ওপেনাই অবশেষে এর নাম অবধি বেঁচে থাকে, দুটি নতুন ওপেন সোর্স এআই মডেলগুলি ফেলে দেয়

পাঁচ বছরে প্রথমবারের মতো ওপেনাই দুটি নতুন ফ্রি এবং ওপেন-সোর্স এআই মডেল প্রকাশ করেছে যা হালকা ওজনের এবং সহজেই অন্যান্য সফ্টওয়্যার প্রোগ্রামগুলিতে সংহত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মধ্যে একটি ব্লগ পোস্ট মঙ্গলবার, সংস্থাটি জিপিটি-ওএস -120 বি এবং জিপিটি-এসএস -20 বিটিকে নমনীয় তবে শক্তিশালী এআই অ্যালগরিদম হিসাবে চিহ্নিত করেছে যা বিভিন্ন ধরণের কাজ সম্পাদন করতে পারে এবং অসংখ্য সেটিংসে ব্যবহার করা যেতে পারে। সংস্থাটিতে একটি প্রতিক্রিয়া পোর্টাল এবং আরও কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিস্তৃত ব্লগ এটি আরও মডেলগুলি এবং তারা কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করে। ওপেনাইয়ের সিইও, স্যাম আল্টম্যান, এক্স এর মাধ্যমে বলেছেন মঙ্গলবার তিনি আশা করেছিলেন যে এআই “নতুন ধরণের গবেষণা এবং নতুন ধরণের পণ্য তৈরিতে সহায়তা করবে।” ওপেন সোর্স পদ্ধতিটিও চ্যাম্পিয়ন বলে মনে হয়েছিল: “আমরা স্বতন্ত্র ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করি,” তিনি বলেছিলেন। “যদিও আমরা বিশ্বাস করি বেশিরভাগ লোকেরা চ্যাটজিপিটি -র মতো একটি সুবিধাজনক পরিষেবা ব্যবহার করতে চাইবে, লোকেরা যখন প্রয়োজন হয় তখন তাদের নিজস্ব এআই সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং সংশোধন করতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং গোপনীয়তার সুবিধাগুলি সুস্পষ্ট।”
চ্যাটজিপিটি-র বেশিরভাগ পণ্যের বিপরীতে, ওপেন-সোর্স মডেলগুলি তাদের সিস্টেম তৈরিতে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ পরামিতিগুলি প্রকাশ করে। স্বচ্ছতার এই স্তরটি সিস্টেমটি কীভাবে কাজ করে এবং কেন এটি কীভাবে আচরণ করতে পারে তা জানার সুবিধাটি দর্শকদের সরবরাহ করে। শেষবারের ওপেনএআই একটি ওপেন সোর্স মডেল প্রকাশ করেছিল ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতি হওয়ার সময় (সত্যই, যা কয়েক দশক আগে মনে হয়), যা জিপিটি -২ এর মুক্তি। ওপেনাই তখনও যখন একটি অল্প পরিচিত স্টার্টআপ ছিল, এবং এটি ২০২২ সালে চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার বেশ কয়েক বছর আগে হবে those সেই দিনগুলিতে, সংস্থাটি এখনও নিয়মিতভাবে নিয়মিতভাবে নিয়মিতভাবে উল্লেখ করা হত “এলন মাস্কের এআই প্রকল্প,”কস্তুরী কোম্পানির সাথে আলাদা হয়ে গেছে তা সত্ত্বেও।
সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এই মডেলগুলি ব্যবহার করার জন্য আপনাকে কোনও ডাইম দিতে হবে না। এবং যতক্ষণ না আপনার কম্পিউটারের চশমাগুলি স্নাফ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ আপনি ওপেনএইর সার্ভারগুলিতে নির্ভর না করে স্থানীয়ভাবে এগুলি চালাতে পারেন। কোনও এআই ডুমসডে মেশিন খুঁজছেন সেখানে যে কোনও প্রিপাররা এটি সন্ধান করতে চাইতে পারে।
