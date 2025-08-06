ওপেনএআই নতুন ওপেন-ওজন এআই মডেলগুলির সাথে ওপেন-সোর্স শিকড়গুলিতে ফিরে আসে এবং এটি একটি বড় বিষয়

আমরা সকলেই জানি এআই ওপেন-সোর্স সফ্টওয়্যার উপর নির্ভর করে, তবে বেশিরভাগ বড় এআই সংস্থাগুলি তাদের কোড বা তাদের বৃহত ভাষার মডেল (এলএলএম) ওজন খোলার এড়ায়। আজ, বিষয়গুলি পরিবর্তিত হয়েছে। ওপেনই, চ্যাটজিপির পিছনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টাইটান, তার ওপেন সোর্স উত্সগুলিতে একটি ল্যান্ডমার্ক ফিরে আসার ঘোষণা দিয়েছে।
সংস্থা দুটি নতুন ওপেন-ওজন ভাষা মডেল উন্মোচনজিপিটি-ওএসএস -120 বি এবং জিপিটি-ওএস -20 বি, 2019 সালে জিপিটি -২ এর পর থেকে অবাধে উপলব্ধ এআই মডেল ওজনের প্রথম প্রকাশ্য প্রকাশকে চিহ্নিত করে, এআই হাইপ টেক ওয়ার্ল্ডের দায়িত্ব নেওয়ার অনেক আগে।
ওপেন-ওজন মডেলগুলি যে কাউকে এলএলএম ডাউনলোড, পরীক্ষা করতে, চালাতে বা সূক্ষ্ম-সুর করতে সক্ষম করে এবং তারা দূরবর্তী ক্লাউড এপিআইগুলির উপর নির্ভর করার বা বাহ্যিক পরিষেবাগুলিতে ইন-হাউস সংবেদনশীল ডেটা প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
ওপেনাই অবশ্য আইনী এবং সুরক্ষা উদ্বেগের কারণে এই মডেলগুলির জন্য ব্যবহৃত প্রশিক্ষণের ডেটা প্রকাশ করেনি। এটি ওপেন-সোর্স এআই পিউরিস্টদের দয়া করে না, তবে বিশ্বব্যাপী বিকাশকারীরা ইতিমধ্যে দুটি মডেলকে পরীক্ষায় ফেলছে।
এই পরিবর্তনটি গত পাঁচ বছরে ওপেনাইয়ের পদ্ধতির সাথে বিপরীত। ব্যবসায়টি প্রচুর মাইক্রোসফ্ট বিনিয়োগ এবং লাভজনক এপিআই ডিল দ্বারা চালিত মালিকানাধীন রিলিজকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
সর্বোপরি, আপনি আপনার লাভকে সর্বাধিক না করে ট্রিলিয়ন ডলারের এআই সংস্থায় পরিণত হওয়ার আশা করতে পারবেন না। অন্যদিকে, ওপেন সোর্স ধারাবাহিকভাবে প্রমাণ করেছে যে কোডটি যখন খোলামেলাভাবে বিকাশ করা হয়, তখন কোডটি প্রকাশ করে এমন সংস্থা সহ প্রত্যেকে, সুবিধাগুলি।
দ্য জিপিটি-ওএস -120 বি মডেল উচ্চ-পারফরম্যান্স সার্ভার এবং ডেস্কটপগুলিকে বিফড-আপ স্পেসিফিকেশন সহ লক্ষ্য করে-60 জিবি ভিআরএএম এবং একাধিক জিপিইউ-যখন জিপিটি-ওএস -20 বি সংস্করণ বেশিরভাগ ল্যাপটপের জন্য যথেষ্ট কমপ্যাক্ট। আপনি থেকে মডেলগুলি ডাউনলোড করতে পারেন আলিঙ্গন মুখ বা গিরুব। উভয় ক্ষেত্রেই, আপনার হার্ডওয়্যারটি অবশ্যই ম্যাকোস বা লিনাক্সকে বিশেষভাবে চালাতে হবে, ম্যাকোস 11 বিগ সুর বা তার পরে, বা প্রোগ্রামগুলি চালানোর জন্য উবুন্টু 18.04 বা তার পরে লিনাক্স সহ। এটি উচ্চ-চালিত উইন্ডোজ সিস্টেমগুলিতে লিনাক্স (ডাব্লুএসএল) 2.0 এর জন্য উইন্ডোজ সাবসিস্টেমেও কাজ করতে পারে।
