ওপেনাইয়ের নতুন জিপিটি -5 মডেলগুলি গিটহাবের প্রথম দিকে ঘোষণা করেছে

গিটহাব দুর্ঘটনাক্রমে ওপেনাইয়ের জিপিটি -5 মডেলের নতুন পরিসীমা ঘোষণা করেছে। একটি এখন-মুছে ফেলা গিটহাব ব্লগ পোস্টটি প্রকাশ করেছে যে জিপিটি -5, যা চারটি বিভিন্ন সংস্করণে উপলব্ধ হবে, “যুক্তি, কোডের গুণমান এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতায় বড় উন্নতি” সরবরাহ করে।
রেডডিট পোস্টারগুলি একটি নতুন গিটহাব ব্লগ পোস্ট লক্ষ্য করেছে যে ব্লগ পোস্টটি দ্রুত অপসারণের আগে গিথুব মডেলগুলিতে জিপিটি -5 সাধারণত উপলব্ধ। An সংরক্ষণাগার সংস্করণ প্রকাশ করে যে জিপিটি -5-তে “বর্ধিত এজেন্ট ক্ষমতা” থাকবে এবং “ন্যূনতম প্রম্পটিং সহ জটিল কোডিং কার্যগুলি” পরিচালনা করতে পারে।
গিথুব অনুসারে জিপিটি -5-তে চারটি মডেল বৈকল্পিক থাকবে:
আমি গত মাসে প্রকাশ করেছি যে ওপেনাই আগস্টের শুরুতে জিপিটি -5 চালু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, মিনি এবং ন্যানো সংস্করণগুলি দিয়ে সম্পূর্ণ যা এর এপিআইয়ের মাধ্যমেও পাওয়া যাবে। এই সপ্তাহের শুরুতে একাধিক ওপেনএআই কর্মচারীরা টিজিং শুরু করেছিলেন যে এটি একটি বড় সপ্তাহ হবে, এবং ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম আল্টম্যান এমনকি সপ্তাহান্তে জিপিটি -5 টি টিজ করেছিলেন।
ওপেনএই সমস্ত কিছু নিশ্চিত করেছে যে এটি আজ সকাল 10 টা পিটি / 1 পিএম ইটি এর জন্য একটি “লাইভ 5 ট্রিম” ঘোষণার সাথে জিপিটি -5 চালু করছে। ওপেনএআইয়ের জিপিটি -5 লঞ্চটি একই সপ্তাহে আসে যে সংস্থাটি দুটি জিপিটি-ওএস ওপেন-ওজনের মডেলও সরবরাহ করেছিল, একটি পিসিতে স্থানীয়ভাবে চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণে একটি ছোট ছিল।