ওডিশা এফসি বনাম মোহামেডান এসসি লাইনআপস, টিম নিউজ, পূর্বাভাস এবং পূর্বরূপ

ওড়িশা এফসির জন্য একটি অবশ্যই খেলা অবশ্যই তাদের প্লে অফের উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি সরে যাচ্ছে।

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ক্লাব ওড়িশা এফসি মোহামেডান এসসি -র বিরুদ্ধে প্রচুর চাপের মুখোমুখি হবে। জুগারনটদের জন্য অবশ্যই একটি জয়ের খেলা কারণ তারা একটি ব্ল্যাক প্যান্থার্স দলের মুখোমুখি যারা ইতিমধ্যে প্লে অফের যোগ্যতা থেকে বাদ পড়েছে।

নিয়মিত মরসুমের শেষের দিকে ক্লাবগুলি হিসাবে, প্রতিটি খেলা আইএসএল প্রধান কোচদের কাছ থেকে বাড়তি ফোকাস অর্জন করেছে। A win for Sergio Lobera’s men keeps their playoff hopes alive, while a loss will mean the end of their playoff contention.

বাজি

ওডিশা এফসি

জুগারনটস 2024-25 আইএসএল প্রচারণা জুড়ে লড়াই করেছে, তাদের শেষ পাঁচটি খেলায় কেবল একটি জয় অর্জন করেছে। ওড়িশা আস্তে আস্তে মরসুমের ব্যবসায়িক শেষের দিকে বাষ্পের বাইরে চলে গেছে এবং তাদের বাকি সমস্ত গেমগুলিতে মরিয়া হয়ে জয়ের প্রয়োজন।

তারা বর্তমানে 22 টি লিগ গেমের 29 পয়েন্ট নিয়ে আইএসএল স্ট্যান্ডিংয়ে সপ্তম স্থানে রয়েছে। মোহামেডান এসসি -র বিপক্ষে একটি জয় ক্লাবের প্লে অফ আশাগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, যা অন্যান্য ফলাফলের ভিত্তিতে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

মোহামেডান এসসি

ব্ল্যাক প্যান্থাররা গর্বের জন্য খেলছে এবং ম্যাচউইক ২৪ -তে জয়ের সাথে ওড়িশার হয়ে পার্টি লুণ্ঠন করতে আগ্রহী হবে। তাদের মৌসুমে তিনটি খেলা বাকি থাকলেও ক্লাবটি একটি প্লে অফের জন্য অপেক্ষা করার একটি দলের বিপক্ষে নিজের একটি ভাল অ্যাকাউন্ট দেওয়ার সুযোগ পাবে।

যদিও মোহামেডান দৃ strong ় পক্ষের মাঠে নামবে বলে আশা করা হচ্ছে, মেহরজদ্দিন ওয়াডু ওড়িশার বিরুদ্ধে তার ভাগ্য চেষ্টা করতে আগ্রহী হবেন। জুগারনটসের বিপরীতে, ক্লাবটি আই-লিগে পরের বছর খেলার প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে কিছুটা ইতিবাচক গতি সংগ্রহ করার সুযোগ রয়েছে।

আঘাত এবং দলের সংবাদ

জুগারনটরা তাদের তারকা স্ট্রাইকার রায় কৃষ্ণকে হারিয়ে ফেলবে, যিনি ক্রুশিয়াল লিগামেন্টের টিয়ার ইনজুরিতে ভুগতে গিয়ে মরসুমের জন্য শাসন করেছিলেন।

ব্ল্যাক প্যান্থাররা মোহাম্মদ কাদিরিকে নিখোঁজ করবেন, যিনি একটি জামানত লিগামেন্টের টিয়ার ইনজুরিতে ভুগতে গিয়ে মরসুমের জন্য শাসন করেছিলেন।

মাথা থেকে মাথা রেকর্ড

গেমস খেলেছে: 1

ওড়িশা এফসি জিতেছে: 0

মোহামেডান এসসি জিতেছে: 0

অঙ্কন: 1

পূর্বাভাস লাইনআপস

ওড়িশা এফসি (৪-২-৩-১)

আনসিগের অর্থ: রামারি জাবাগনের ক্ষেত্রে মোবদা ছিলেন।

মোহামেডান এসসি (4-3-3)

