ওপেনাই এখন যে কোনও মিনিট জিপিটি -5 চালু করতে পারে – কী আশা করা যায়

- ওপেনএআই জিপিটি -5 “শীঘ্রই” প্রকাশিত হবে যা এই সপ্তাহে হতে পারে।
- এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রম্পটগুলির জন্য সেরা মডেল নির্বাচন করবে।
- এটি উচ্চমানের এবং দ্রুত উত্তর উত্পাদন করতে সহায়তা করা উচিত।
ওপেনাই সবেমাত্র মঙ্গলবার তার উচ্চ প্রত্যাশিত ওপেন সোর্স মডেলগুলি চালু করা সত্ত্বেও, লোকেরা ইতিমধ্যে ওপেনাইয়ের পরবর্তী বড় পদক্ষেপের সন্ধানে রয়েছে, নিকটতম দিগন্তে আরও বড় মুক্তির গণ্ডগোল: জিপিটি -5।
যদিও জিপিটি -5 সম্পর্কে জল্পনা কল্পনা নতুন নয়, সেখানে ইস্টার ডিমগুলি অন্তর্নিহিত হয়েছে যে এই সপ্তাহের প্রথম দিকে রিলিজটি হতে পারে। ওপেনএআইয়ের ফলিত গবেষণার প্রধান বরিস পাওয়ার একটি তৈরি করেছেন এক্স পোস্ট সোমবার পড়ুন: “জনসাধারণ কীভাবে জিপিটি -5 গ্রহণ করে তা দেখে উত্তেজিত!”
অন্যান্য সংস্থাগুলি গুজবগুলিতে যোগ করছে; উদাহরণস্বরূপ, ইতিমধ্যে ফ্লোথ টিজড যে জিপিটি -5 শীঘ্রই তার মডেল পিকার অধীনে আসছে। যাইহোক, সর্বাধিক সুস্পষ্ট প্রমাণ হ’ল ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম আল্টম্যানের এক্স পোস্ট যেখানে তিনি সেখানে ভাগ করে নিয়েছিলেন “আজ বড় কিছু-ছোট ছোট কিছু”, ওপেন মডেলগুলির প্রকাশের একটি উল্লেখ, জিপিটি-এসএস -120 বি এবং জিপিটি-এসএস -20 বি, এবং “তারপরে এই সপ্তাহের শেষের দিকে একটি বড় আপগ্রেড,” প্রায় একটি নির্দিষ্ট নোড টু জিপিটি -5।
সুতরাং, কেন মডেলটির সম্ভাব্য প্রকাশটি কয়েক মাস ধরে শিরোনাম তৈরি করছে? আপনার যা জানা দরকার তা এখানে, সর্বশেষ তথ্যের সাথে আপডেট হয়েছে যেমনটি আমরা জানি।
টাইমলাইনে একটি তাত্ক্ষণিক নজর
2022 সালের নভেম্বরে যখন চ্যাটজিপিটি প্রথম জনপ্রিয়তায় উঠেছিল, তখন এটি জিপিটি -৩.৫ এ চলছিল। ওপেনাই এর পরে 2023 সালের মার্চ মাসে জিপিটি -4 প্রকাশ করেছিল, যা সেই সময়ে গোয়েন্দাগুলিতে একটি বড় লাফিয়ে চিহ্নিত হয়েছিল। তারপরে, 2024 সালের মার্চ মাসে এটি জিপিটি -4o প্রবর্তন করে, প্রায় বোর্ড জুড়ে এর ক্ষমতাগুলি উন্নত করে এবং মাল্টিমোডালিটি প্রবর্তন করে।
এখন, এক বছর পরে, আমরা জিপিটি -5 এর জন্য অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করি এবং এটি সর্বদা পরিকল্পনা ছিল না।
ফেব্রুয়ারিতে, আল্টম্যান ভাগ করে নিয়েছে রোডম্যাপ নতুন কোম্পানির মডেলগুলির জন্য এক্স এবং মন্তব্যগুলিতে তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি বিষয় হবে “সপ্তাহ/মাস। “তবে, এপ্রিল মাসে আল্টম্যান বলেছিলেন যে পরিকল্পনাগুলির পরিবর্তন হয়েছে, ও 3 এবং ও 4-মিনিটের মুক্তির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল এবং কয়েক মাস জিপিটি -5 কে পিছনে ঠেলে দিয়েছে। আল্টম্যান দাবি করেছিলেন যে বিভিন্ন উপাদানকে মডেলটিতে সংহত করার চেষ্টা করার সময় চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার কারণে বিলম্বের কারণ ছিল।
(প্রকাশ: জিফডনেটের মূল সংস্থা জিফ ডেভিস ২০২৫ সালের এপ্রিল ওপেনএআইয়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন, অভিযোগ করেছেন যে এটি এর এআই সিস্টেমগুলি প্রশিক্ষণ ও পরিচালনায় জিফ ডেভিস কপিরাইট লঙ্ঘন করেছে।)
অতি সম্প্রতি, জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে ওপেনএআইয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম আল্টম্যান বলেছেন, জিপিটি -5 “শীঘ্রই প্রকাশ করছে” এক্স। এর পরে একটি প্রতিবেদন ছিল ভার্জ অন্তর্নিহিত সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলেছে যে জিপিটি -5 আগস্টের শুরুতে বেরিয়ে আসতে পারে। ওপেনাইয়ের বেশিরভাগ মডেল রিলিজের মতো, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে রিলিজটি মিনি এবং ন্যানো সংস্করণগুলির সাথে জুটিবদ্ধ হবে, যা একটি এপিআইয়ের মাধ্যমে বিকাশকারীদের জন্যও উপলব্ধ করা হবে।
সুতরাং, জিপিটি -5 ঠিক কী করবে?
