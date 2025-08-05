ওপেনডোর কিউ 2 উপার্জনের প্রতিবেদন, সিইও মেম ক্রেজে নতুন বিনিয়োগকারীদের ধন্যবাদ

সঙ্গে ওপেন -হ্যান্ডড জুলাইয়ের শুরু থেকে প্রায় পাঁচগুণ বেড়ে যায় এবং রেকর্ডের স্তরগুলি হিট করে ট্রেডিং ভলিউম, সিইও কেরি হুইলার মঙ্গলবারের আয়ের আহ্বানে বিনিয়োগকারীদের তাদের “উত্সাহ” জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।
হুইলার বলেছিলেন, “আমি ইদানীং ওপেনডোরের প্রতি আগ্রহের বিষয়টি স্বীকার করতে চাই এবং আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞ,” হুইলার বলেছিলেন, এমনকি শেয়ারটি কয়েক ঘন্টা পরে 20% এরও বেশি ডুবে গেছে। “আমরা যা তৈরি করছি তার জন্য আমরা আপনার উত্সাহের প্রশংসা করি এবং আমরা আপনার প্রতিক্রিয়াটি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।”
সাম্প্রতিক উত্থানের আগে, ওপেনডোরের স্টক বেশিরভাগই পরিত্যক্ত ছিল, জুনের শেষের দিকে ৫১ সেন্টের চেয়ে কম হয়ে গেছে। পরিস্থিতি এতটাই মারাত্মক ছিল যে সংস্থাটি ছিল বিবেচনা একটি বিপরীত বিভাজন যা প্রতিটি শেয়ারের দাম তার নাসডাক তালিকা রাখার সম্ভাব্য উপায় হিসাবে 50 গুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ওপেনডুর গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে এটি সম্মতি এবং ফিরে এসেছে বাতিল বিপরীত বিভাজন প্রস্তাব।
ওপেনডোরের ব্যবসাটি বাড়ি কেনা বেচা করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে, লাভগুলি পকেট করে কেন্দ্রীভূত হয়। সংস্থাটি ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০২০ সালের শেষের দিকে কোভিড-যুগের বুমের সময় একটি বিশেষ উদ্দেশ্য অধিগ্রহণ সংস্থার (এসপিএসি) মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসে। তবে ২০২২ সালে সুদের হার যখন আরোহণ শুরু করে, তখন উচ্চতর orrow ণ গ্রহণের ব্যয়গুলি বাড়ির চাহিদা হ্রাস করে।
রাজস্ব 2022 সালে 15.6 বিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ডুবে গেছে গত বছর। 5.2 বিলিয়ন।
গত ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্টকের বেশিরভাগ বাউন্স হেজ ফান্ডের পরিচালক এরিক জ্যাকসন দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল, যিনি ঘোষণা জুলাইয়ে যে তার ফার্ম ওপেনডোরে অবস্থান নিয়েছিল। জ্যাকসন বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ওপেনডোরের স্টক শেষ পর্যন্ত $ 82 এ পৌঁছাতে পারে। এটি বর্ধিত ট্রেডিংয়ে $ 2 এর নিচে নামার আগে মঙ্গলবার 2.52 ডলারে বন্ধ হয়েছিল।
জ্যাকসনের বাজি হ’ল রাজস্ব বৃদ্ধি এবং বাজারের শেয়ারের বর্ধিত প্রত্যাবর্তন লাভের দিকে পরিচালিত করবে এবং বিনিয়োগকারীরা ব্যবসায়ের একাধিক যুক্তিসঙ্গত বিক্রয়কে দখল করতে শুরু করবে।
টার্নআরউন্ড এখনও কাজ করার খুব বেশি প্রমাণ দেখায় না। জন্য দ্বিতীয় কোয়ার্টারওপেনডোর প্রায় 4% থেকে 1.57 বিলিয়ন ডলারে রাজস্ব বৃদ্ধি করেছে। এর নিট লোকসান এক বছর আগে $ 92 মিলিয়ন বা 13 সেন্ট থেকে 29 মিলিয়ন ডলার বা 4 সেন্ট একটি শেয়ার সংকীর্ণ হয়েছে।
চলতি প্রান্তিকে, ওপেনডুর মাত্র $ 800 মিলিয়ন থেকে 875 মিলিয়ন ডলার রাজস্ব প্রজেক্ট করছে, যা এক বছর আগের তুলনায় কমপক্ষে 36% হ্রাসের প্রতিনিধিত্ব করবে। ওপেনডুর বলেছিলেন যে তারা তৃতীয় প্রান্তিকে মাত্র ১,২০০ টি বাড়ি অর্জন করবে বলে আশা করছে, দ্বিতীয় প্রান্তিকে ১,7577 এবং ২০২৪ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ৩,৫০৪ থেকে কমেছে। এটি বিপণনের ব্যয়কেও কমিয়ে দিচ্ছে।
মঙ্গলবারের আয়ের আহ্বানে ফিনান্স চিফ সেলিম ফ্রেইহা বলেছেন, “গত ত্রৈমাসিকের সময়কালে আবাসন বাজারটি আরও খারাপ হয়ে গেছে।” “অবিচ্ছিন্নভাবে উচ্চ বন্ধকের হার ক্রেতার চাহিদা দমন করতে থাকে, যার ফলে ছাড়পত্র কম হয় এবং নতুন তালিকা রেকর্ড করে।”
হুইলার ওপেনডোরকে তথাকথিত আইবিইউইংয়ের বাইরে এবং আরও বেশি রেফারেল ব্যবসায়ে আরও বেশি মূলধন নিবিড়ভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তার ব্যবসায়কে প্রসারিত করার প্রচেষ্টাকে হাইলাইট করেছে। তিনি এটিকে “আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পরিবর্তন” বলেছেন।
বিনিয়োগকারীরা, যারা waves েউয়ে স্টকটি বিড করে দিচ্ছেন, তারা যা শুনেছেন তার চেয়ে কম প্রলুব্ধ ছিলেন। তবে কমপক্ষে অবশেষে লোকেরা শুনছে।
হুইলার বলেছিলেন, “এই বর্ধিত দৃশ্যমানতা আমাদের গল্পটি বিস্তৃত দর্শকদের কাছে বলার একটি সুযোগ।” “আমরা এর সর্বাধিক উপার্জনের ইচ্ছা করি।”