ওপেনই বলে, “দ্য জিপিটি-ওএস -120 বি মডেল ওপেনএআই ও 4-মিনিটের সাথে নিকটতম-ভাগ্য অর্জন করে একক 80 জিবি জিপিইউতে দক্ষতার সাথে চলার সময় মূল যুক্তি বেঞ্চমার্কগুলিতে। জিপিটি-ওএস -20 বি মডেল ওপেনএআই ও 3-মিনিতে সাধারণ বেঞ্চমার্কগুলিতে অনুরূপ ফলাফল সরবরাহ করে এবং মাত্র 16 গিগাবাইট মেমরির সাথে এজ ডিভাইসগুলিতে চালাতে পারে। “
তো, এটা কত ভাল? এআই বিশেষজ্ঞ নাট জোন্স তার টায়ার এবং রিপোর্টগুলি লাথি মেরেছে, “এটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে ওপেন সোর্স মডেলগুলিতে আমেরিকান আধিপত্য পুনরুদ্ধার করা এখন যে লামা বলটি ফেলে দিয়েছে। প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি স্বাভাবিক ঝুঁকির চেয়ে উচ্চতর নির্দেশ করে হ্যালুসিনেশনতবে মডেলের শক্তি আসল এবং এআই কত দ্রুত অগ্রগতি করছে তা আন্ডারলাইন করে চলেছে। আমি এই মডেলগুলি বিকাশকারীদের (যারা স্পিন করা শক্ত) দ্বারা আলিঙ্গন মুখের দিকে কীভাবে দ্রুত উঠে আসবে তার জন্য আমি দেখছি। “
মডেলগুলি অ্যাপাচি ২.০ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত, অন্যতম অনুমোদিত ওপেন লাইসেন্স। এটি উদ্যোগ এবং বিকাশকারীদের মেটা-র-বাস্তব ওপেন-সোর্স লামা এলএলএমএসের বিপরীতে সীমাবদ্ধ শর্তাদি ছাড়াই প্রযুক্তিটি ব্যবহার, সংশোধন এবং নগদীকরণ করতে সক্ষম করে।
উভয় মডেল একটি মিশ্রণ-বিশেষজ্ঞ (এমওই) আর্কিটেকচার নিয়োগ করে। এটি দক্ষতা এবং সরঞ্জাম ব্যবহারের জন্য অনুকূলিত হওয়ার সময় দৃ ust ় যুক্তিযুক্ত ক্ষমতা সরবরাহ করে। প্রোগ্রামাররা এর কোড এক্সিকিউশন সক্ষমতাগুলিতে আগ্রহী হবে, অন্যদিকে লেখক এবং গবেষকরা তাদের চিন্তার প্রক্রিয়াটির অংশ হিসাবে ওয়েব অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্তিকে আকর্ষণীয় করে তুলবেন। অন্যদিকে, প্রাথমিক প্রতিবেদনগুলি শো হ্যালুসিনেশন খুব উচ্চ স্তরের। অতিরিক্তভাবে, উভয় মডেলই প্রক্রিয়াজাতকরণ পাঠ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
ওপেনাই কেন এই পদক্ষেপ নিয়েছে? সংস্থাটি সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে এই উন্মুক্ত প্রকাশগুলি উদীয়মান বাজারগুলিতে এবং ছোট সংস্থাগুলির মধ্যে বাধা হ্রাস করা লক্ষ্য করে।
ব্যবসায়টি আরও লক্ষ্য করেছে যে জানুয়ারিতে প্রকাশিত চীনা ওপেন-সোর্স ডিপসেক, যা তাত্ক্ষণিকভাবে তার গতি, শক্তি এবং এটি ওপেন সোর্স ছিল এই সত্যকে ধন্যবাদ জানায়। আল্টম্যান যেমন বলেছিলেন যে ডিপসেক একটি রেডডিট “আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করুন” এ প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেই তিনি বিশ্বাস করেন ওপেনাই এর সফ্টওয়্যারটি ওপেন-সোর্সিং সম্পর্কে “ইতিহাসের ভুল দিকে” রয়েছে।
এখন, চ্যাটজিপিটি 5 রিলিজের প্রাক্কালে ওপেনই আবার ইতিহাসের ডানদিকে রয়েছে।