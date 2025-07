ওপেনকুট-অ্যাপ/ওপেনকুট: ওপেন সোর্স ক্যাপকুট বিকল্প

প্রয়োজনীয় পরিবেশ ভেরিয়েবল কনফিগার করুন .env.local ::

প্রয়োজনীয় ভেরিয়েবল:

# Generate a secure secret for Better Auth

আরও ভাল_আউথ_সেক্রেট উত্পন্ন করুন:

# Or use an online generator:

Al চ্ছিক ভেরিয়েবল (গুগল ওআউথের জন্য):