জিপিটি -5 সম্পর্কে আমরা কী জানি
আল্টম্যানের প্রাথমিক রোডম্যাপ অনুসারে, জিপিটি -5 ও-সিরিজের মডেলগুলিতে (ও 3 এবং ও 4 যুক্তিযুক্ত মডেলগুলি ভাবেন) এবং জিপিটি-সিরিজ মডেলগুলিতে পাওয়া যুক্তি সক্ষমতার সংমিশ্রণ করে। উভয় ধরণের মডেলের বিভিন্ন শক্তি কখন সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করতে হবে তা সিস্টেমটি বুঝতে হবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য একটি বিশাল জয় হবে, কারণ এটি নিশ্চিত করে যে ব্যবহারকারী গতি, ব্যয় এবং মানের সর্বোত্তম সংমিশ্রণ পেয়েছে।
জটিল সমস্যার জন্য উচ্চমানের উত্তর উত্পাদন করতে যুক্তিযুক্ত মডেলগুলি ভাল হলেও তারা আরও বেশি সময় নেয় কারণ তারা সমস্যার মধ্য দিয়ে ভাবছেন, ফলস্বরূপ আরও ব্যয়বহুল এবং কাজটি যদি এটি দাবি না করে তবে প্রচেষ্টা সর্বদা প্রয়োজনীয় নয়।
অন্যদিকে, যদি চ্যাটজিপিটি বা ব্যবহারকারী সর্বদা ডিফল্টরূপে জিপিটি মডেলগুলির জন্য বেছে নেয় তবে যুক্তিযুক্ত মডেলগুলির আরও ভাল প্রতিক্রিয়া তৈরি করার সুযোগ রয়েছে। এই মুহুর্তে, ব্যবহারকারীদের টগল করার বিকল্প রয়েছে, তবে প্রায়শই লোকেরা তাদের কাজের জন্য কোন মডেলটির পক্ষে আরও উপযুক্ত হবে তা পুরোপুরি জানেন না।
গত সপ্তাহে, চ্যাটজিপ্টের প্রধান নিক টারলি আমাকে বলেছিলেন যে এই প্রকাশের লক্ষ্যটি ছিল “গড়পড়তা ব্যক্তিকে কোন মডেলটি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা করার দরকার নেই।” একটি টাইমলাইনের ক্ষেত্রে, টারলি “শীঘ্রই” শব্দটিও ঘিরে রেখেছিলেন।
একই রোডম্যাপে, আল্টম্যান বলেছিলেন যে চ্যাটজিপিটি ফ্রি ব্যবহারকারীরা স্ট্যান্ডার্ড ইন্টেলিজেন্স সেটিংয়ে জিপিটি -5-তে সীমাহীন চ্যাট অ্যাক্সেস পাবেন, অন্যদিকে গ্রাহকরা উচ্চতর স্তরের বুদ্ধি অ্যাক্সেস করতে পারেন। প্রো গ্রাহকরা এটি সর্বোচ্চ স্তরে ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। মডেলগুলি ভয়েস, ক্যানভাস, অনুসন্ধান, গভীর গবেষণা এবং আরও অনেক কিছু সহ চ্যাটজিপিটি -র সমস্ত সেরা বৈশিষ্ট্য একত্রিত করবে।
প্রত্যাশা কিছুটা মেজাজ করার জন্য, গত সপ্তাহে আল্টম্যান ব্যবহারকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছিল যে মডেলটি পরীক্ষামূলক হবে এবং বিভিন্ন গবেষণা কৌশল অন্তর্ভুক্ত করবে, তবে এটি আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (আইএমও) সোনার স্তর হবে না, এটি অন্য একটি, স্টিল-বেনাম মডেলকে দেওয়া একটি পুরষ্কার যা কয়েক মাস ধরে মুক্তির জন্য প্রত্যাশিত নয়।
