ওপেনএআই সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য 'পিএইচডি স্তরের বিশেষজ্ঞ' প্রতিশ্রুতি দেয় CHATGPT-5
ওপেনএআই সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য 'পিএইচডি স্তরের বিশেষজ্ঞ' প্রতিশ্রুতি দেয় CHATGPT-5

সান ফ্রান্সিসকো, Aug আগস্ট (রয়টার্স)-ওপেনএআই বৃহস্পতিবার তার জিপিটি -5 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল চালু করেছে, এটি একটি প্রযুক্তির অত্যন্ত প্রত্যাশিত সর্বশেষ কিস্তি যা বৈশ্বিক ব্যবসা এবং সংস্কৃতিকে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছে।

ওপেনএআইয়ের জিপিটি মডেলগুলি হ’ল এআই প্রযুক্তি যা জনপ্রিয় চ্যাটজিপিটি চ্যাটবোটকে শক্তি দেয় এবং জিপিটি -5 সমস্ত 700 মিলিয়ন চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে, ওপেনএই জানিয়েছে।

বড় প্রশ্নটি হ’ল জেনারেটর এআই উন্মত্ততা বন্ধ করে দেওয়া সংস্থাটি এই উন্নয়নগুলিকে বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগকারী প্রচুর পরিমাণে অর্থের ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এন্টারপ্রাইজ-স্তরের ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করে এমন উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে কিনা।

এআই শিল্পের জন্য একটি সমালোচনামূলক সময়ে প্রকাশটি আসে। বিশ্বের বৃহত্তম এআই বিকাশকারীরা – ওপেনাইয়ের সমর্থনকারী বর্ণমালা, মেটা, অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফ্ট – এআই ডেটা সেন্টারগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য নাটকীয়ভাবে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, বিনিয়োগকারীদের দুর্দান্ত রিটার্নের আশা পোষণ করেছে। এই চারটি সংস্থা মোট অর্থবছরে প্রায় 400 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে বলে আশা করছে।

ওপেনাই এখন প্রাথমিক আলোচনায় কর্মীদের 500 বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়নে নগদ অর্থের অনুমতি দেওয়ার জন্য, এটি তার বর্তমান $ 300 বিলিয়ন মূল্যায়ন থেকে একটি বিশাল পদক্ষেপ। শীর্ষ এআই গবেষকরা এখন $ 100 মিলিয়ন স্বাক্ষর বোনাস কমান্ড।

“এখনও অবধি, এআই -তে ব্যবসায়িক ব্যয় বেশ দুর্বল হয়েছে, অন্যদিকে এআই -তে গ্রাহক ব্যয় মোটামুটি শক্তিশালী হয়েছে কারণ লোকেরা চ্যাটজিপ্টের সাথে চ্যাট করতে পছন্দ করে,” অর্থনীতির লেখক নোয়া স্মিথ বলেছেন। “তবে এআই -তে ভোক্তা ব্যয় কেবল এআই ডেটা সেন্টারে যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা ন্যায়সঙ্গত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।”

ওপেনাই জিপিটি -5 এর এন্টারপ্রাইজ দক্ষতার উপর জোর দিচ্ছে। সফ্টওয়্যার বিকাশের পাশাপাশি সংস্থাটি জানিয়েছে যে জিপিটি -5 লিখিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি এবং ফিনান্সে দক্ষতা অর্জন করেছে।

ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম আল্টম্যান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, “জিপিটি -5 সত্যিই প্রথমবারের মতো আমি মনে করি যে আমাদের মূলরেখার একটি মডেল মনে হয়েছে যে আপনি কোনও বৈধ বিশেষজ্ঞ, পিএইচডি-স্তরের বিশেষজ্ঞ, যে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।”

“এটি করতে পারে এমন দুর্দান্ত কাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল আপনাকে তাত্ক্ষণিক সফ্টওয়্যার লিখুন the

সাফল্যের একটি মূল পরিমাপ হ’ল জিপিটি -4 থেকে জিপিটি -5 এ পদক্ষেপটি গবেষণা ল্যাবের আগের উন্নতির সাথে সমান কিনা। দু’জন প্রাথমিক পর্যালোচক রয়টার্সকে বলেছিলেন যে নতুন মডেল তাদের বিজ্ঞান এবং গণিতের সমস্যাগুলি কোড করার এবং সমাধানের দক্ষতায় মুগ্ধ করেছে, তারা বিশ্বাস করে যে জিপিটি -4 থেকে জিপিটি -5-তে লিপটি ওপেনাইয়ের পূর্বের উন্নতির মতো বড় ছিল না।

