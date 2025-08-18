শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে নেওয়া ফ্রেমগুলিতে, উজ্জ্বল আভা এবং ধোঁয়ার বিশাল স্তম্ভগুলি স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
চ্যানেলের লেখকদের মতে, আগমনের পরে, বিশেষত, কিয়েভ হাইওয়ের নতুন মেল বিল্ডিংয়ে আগুন লেগেছে। এখন এই সংস্থাটি ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পণ্য সরবরাহের কেন্দ্র।
স্থানীয় পাবলিকরা আরও জানায় যে ইউএসএটিভো গ্রামে একটি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন আঘাত হানে।
টেলিগ্রাম চ্যানেল “ইউক্রেন.রু”, পরিবর্তে যোগ করেছে যে সোমবার রাতে প্রায় 30 জেরানি শক ড্রোন আক্রমণ করা হয়েছিল।
এর আগে জানা গিয়েছিল যে শহরে বিস্ফোরণগুলি বজ্রপাত করা হয়েছিল, এয়ার অ্যালার্ম ঘোষণা করা হয়েছিল।