannot be conveyed in words, we are forced to inform that our beloved Ozzi Osborn died this morning. He was with his family and surrounded by love, ”the family said.

ব্ল্যাক সাবাথ গ্রুপটি 1968 সালে তৈরি হয়েছিল এবং এটি হেভি-মেটালের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচিত হয়। গ্রুপটির জনপ্রিয়তার শীর্ষটি 1970 এর দশকে এসেছিল। ১৯৮০ সালে ওজি ওসোবার ব্ল্যাক সাবাথ ত্যাগ করেছিলেন, এর পরে তিনি একটি সফল একক ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। ২০২০ সালের শুরুতে ওসবার্ন বলেছিলেন যে গত বছর পার্কিনসন তাঁর সাথে ধরা পড়েছিলেন। এছাড়াও, তাঁর মতে, তাঁর অন্যান্য স্বাস্থ্য অসুবিধা ছিল: বিশেষত, একটি ব্যর্থ পতনের কারণে, তিনি তার ঘাড় পেয়েছিলেন এবং একটি কনসার্ট সফর বাতিল করতে বাধ্য হন।

জুলাই 5, 2025 ব্ল্যাক সাবাথ কিনা তাদের কাছে বার্মিংহামের স্থানীয় ভিলা পার্ক স্টেডিয়ামে একটি বিদায়ী কনসার্ট, ক্লাসিক রচনাটিতে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো পুনরায় একত্রিত হয়েছিল – ওজি নিজেই কণ্ঠশিল্পী হিসাবে, পাশাপাশি গিটারিস্ট টনি অ্যামি, বাসিস্ট গাইজার ব্যাটলার এবং ড্রামার বিল ওয়ার্ডের সাথে। কনসার্ট চলাকালীন, ওসবার্ন, যিনি অসুস্থতার কারণে আর হাঁটতে পারেন না, তিনি পিছনে বাদুড় নিয়ে একটি কালো সিংহাসনে বসেছিলেন।

ওজি ওসবার্নকে দু’বার গ্রেট ব্রিটেনের গ্লোরি হল অফ মিউজিক এবং দ্য হল অফ গ্লোরি অফ দ্য রক-এন রোল অফ দ্য ব্ল্যাক সাবাথ এবং একক শিল্পী হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। হলিউডের গিলি অফ গ্লোরি এবং ফাইভ গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডে তাঁর একটি তারকা রয়েছে, যার জন্য তিনি 12 বার মনোনীত হয়েছিলেন।