পদ্ম ছেত্রি (জিকে), ভ্যানলালজুইদিকা ছাকাচাক, জোসেফ অ্যাডজেই, গৌরব বোরা, জো জোহারিলিয়ানা, মোহাম্মদ ইরশাদ, মাকান চোথ, আলেকিস গোমেজ, লালরেমসঙ্গা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা, কার্লোস ফ্রাঙ্কা

খেলোয়াড়দের দেখার জন্য

হুগো বউমস (ওড়িশা এফসি)

মোহুন বাগান সুপার জায়ান্ট থেকে আগমনের পরে ওড়িশা এফসির সাথে বৌমস 2024-25 মৌসুম উপভোগ করেছেন। বিরোধী অর্ধেকের মধ্যে তার প্র্যাকটিভ হুমকির সাথে মরোক্কান তাদের অন্যতম বৃহত্তম সৃজনশীল স্পার্ক হয়ে উঠেছে, ২০ টি খেলায় চারটি গোল এবং ছয়টি সহায়তা পরিচালনা করে।

তিনি এমন একজন খেলোয়াড় হবেন যে মোহামেডান ব্যাকলাইনটি তার অপ্রত্যাশিত আন্দোলন এবং বিতরণের কারণে নিরপেক্ষ করতে আগ্রহী হবে, যা ঝামেলা হতে পারে। যদি ওড়িশা তার পক্ষে তিনটি পয়েন্ট ক্যাপচার করে এবং তাদের প্লে অফের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধরে রাখে, তবে বৌমসকে তার সেরা হতে হবে।

অ্যালেক্সিস গোমেজ (মোহামেডান এসসি)

সৌজন্যে: আইএসএল মিডিয়া

গোমেজ একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং মরসুমে এই মৌসুমে মোহামেডান এসসি -র জন্য একাকী উজ্জ্বল জায়গা। যদিও বাকি পক্ষগুলি দৃ inc ়প্রত্যয়ী পারফরম্যান্স একসাথে রাখতে লড়াই করেছে, আর্জেন্টিনা তার জমি ধরে রেখেছে এবং ধারাবাহিকভাবে কার্যকর পারফরম্যান্সে নেমেছে।

24 বছর বয়সী এই দেখার জন্য একটি ট্রিট এবং তিনি বলের সাথে তার আন্দোলনের জন্য এবং বলের সাথে তার দৃষ্টি এবং সৃজনশীলতার জন্য পরিচিত। এই মৌসুমে 19 টি উপস্থিতিতে গোমেজ একটি লক্ষ্য এবং সহায়তায় অবদান রেখেছেন। মোহামেডানের যদি পরের বছর আইএসএলে ফিরে আসার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তাদের সমস্ত সিলিন্ডারে গুলি চালানোর জন্য গোমেজের প্রয়োজন হবে।

আপনি কি জানেন?

ওডিশা এফসি এই মৌসুমে তাদের শেষ নয়টি খেলায় একটি লক্ষ্য স্বীকার করেছে।

মোহামেডান এসসি যখন বাড়ি থেকে 0-1 দূরে এগিয়ে যায়, তারা তাদের ম্যাচগুলির 100% জিতেছে।

ওড়িশা এফসি যখন বাড়িতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়, তারা তাদের ম্যাচগুলির 71% জিতেছে।

মোহামেডান এসসি 76-90 মিনিটের মধ্যে তাদের লক্ষ্যগুলির 50 শতাংশ স্কোর করে।

টেলিকাস্ট

ওডিশা এফসি বনাম মোহামেডান এসসি ম্যাচটি শুক্রবার (২৮ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫) কালিঙ্গা স্টেডিয়ামে খেলা হবে। গেমটি 07:30 অপরাহ্ন IST এ শুরু হবে।

ম্যাচটি স্পোর্টস 18 নেটওয়ার্ক এবং স্টার স্পোর্টস 3 এ সরাসরি প্রদর্শিত হবে। এটি জিও হটস্টারে অনলাইনেও স্ট্রিম করা হবে। আন্তর্জাতিক দর্শকরা একটি ফুটবল অ্যাপে গেমটিও দেখতে পারে।

