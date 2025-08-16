ওপেনাইয়ের নতুন এজেন্ট সবেমাত্র নিয়মগুলি পরিবর্তন করেছে – এখানে কীভাবে সলোপ্রিনিয়াররা এটিকে লাভে পরিণত করছে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
বেশিরভাগ সলোপ্রিনিয়াররা এখনও এআই ব্যবহার করে একটি নোট নেওয়ার অ্যাপিং অ্যাপের মতো ব্যবহার করছে-তবে ওপেনাইয়ের নতুন আপডেটটি কেবল চ্যাটজিপিটিকে আরও বিপজ্জনক (এবং লাভজনক) কিছুতে পরিণত করেছে।
এটি কোনও স্মার্ট চ্যাটবট নয়। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত এআই এজেন্ট-একটি 24/7 ভার্চুয়াল কর্মী যা ওয়েবসাইটগুলি ব্রাউজ করতে পারে, ইনবক্সগুলির মাধ্যমে খনন করতে পারে, বিপরীত ইঞ্জিনিয়ার প্রতিযোগীদের এবং এমনকি আপনার ইনস্টাগ্রাম মন্তব্যগুলি পরিচালনা করতে পারে … আপনার ধ্রুবক ইনপুট ছাড়াই।
এই ভিডিওতে, আমি আপনাকে দেখাব যে এই এজেন্টের সাথে শীর্ষস্থানীয় সলোপ্রাইনাররা কীভাবে দ্রুত স্কেলিং করছে – স্বয়ংক্রিয় লিড জেনারেশন, আউটরিচ এবং অ্যাডমিনকে যাতে তারা হেডকাউন্ট যুক্ত না করে বাড়তে পারে।
ভিতরে, আপনি আবিষ্কার করবেন:
- ইনস্টাগ্রাম লিড রিকভারি: আপনার মন্তব্য এবং ডিএমএসে কবর দেওয়া মিস করা সুযোগগুলি কীভাবে সন্ধান করবেন – এবং এগুলিকে অটোপাইলোটে উপার্জনে পরিণত করুন।
- পরবর্তী স্তরের প্রতিযোগী ইন্টেল: বিপরীত-ইঞ্জিনিয়ার বিজয়ী সামগ্রী কৌশল এবং স্পট ফাঁকগুলি আপনার প্রতিযোগীরা মিস করেছেন।
- হাইপার-ব্যক্তিগতকৃত প্রচার: লক্ষ্যবস্তু লিড তালিকাগুলি তৈরি করুন, গবেষণা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের গবেষণা করুন এবং প্রসঙ্গে সমৃদ্ধ ঠান্ডা ইমেলগুলি প্রেরণ করুন-সমস্ত মিনিটের মধ্যে।
- পডকাস্ট এবং মিডিয়া পিচিং: নিখুঁত অনুষ্ঠানগুলি, গবেষণা হোস্টগুলি সন্ধান করুন এবং উত্তরগুলি পান এমন অপ্রতিরোধ্য পিচগুলি তৈরি করুন।
- অ্যাডমিন এবং ফলো-আপগুলি পরিচালিত: আপনার ইনবক্সটি সাফ করুন, প্রস্তাবগুলি তাড়া করুন এবং সীসা গরম রাখুন – কোনও আঙুল তুলে না নিয়ে।
এটি কোনও “কোনও দিন” এআই বৈশিষ্ট্য নয়। এটা এখন এখানে। আপনি পরামর্শদাতা, স্রষ্টা, কোচ, বা একক প্রতিষ্ঠাতা – আপনি যদি এই জাতীয় এজেন্টদের সাথে কাজ করতে না শিখেন তবে আপনি টেবিলে অর্থ (এবং সময়) রেখে যাচ্ছেন।
দ্য এআই সাফল্য কিট আমার থেকে একটি অধ্যায় সহ বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ নতুন বই, নেকড়ে দরজায় আছে।
