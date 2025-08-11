You are Here
ওপেনএআই একটি বিশাল ব্যবহারকারী বিদ্রোহের পরে ফ্যান-প্রিয় জিপিটি -4o ফিরিয়ে এনেছে

ওপেন রিভোল্টে তার সবচেয়ে অনুগত ব্যবহারকারীরা দেখেছিল এমন এক বিপর্যয়কর 72 ঘন্টা পরে ওপেনএআই একটি বড় ইউ-টার্ন তৈরি করছে।

এক্স (পূর্বে টুইটার) রবিবার একাধিক পোস্টে সিইও স্যাম আল্টম্যান ঘোষণা করেছিলেন যে সংস্থাটি জিপিটি -4 ও সহ তার প্রিয় পুরানো এআই মডেলগুলি ফিরিয়ে আনছে, এবং গ্রাহকদের অর্থ প্রদানের জন্য নাটকীয়ভাবে ব্যবহারের সীমা বাড়িয়ে দিচ্ছে, একটি ফিউরিয়াস গ্রাহক বেসকে একটি পরিষ্কার শান্তির প্রস্তাব।

এই পদক্ষেপটি কোম্পানির সর্বশেষ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী মডেল জিপিটি -5 এর বোটেড রোলআউটের ঠিক কয়েক দিন পরে আসে। লঞ্চটি, যা একটি বিজয় হওয়া উচিত ছিল, পরিবর্তে একটি আগুনের ঝড় তুলেছিল।

একটি বোটেড লঞ্চ এবং একটি ব্যবহারকারী বিদ্রোহ

August ই আগস্ট, ওপেনাই জিপিটি -5 চালু করে, এটি একটি “ইউনিফাইড সিস্টেম” হিসাবে উপস্থাপন করে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজের জন্য সেরা মডেলের ব্যবহারকারী প্রশ্নগুলিকে রুট করে। এটি করার মাধ্যমে, এটি মেনুটি সরিয়ে ফেলেছে যা ব্যবহারকারীদের জিপিটি -4O এর মতো পুরানো, বিশ্বস্ত মডেলগুলির মধ্যে বেছে নিতে দেয়, যা 2023 সালের মার্চ মাসে চালু হয়েছিল।

চ্যাটজিপিটি প্লাস ($ 20/মাস) এর মতো সাবস্ক্রিপশনের জন্য অর্থ প্রদানকারী গ্রাহকদের জন্য হঠাৎ পরিবর্তনটি বিশ্বাসঘাতকতার মতো অনুভূত হয়েছিল। তারা বিভিন্ন মডেলের একটি টুলকিটের চারপাশে তাদের পেশাদার এবং সৃজনশীল কর্মপ্রবাহ তৈরি করেছিল, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব শক্তি রয়েছে: একটি সৃজনশীলতার জন্য, অন্যটি খাঁটি যুক্তির জন্য, অন্যটি গভীর গবেষণার জন্য। প্রত্যেককে একক নতুন মডেলের উপর জোর করে সেই ওয়ার্কফ্লোগুলি ভেঙে দেয় এবং ত্রুটি বা হ্যালুসিনেশনগুলি পরীক্ষা করার জন্য তাদের ক্রস-রেফারেন্সের উত্তরগুলির ক্ষমতা সরিয়ে দেয়। প্রতিক্রিয়াটি তাত্ক্ষণিক এবং মারাত্মক ছিল, যার ফলে সাবস্ক্রিপশন বাতিলকরণ এবং অনলাইন পিটিশনগুলির একটি ক্যাসকেড হয়েছিল।

আল্টম্যানের পাবলিক রিভার্সাল

উইকএন্ডে এই ক্ষোভ বাড়ার সাথে সাথে স্যাম আল্টম্যান এক্স ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে এক্সকে নিয়েছিলেন, স্বীকৃতি জানিয়ে সংস্থাটি পরিস্থিতি ভুল বোঝায় এবং একাধিক ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছিল।

সবচেয়ে বড় খবরটি প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে একজন ব্যবহারকারীকে সরাসরি জবাব দিয়ে এসেছিল: “এবং 4o কে ফিরিয়ে আনছে?”