জিনিসগুলির চেহারা থেকে, সংস্থার নতুন প্রকাশগুলিতে প্রচুর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জিনিস রয়েছে। জিপিটি-ওএসএসটি এজেন্ট ওয়ার্কফ্লোতে সংহত করার জন্য নির্মিত হয়েছে, ওপেনাই বলেছেন, যার অর্থ এটি স্বয়ংক্রিয় কাজের নতুন ধরণেরতথাকথিত “এজেন্টস” দ্বারা পরিচালিত-নতুন অ্যালগরিদম দ্বারা চালিত হতে পারে। নতুন মডেলগুলি অ্যাপাচি ২.০ লাইসেন্সের আওতায় আসে, যা ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে চিন্তা না করে অ্যালগরিদমগুলির সাথে নতুন সফ্টওয়্যার তৈরি করতে দেয়। ওপেনাই লিখেছেন, “কপিলেফ্ট বিধিনিষেধ বা পেটেন্ট ঝুঁকি নিয়ে চিন্তা না করে অবাধে তৈরি করুন – আপনি বাণিজ্যিকভাবে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করছেন, কাস্টমাইজিং বা মোতায়েন করছেন,” ওপেনাই লিখেছেন। ওপেন-সোর্স ইকোসিস্টেমটি মূলত এই জাতীয় লাইসেন্সিং চুক্তির আধিক্যকে ধরে রাখে, যাতে সংস্থাগুলি বিনামূল্যে মডেলগুলি তৈরি করতে দেয়।
ওপেনাই এর ঘোষণায় এআই সুরক্ষায় কিছু ঠোঁট পরিষেবাও প্রদান করেছিল। সংস্থাটি দাবি করেছে যে, “বিস্তৃত সুরক্ষা প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে মডেলগুলি চালানো” ছাড়াও এটি “জিপিটি-ওএস -120 বি এর একটি প্রতিকূলভাবে সূক্ষ্ম-সুরযুক্ত সংস্করণ পরীক্ষা করে মূল্যায়নের একটি অতিরিক্ত স্তর প্রবর্তন করেছে” প্রস্তুতি কাঠামোযা বড় ভাষার মডেলগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের মূল্যায়ন এবং ট্র্যাক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সফটওয়্যার বিকাশের জন্য “ওয়াল্ড গার্ডেন” পদ্ধতির অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওপেনাইকে অনেক সমালোচনা করা হয়েছে। সংস্থার এলএলএম প্রকাশগুলি মালিকানাধীন থেকে গেছে এবং এইভাবে জনসাধারণের পরিদর্শন থেকে বন্ধ রয়েছে। এখন, ওপেনাই স্পষ্টতই বিদ্বেষীদের ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করছে এবং সত্যিকারের “উন্মুক্ত” সংস্থা হওয়ার প্রতিশ্রুতিটি দ্বিগুণ করে। এটি কোনও সংস্থা হিসাবেও ঘটে থাকে তা প্রদত্ত যে সংস্থাটি ফস এথোসের প্রতি এমন প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে সক্ষম হবে কিনা তা নিয়ে কারও অনুমান কয়েকশো বিলিয়ন ডলার মূল্য কাগজে। ওপেনএআইয়ের পিছনে সংগঠিত অর্থ একচেটিয়া, বন্ধ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে কেবলমাত্র একটি নির্বাচিত অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমগুলির মালিকানার ক্ষেত্রে কোনও সুবিধা দেখতে অব্যাহত রাখতে পারে।
এটি লক্ষণীয় যে সংস্থার সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রত্যাশিত নতুন মডেল জিপিটি -5 প্রায় অবশ্যই সাম্প্রতিক জিপিটি প্রকাশের মতো একই ফ্যাশনে প্রকাশিত হবে: বন্ধ।