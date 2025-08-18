ওপিসির প্রতিনিধিরা ডেপুটিদের দিকে ফিরে গেলেন

ইউক্রেনের ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রির ইউক্রেনের ডিফেন্স-ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের 90 টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় উদ্যোগকে অ-রাষ্ট্রীয় মালিকানার নির্বাহক, যা মূলত ইউক্রেন এবং অন্যান্য সামরিক গঠনের সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনের জন্য একটি বিশেষ সময় ও মর্টার এবং মর্টারস এবং মর্টারস শটগুলির প্রয়োজনের জন্য সমালোচনামূলক স্থিতি রয়েছে। 105 মিমি, প্রতিকার, ইউএভি, স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, তাপীয় ইমেজিং এবং অন্যান্য অপটিক্স, সাঁজোয়া যানবাহন, রকেট অস্ত্র এবং আরও অনেক কিছু।
ওপেন লেটারে, অ্যাসোসিয়েশন ডেপুটিদের কাছে বেশ কয়েকটি প্রতিরক্ষা নগর খসড়া আইন সম্পর্কে আবেদন করেছিল, যা এই বছরের জুলাইয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সাথে একদল জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে নিবন্ধিত হয়েছিল
“ওপিসির প্রতিনিধিরা, উভয় সংস্থা এবং প্রোফাইল অ্যাসোসিয়েশন, এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছিল, কারণ তিন বছর পূর্ণ-স্কেল যুদ্ধের পরে, প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্যরা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং সত্যই দেশীয় প্রতিরক্ষা কমপ্লেক্সকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তবে তারা কিছু আইন সমালোচনা করেছেন।” নির্বাচিত “এন্টারপ্রাইজগুলি অন্তর্ভুক্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে।
সমিতির প্রতিনিধিরা আশঙ্কা করছেন যে তালিকার বাইরে থাকা উদ্যোগগুলি সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে: করের উত্সাহ ছাড়াই, বৃহত্তর চাপের মধ্যে, ব্যয়বহুল উত্পাদন এবং বাজারে দুর্বল অবস্থান সহ। ফলস্বরূপ, এটি শিল্পের বিকাশে অবদান রাখে না, তবে বিপরীতে, এটির ক্ষতি করে। আইনটি “নির্বাচিত” উদ্যোগের জন্য কাজ করা উচিত নয়, তবে একটি সাধারণ উদ্দেশ্যে – ইউক্রেনের একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শিল্প।
“কমিটির চেয়ারম্যান ড্যানিলো গেটম্যান্টসেভ 12 আগস্ট, 2025 -এ জানিয়েছেন যে কমিটি দ্বিতীয় পাঠে প্রতিরক্ষা শহরটিকে সমর্থন করেছিল। তবে, প্রতিরক্ষা উদ্যোগের উপর বিধিনিষেধ একই স্তরে রয়ে গেছে, কেবলমাত্র শতাংশের অনুপাত পরিবর্তিত হয়েছিল, অর্থাৎ সমস্যাটি সমাধান করা হয়নি, যদিও এই সমস্যাটি সমাধান করা হয়নি।
প্রিয় এমপিএস, দ্বিতীয় পাঠের আকারে একটি বিল সমস্ত ওপিকে নয়, তবে “নির্বাচিত” এর একটি ছোট অংশের জন্য। সমস্ত প্রতিরক্ষা উদ্যোগের জন্য এটি প্রয়োজনীয়, যাদের ক্রিয়াকলাপগুলি প্রতিরক্ষা ক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে এবং যা ইতিমধ্যে রাষ্ট্রীয় কৌশলগত দ্বারা স্বীকৃত, তাদের এই আইনী শাসন ব্যবস্থার শর্তাদি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। প্রতিরক্ষা শহরটি পৃথক উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য কোনও সরঞ্জাম হওয়া উচিত নয়, তবে পুরো শিল্পের সুরক্ষা এবং বিকাশের জন্য একটি প্রক্রিয়া। তার বর্তমান আকারে, আইনটি কেবল পৃথক উদ্যোগকে রক্ষা করবে, অন্যরা অসম অবস্থানে থাকবে, রেজিস্টারগুলিতে তথ্য সুরক্ষা পাবে না, করের সুবিধা থাকবে না, শিথিলকরণের সুবিধা নিতে সক্ষম হবে না এবং যথাযথ সমর্থন ছাড়াই ক্ষেপণাস্ত্রের গোলাগুলিতে থাকতে থাকবে না।
পূর্বোক্তদের বিবেচনায়, আমরা জনগণের প্রতিনিধিদের উপস্থাপিত সংস্করণে প্রতিরক্ষা নগরীতে খসড়া আইন গ্রহণ না করার এবং ইউক্রেনের র্যাডা অফ ইউক্রেনের আইন অনুসারে 123 অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদ 5 অনুসারে পুনরায় সেকেন্ড রিডিংয়ের জন্য বিলটি জমা দেওয়ার সাথে সাথে তাদের পুনর্বিবেচনার মূল কমিটিতে ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানাই।