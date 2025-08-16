ওপেনবিএসডি 10x লিনাক্সের চেয়ে দ্রুত?

এখানে একটি সামান্য বেঞ্চমার্ক পরিপূরক জ্যান হর্ন। এটি লিনাক্সে অপ্রত্যাশিতভাবে ধীর।
ওপেনবিএসডি এত দ্রুত, নিজেকে পরিমাপ করার জন্য আমাকে প্রোগ্রামটি কিছুটা সংশোধন করতে হয়েছিল, যেমনটি সময় এমনকি ননজারো রেকর্ড করার জন্য ইউটিলিটি পর্যাপ্ত নির্ভুলতা অনুপস্থিত।
এটি যা করে তা হ’ল একটি অতিরিক্ত থ্রেড তৈরি করা, তারপরে উভয় বিদ্যমান থ্রেড 256 সকেট তৈরি করে। এ সম্পর্কে এত কঠিন কি?
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
#include <err.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/socket.h>
static void open_sockets(void) {
for (int i=0; i<256; i++) {
int sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
if (sock == -1)
err(1, "socket");
}
}
static void *thread_fn(void *dummy) {
open_sockets();
return NULL;
}
int main(int argc) {
struct timeval one, two;
gettimeofday(&one, NULL);
if (argc > 1)
dup2(0, 666);
pthread_t thread;
if (pthread_create(&thread, NULL, thread_fn, NULL))
errx(1, "pthread_create");
open_sockets();
if (pthread_join(thread, NULL))
errx(1, "pthread_join");
gettimeofday(&two, NULL);
timersub(&two, &one, &one);
printf("elapsed: %lld.%06lds\n", one.tv_sec, one.tv_usec);
return 0;
}
লিনাক্সে, আমি প্রায় তাই ফলাফল পাই:
tedu@penguin:~$ ./a.out
elapsed: 0.017770s
tedu@penguin:~$ ./a.out
elapsed: 0.026309s
tedu@penguin:~$ ./a.out
elapsed: 0.018414s
ওপেনবিএসডি -তে, আমরা এখানে যাই, চু চু:
ox$ ./a.out
a.out: a.out: socketsocket: : Too many open files
Too many open files
ox$ ulimit -n 1024
ox$ ./a.out
elapsed: 0.006096s
ox$ ./a.out
elapsed: 0.002508s
ox$ ./a.out
elapsed: 0.002326s
এগুলি অভিন্ন মেশিন নয়, তবে মোটামুটি তুলনামূলক।
কোডটিতে একটি ইঙ্গিত রয়েছে (নেটওয়ার্কিং কোডের সাথে কিছুই করার নেই, যদি এটি আপনার প্রথম অনুমান হত), লিঙ্কযুক্ত থ্রেডে আরও ব্যাখ্যা সহ, যা পড়া এবং কিছু চিন্তাভাবনা মূল্যবান। আমি সিস্টেম এবং বেঞ্চমার্ক দেখতে চাই যেখানে লিনাক্স এখানে ছাড়িয়ে যায়।
সত্যিই, আমি এটি কিছুটা মজার পেয়েছি। সাধারণত এটি অদ্ভুত বেঞ্চমার্ক যা ওপেনবিএসডি 10x ধীর বলে দেখায়, তাই এটি অবশ্যই সংগ্রহে চলছে।
