ওপেনাইয়ের এআই আধিপত্যের উদ্যোগের পিছনে

‘এম্পায়ার অফ এআই’ নামে একটি নতুন বই ওপেনাইয়ের প্রায়শই গোপনীয় এবং উদ্যোগী মানব-স্তরের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পিছনে পর্দাটি টেনে নিয়েছে। আমরা এর লেখক, প্রযুক্তি সাংবাদিক কারেন হাওর সাথে কথা বলি।

সিবিসি নিউজ ·

একজন লোক তার পিছনে 'ওপেনাই' শব্দগুলি নিয়ে একটি মঞ্চে কথা বলে।
ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান 21 মে, 2024 -এ সিয়াটল, ওয়াশ। এর সিয়াটল কনভেনশন সেন্টার সামিট ভবনে মাইক্রোসফ্ট বিল্ড কনফারেন্সের সময় বক্তব্য রাখেন। (জেসন রেডমন্ড/এএফপি)

এই মাসের শেষের দিকে, ওপেনএআই চ্যাটজিপিটি -র সর্বশেষতম সংস্করণ প্রকাশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে – গ্রাউন্ডব্রেকিং এআই চ্যাটবোট যা 2022 সালে চালু হওয়ার পরে ইতিহাসের দ্রুত বর্ধমান অ্যাপ হয়ে উঠেছে।

স্যাম আল্টম্যান যখন প্রথম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের জন্য উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তখন তিনি এটিকে অন্য একটি বিশ্বের পরিবর্তনের সাথে তুলনা করেছিলেন, সম্ভাব্য বিশ্ব ধ্বংসকারী প্রচেষ্টা: ম্যানহাটান প্রকল্প, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছিল।

তিনি এলন কস্তুরীর কাছে যে বিক্রয় পিচ তৈরি করেছিলেন তা কাজ করেছিল। আল্টম্যানকে এই প্রকল্পের জন্য এক বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং এমনকি একটি নামও দেওয়া হয়েছিল: ওপেনাই।

একটি নতুন বইতে, “এম্পায়ার অফ এআই: স্যাম আল্টম্যানের ওপেনাইয়ের স্বপ্ন এবং দুঃস্বপ্ন”, প্রযুক্তি সাংবাদিক কারেন হাও কৃত্রিম সাধারণ বুদ্ধিমত্তার কোম্পানির গোপনীয় এবং উদ্যোগী সাধনা করার ইতিহাস করেছেন।

আজ, হাও তার জ্যোতির্বিজ্ঞানের উত্থান এবং খুব জনসাধারণের বিতর্কের মধ্য দিয়ে কেবল কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কাজগুলির পর্দাটি পিছনে টানতে নয়, বরং এর প্রযুক্তির অগ্রগতির নামে সমস্ত বাস্তব মানবিক ও পরিবেশগত প্রভাবগুলিতেও এই শোতে যোগ দেয়।