“এটি ফিরে এসেছে! সেটিংসে যান এবং ‘লিগ্যাসি মডেলগুলি দেখান’ বাছাই করুন,” আল্টম্যান ফ্যান-প্রিয় মডেলটির প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। যদিও জিপিটি -5 ডিফল্ট হিসাবে রয়ে গেছে, ব্যবহারকারীরা এখন পুরানো সংস্করণগুলিতে ফিরে যেতে পারেন।

একজন ব্যবহারকারী তখন কৌতুক করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তারা উত্তরাধিকার মডেলগুলি ব্যবহারের জন্য “অদ্ভুত হিসাবে চিহ্নিত” হবে কিনা। “উভয় ক্ষেত্রেই অদ্ভুত হিসাবে চিহ্নিত নয়!” আল্টম্যান জবাব দিল।

গ্রাহকদের আরও সন্তুষ্ট করার জন্য, আল্টম্যান জিপিটি -5 এর সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য ব্যবহারের সীমাতে ব্যাপক বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়েছে। তিনি পোস্ট করেছেন, “আজ আমরা চ্যাটজিপিটি প্লাস ব্যবহারকারীদের যুক্তির জন্য হারের সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলছি এবং সমস্ত মডেল-শ্রেণীর সীমাগুলি জিপিটি -5 এর আগের তুলনায় শীঘ্রই তাদের চেয়ে বেশি হবে,” তিনি পোস্ট করেছেন।

যখন কোনও ব্যবহারকারী নতুন সীমা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন আল্টম্যান নতুন ক্যাপটি প্রকাশ করেছিলেন: “এখন প্রতি সপ্তাহে 3000 চেষ্টা করে!” এটি প্রতি মাসের সাবস্ক্রিপশন $ 20 এর জন্য একটি বিশাল বৃদ্ধি এবং ক্ষুব্ধ ব্যবহারকারীদের চারপাশে আটকে থাকার জন্য একটি পরিষ্কার উত্সাহ।

স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি

অবশেষে, আল্টম্যান আরও স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি ব্যবহারকারীদের দেখানোর জন্য একটি আসন্ন ইউআই পরিবর্তন ঘোষণা করেছিলেন যা মডেলগুলি তাদের প্রশ্নের সক্রিয়ভাবে সাড়া দিচ্ছে এবং এই সপ্তাহে একটি বিস্তারিত ব্লগ পোস্টের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে এই সংস্থাটির “আমরা কীভাবে ক্ষমতা ট্রেডঅফ তৈরি করতে যাচ্ছি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা” ব্যাখ্যা করে।

তিনি নতুন যুক্তিযুক্ত মডেলগুলির অপরিসীম জনপ্রিয়তা দেখিয়ে ডেটাও ভাগ করেছেন, যা প্রকাশ করে যে প্লাস ব্যবহারকারীদের মধ্যে দৈনিক ব্যবহার 7% থেকে 24% এ লাফিয়ে উঠেছে, এটি নতুন প্রযুক্তির প্রতি কোম্পানির প্রাথমিক ফোকাসকে সূক্ষ্মভাবে ন্যায্যতা প্রমাণ করে, এমনকি রোলআউটটি বিপর্যয় হলেও। “যুক্তি” হ’ল একটি জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য ধাপে ধাপে “চিন্তা” করার এআইয়ের ক্ষমতা।

শেষ পর্যন্ত, ওপেনাই মনে হয় বার্তাটি উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার করেছে। এটি ব্যবহারকারীর বিদ্রোহের একটি বিরল এবং শক্তিশালী প্রদর্শন ছিল, যা প্রযুক্তির অন্যতম শক্তিশালী সংস্থাকে শুনতে এবং ব্যাকট্র্যাক করতে বাধ্য করে। সমঝোতা-ব্যবহারকারীদের তাদের পছন্দ ফিরিয়ে দেওয়ার সময় ডিফল্ট হিসাবে জিপিটি -5 কে রক্ষণাবেক্ষণ করা-এটি একটি অনুগত সম্প্রদায়ের শক্তির প্রত্যক্ষ স্বীকৃতি যা উপেক্ষা করতে অস্বীকার করে।



