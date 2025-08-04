ওপেক+ উত্পাদন বৃদ্ধির বিষয়ে নতুন পরিকল্পনা তৈরি করার সাথে সাথে পেট্রোল এই সপ্তাহে ₦ 900/লিটার আঘাত করতে পারে

এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় $ 70 ডলার ঘুরে বেড়াতে থাকলে এই সপ্তাহে প্রতি লিটারে ₦ 900 আঘাত করতে পারে পেট্রোলের দাম।
এই উন্নয়নটি ওপেক+নামে একটি গ্রুপের সিদ্ধান্তের মধ্যে এসেছে, যা পেট্রোলিয়াম রফতানিকারী দেশগুলির সংস্থার অ-সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত, সেপ্টেম্বরের জন্য প্রতিদিন তেল উত্পাদন 547,000 ব্যারেল বাড়িয়ে তুলতে।
পাঞ্চের মতে, নাইজেরিয়ার ডিপো বৃহস্পতিবার পেট্রোল গ্যান্ট্রি দাম গড়ে 820 ডলার থেকে 870 ডলার থেকে বাড়িয়েছে। যাইহোক, অনেক ফিলিং স্টেশনগুলি লোগোস এবং ওগুন রাজ্যের মধ্যে ₦ 865 এবং 875 875 এ পেট্রোল ধরে রেখেছে।
পুরো উইকএন্ড জুড়ে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে গ্যান্ট্রি দামগুলি বেশি ছিল, তবে ফিলিং স্টেশনগুলি কোনও বড় মিটার সামঞ্জস্য করতে ছুটে যায়নি।
শনিবার, লোগোস-ইবেডান এক্সপ্রেসওয়ের সাথে কারা-র ম্যাট্রিক্স ফিলিং স্টেশনটি তার মূল্য বোর্ডে 910 ₦ 910 প্রদর্শন করেছে। রবিবার, আইবিএএফওর রেইনয়েল ফিলিং স্টেশনটি প্রতি লিটারে পণ্যটি 900 ডলার বিক্রি করেছে।
বিপণনকারীরা বলেছিলেন যে ফিলিং স্টেশনগুলি পরিবর্তনের দামগুলি সর্বশেষ দামগুলিতে নতুন সরবরাহ পেতে পারে, যোগ করে এই সপ্তাহে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।
পেট্রোলিউমপ্রাইস.এনজি অনুসারে, আইটিও, এআইপেক, এএ রানা এবং এমাদেব রবিবার পর্যন্ত তাদের প্রাক্তন ডিপোটের দাম 865 ডলারে রেখেছিল। নিপকো, ম্যাট্রিক্স, সাহারা এবং বোনো পণ্যটি ₦ 87o এ খুচরা বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেছিল। যদিও ডাঙ্গোট ₦ 858 এর সর্বনিম্ন ব্যয় প্রস্তাব করেছিল, ফাইনফিল্ড, মেইনল্যান্ড, সিগমুন্ড, এভার এবং জোন 4 এর দামের মতো সংস্থাগুলি রবিবার এন 900 এর চেয়ে বেশি ছিল।
পূর্বোক্ত প্রকাশনার সাথে কথা বলতে গিয়ে নাইজেরিয়ার স্বাধীন পেট্রোলিয়াম মার্কেটার্স অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যামড ফ্যাশোলা বলেছেন, অপরিশোধিত তেলের বিনিময় হার এবং দামের অস্থিরতা জ্বালানির দামকে প্রভাবিত করছে।
ফ্যাশোলা বলেছিলেন যে দামের সাথে কী হবে তা জানতে সোমবার পর্যন্ত স্টেকহোল্ডারদের অপেক্ষা করা উচিত। “সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, ” তিনি ড
