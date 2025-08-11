You are Here
ওডেসায় তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করার পরে “ব্যাচেলর” এর প্রাক্তন সদস্য পুলিশের দিকে ফিরে গেলেন
ওডেসায় তাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করার পরে “ব্যাচেলর” এর প্রাক্তন সদস্য পুলিশের দিকে ফিরে গেলেন

মিকোলিয়াকের মতে, 10 আগস্ট বিকেলে সমস্ত কিছু ঘটেছিল, যখন সে একটি কুকুরের সাথে একটি পার্কে হাঁটল।

“সতর্কতা, ওডেসা। সাদা দিনের মধ্যে ধর্ষণ করার চেষ্টা। আজ, প্রায় 12.00 এ আমি আমার কুকুরের সাথে ঘরের কাছে একটি পার্কে হেঁটেছিলাম। আমি বিড়াল এবং গৃহহীন কুকুরকে খাওয়ানো এবং জলের প্যাকেজ দিয়ে খাওয়াতাম। আমি বাড়ির দিকে ope ালু নেমে গিয়েছিলাম। রাস্তাটি সরু হয়ে গেছে,” আমি আমার পিছনে হাঁটতে পেরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, “আমি বলেছিলাম। আমি ফোনে এক বন্ধুর সাথে কথা বললাম, আমার জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, হঠাৎ আমার শ্বাসটি আমার পিছনে শোনা গেল: “আমি এখন আছি … চোদা, আমার সৌন্দর্য প্রিয়।”

মিকোলিয়াকের মতে, যখন সে ঘুরে দেখল, তিনি দেখলেন যে এই লোকটি ইতিমধ্যে তার প্যান্টটি নীচে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এটিকে সরিয়ে দেওয়ার ভান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তার দিকে ছুটে গেলেন।

তিনি বলেন, “আমি দৌড়ে এসে চিৎকার করে, ope ালু থেকে নীচে নেমে এসেছি। আমি এতটাই ভীতিজনক ছিলাম যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি আমার হাতটি ভেঙে দিতে পারতাম এবং আমার মাথায় খুব আঘাত করতে পারতাম, যেখান থেকে রক্ত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে তা নিশ্চিত করার জন্য যে সে আমার পিছনে চলছে,” তিনি বলেছিলেন।

ব্লগার যোগ করেছেন যে লোকেরা কান্নার জন্য বেরিয়ে এসে তাকে সহায়তা করেছিল।

“প্রতিবেশীরা আমাকে ঠান্ডা জলে ডুবে যায়, একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ বলে,” তিনি বলেছিলেন।

ব্লগার সেই ব্যক্তিকেও বর্ণনা করেছিলেন যিনি এটি ধর্ষণ করার চেষ্টা করেছিলেন।

“35-40 বছর বয়সী, অতিরিক্ত ওজনযুক্ত, কালো চুল” হেজহোগের নীচে “, সহজেই চাঁচা। একটি ধূসর টি -শার্ট, ধূসর শর্টস, চপ্পল, একটি ব্যাগ সহ। ফরাসি বুলেভার্ডে ছিল, 85/5 বন্ধুরা, যদি আপনি বাড়ির কাছে একটি পরিচিত রুটে হাঁটছেন, তবে বিপদটি নিকটবর্তী হয়,” ব্লগারটি নিকটবর্তী হয়।

প্রাক্তন অংশগ্রহণকারী

স্ক্রিনশট: মঞ্চকিন 5 / থ্রেড

তিনিও গভীর ইনস্টাগ্রামে




প্রসঙ্গ

“ব্যাচেলর” শোয়ের 11 তম মরসুমে অংশ নেওয়ার পরে মিকোলিয়াক পরিচিতি পেয়েছিলেন, যার মূল চরিত্রটি ছিল খারকভ উদ্যোক্তা মিখাইল জালিভাকো।



