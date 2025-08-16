ওপিএম-টিএনআই শ্যুটআউটের কারণে হাজার হাজার বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল বলে জানা গেছে

Repullika.co.id, জয়াপুরা-হাজান জায়ায় হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিক এবং ইয়াহুকিমো সুরক্ষার সন্ধানে বনে পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। নাগরিকের যাত্রা ইন্দোনেশিয়ান ন্যাশনাল সশস্ত্র বাহিনী (টিএনআই) -পোলির শ্যুটিং যোগাযোগকে সশস্ত্র পাপুয়া মেরডেকা সংস্থার (ওপিএম) বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সাথে শুটিংয়ের যোগাযোগ অনুসরণ করেছিল যা বৃহস্পতিবার (৮/১৫/২০২৫) থেকে এখন অবধি কেন্দ্রীয় পাপুয়া অঞ্চল এবং মাউন্টেনস পাপুয়ায় ঘটেছিল।
ওয়েস্ট পাপুয়া ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মির (টিপিএনপিবি) মুখপাত্র ওপিএম সেবি সাম্বম জানিয়েছেন, ইন্তান জয়া-তে তাঁর দল এবং টিএনআই-পোলারি সেনাদের মধ্যে গুলিবিদ্ধরা সুগপা জেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। “গতকাল থেকে শ্যুটিংয়ের যোগাযোগ ঘটেছে।
টিএনআই-পোলারি দ্বারা সামরিক অভিযানের ফলে টিপিএনপিবি-ওপিএম সেনাবাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধের কারণ হয়েছিল। “এবং এর ফলে হাজার হাজার বেসামরিক লোক যারা টডলার, শিশু, মা এবং প্রবীণদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল,” সেবি বলেছিলেন। হাজার হাজার বাসিন্দা, সেবি বলেছিলেন, নিরাপদ ও সুরক্ষার সন্ধানে বনে পালিয়ে গেছে। “এবং মোলেম্বা অঞ্চলে থাকা বাসিন্দারা এবং আইয়োগাপাও ইন্দোনেশিয়ান সামরিক হামলার কারণে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন,” সেবি বলেছিলেন।
সেবি অব্যাহত রেখেছিলেন, পাপুয়া পর্বতমালার ইয়াহুকিমোতে টিনি-পোলারি সৈন্যদের সাথে তাঁর গ্রুপের শুটিংয়ের যোগাযোগও ঘটেছিল। তিনি বলেছিলেন, গুনুং রোড এলাকায় এবং কালী বন্টো ব্রিজের গার্ড পোস্টের আশেপাশে টিএনআই-পোলারি সেনাবাহিনীকে একত্রিত করা হয়েছিল। “দুটি স্থানে ১৫ ই আগস্টের পর থেকে একটি সামরিক অভিযান ঘটেছে যার ফলে বেসামরিক নাগরিকরা সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল,” সেবি বলেছিলেন। শনিবার (8/16/2025) স্থানীয় সময় সকালে, সেবি বলেছেন, সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সাথে টিএনআই-পোলারি শ্যুটিংয়ের যোগাযোগের তীব্রতা আজ রাত পর্যন্ত ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নীত হয়েছে।
টিপিএনপিবি-ওপিএম দ্বারা শ্যুটআউট পরিস্থিতির জন্য টিএনআই বা পোলির কাছ থেকে কোনও তুলনা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। টিএনআইয়ের কর্তৃপক্ষ ইয়াহুকিমোতে সামরিক বাহিনীকে একত্রিত করার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি এবং ইন্টান জয়ায় যোগাযোগের শ্যুটিংয়ের বিষয়ে রেপুব্লিকার কাছ থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তায় সাড়া দেয়নি। তবে কার্টেনজ দামাই অপারেশন টাস্ক ফোর্স থেকে জানিয়েছে যে জাতীয় পুলিশের বিশেষ বাহিনী কোনোরা এনুম্বির পক্ষে সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে সফল হয়েছিল। এই নামটি জাতীয় পুলিশ সদস্য ব্রিগপল রোনাল্ড এনোকের হত্যার অপরাধী বলে জানা গেছে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে।
“কনোরা এনম্বি মাটি এনুম্বির নেতৃত্বের নেতৃত্বে ইয়াম্বি সশস্ত্র অপরাধী গোষ্ঠীর (কেকেবি) বাহিনীর অংশ হিসাবে পরিচিত,” শনিবার (16/8/2025) দামাই টাস্ক ফোর্স কার্টেনজ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (ব্রিগজেন) ফাইজাল রামধানি বলেছেন। তিনি বলেছিলেন, টিএনআইয়ের সৈন্যদের সাথে দামাই কার্টেনজ টাস্ক ফোর্স আইন প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে থাকবে এবং পাপুয়ায় সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলি অনুসরণ করবে।