আরও চিন্তা

প্রায় তিন বছর আগে, চ্যাটজিপ্ট বিশ্বকে জেনারেটর এআই -এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, ব্যবহারকারীদের মানবজাত গদ্য এবং কবিতা লেখার দক্ষতার সাথে ঝলমলে করে, দ্রুত এখন পর্যন্ত অন্যতম দ্রুত বর্ধমান অ্যাপ্লিকেশন হয়ে ওঠে।

২০২৩ সালের মার্চ মাসে ওপেনএআই জিপিটি -৪ প্রকাশের সাথে চ্যাটজিপিটি অনুসরণ করে, একটি বৃহত ভাষার মডেল যা গোয়েন্দা ক্ষেত্রে বিশাল লাফিয়ে উঠেছে। জিপিটি -৩.৫, পূর্বের সংস্করণটি, নীচে 10%এ বার পরীক্ষার স্কোর পেয়েছিল, জিপিটি -4 পাস হয়েছে, শীর্ষ 10%এ সিমুলেটেড বার পরীক্ষাটি নতুন ট্যাবটি খুলবে।

জিপিটি -4 এর লিপ আরও গণনা শক্তি এবং ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং সংস্থাটি আশা করছিল যে “স্কেলিং আপ” একইভাবে ধারাবাহিকভাবে উন্নত এআই মডেলগুলির দিকে পরিচালিত করবে।

কিন্তু ওপেনাই স্কেলিং ইস্যুতে ছুটে গেল। একটি সমস্যা হ’ল সংস্থাটি যে ডেটা প্রাচীরের মধ্যে পড়েছিল, এবং ওপেনাইয়ের প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী ইলিয়া সুতস্কেভার গত বছর বলেছিলেন যে প্রক্রিয়াজাতকরণ শক্তি বাড়ার সময় তথ্যের পরিমাণ ছিল না।

তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করছিলেন যে বৃহত ভাষার মডেলগুলি পুরো ইন্টারনেট স্ক্র্যাপ করে এমন বিশাল ডেটাসেটগুলিতে প্রশিক্ষিত হয় এবং এআই ল্যাবগুলির মানব-উত্পাদিত পাঠ্য ডেটাগুলির বৃহত ট্রোভের জন্য অন্য কোনও বিকল্প নেই।

তথ্যের অভাব ছাড়াও, আরেকটি সমস্যা হ’ল বড় মডেলগুলির জন্য ‘প্রশিক্ষণ চালানো’ সিস্টেমটি কতটা জটিল তা প্রদত্ত হার্ডওয়্যার-প্ররোচিত ব্যর্থতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং গবেষকরা রান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মডেলগুলির চূড়ান্ত পারফরম্যান্স জানেন না, যা কয়েক মাস সময় নিতে পারে।

একই সময়ে, ওপেনাই স্মার্টার এআইয়ের আরও একটি রুট আবিষ্কার করেছিল, “টেস্ট-টাইম কম্পিউট” নামে পরিচিত, এআই মডেলকে প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে আরও বেশি সময় ব্যয় করার জন্য “চিন্তাভাবনা” ব্যয় করার একটি উপায়, এটি গণিত বা জটিল ক্রিয়াকলাপগুলির মতো চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি সমাধান করার অনুমতি দেয় যা উন্নত যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি করে।

জিপিটি -5 একটি রাউটার হিসাবে কাজ করে, যার অর্থ কোনও ব্যবহারকারী যদি জিপিটি -5 কে বিশেষত কঠিন সমস্যা জিজ্ঞাসা করে তবে এটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য টেস্ট-টাইম গণনা ব্যবহার করবে।

এই প্রথম সাধারণ জনগণের ওপেনাইয়ের টেস্ট-টাইম গণনা প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস থাকবে, এটি আল্টম্যান যা বলেছিল তা এআই তৈরির জন্য কোম্পানির মিশনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যা সমস্ত মানবতার উপকার করে।

আল্টম্যান বিশ্বাস করেন যে এআই -তে বর্তমান বিনিয়োগ এখনও অপর্যাপ্ত।

আল্টম্যান বলেছিলেন, “এই সমস্ত বাজারে এআই স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ করার জন্য আমাদের বিশ্বব্যাপী আরও অনেক অবকাঠামো তৈরি করা দরকার।”

