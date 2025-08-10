ওপেনাই জিপিটি -5 উন্মোচন করে, ‘অন-ডিমান্ড সফ্টওয়্যার’ এবং পিএইচডি-স্তরের দক্ষতার প্রতিশ্রুতি দেয়

ওপেনাই চালু হয়েছে এর জিপিটি -5 কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল, এমন একটি প্রযুক্তির অত্যন্ত প্রত্যাশিত সর্বশেষতম কিস্তি যা বিশ্বব্যাপী ব্যবসা এবং সংস্কৃতিকে রূপান্তর করতে সহায়তা করেছে।
ওপেনএআইয়ের জিপিটি মডেলগুলি হ’ল এআই প্রযুক্তি যা জনপ্রিয় চ্যাটজিপিটি চ্যাটবোটকে শক্তি দেয় এবং জিপিটি -5 সমস্ত 700 মিলিয়ন চ্যাটজিপিটি ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ হবে, ওপেনএই জানিয়েছে।
বড় প্রশ্নটি হ’ল জেনারেটর এআই উন্মত্ততা বন্ধ করে দেওয়া সংস্থাটি এই উন্নয়নগুলিকে বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগকারী প্রচুর পরিমাণে অর্থের ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এন্টারপ্রাইজ-স্তরের ব্যবহারকারীদের আকর্ষণ করে এমন উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে কিনা।
এআই শিল্পের জন্য একটি সমালোচনামূলক সময়ে প্রকাশটি আসে। বিশ্বের বৃহত্তম এআই বিকাশকারী – গুগল, মেটা, অ্যামাজন এবং মাইক্রোসফ্ট, যা ওপেনএকে সমর্থন করে – এআই ডেটা সেন্টারগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য নাটকীয়ভাবে মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি করেছে, বিনিয়োগকারীদের দুর্দান্ত রিটার্নের আশা পোষণ করেছে। এই চারটি সংস্থা মোট অর্থবছরে প্রায় 400 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করবে বলে আশা করছে।
ওপেনএআই এখন কর্মচারীদের $ 500-বিলিয়ন ডলারের মূল্যায়নে নগদ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাথমিক আলোচনায় রয়েছে, এটি তার বর্তমান $ 300-বিলিয়ন মূল্যায়ন থেকে একটি বিশাল পদক্ষেপ। শীর্ষ এআই গবেষকরা এখন 100 মিলিয়ন ডলার স্বাক্ষর বোনাস কমান্ড।
“এখনও অবধি, এআই -তে ব্যবসায়িক ব্যয় বেশ দুর্বল হয়েছে, অন্যদিকে এআই -তে গ্রাহক ব্যয় মোটামুটি শক্তিশালী হয়েছে কারণ লোকেরা চ্যাটজিপ্টের সাথে চ্যাট করতে পছন্দ করে,” অর্থনীতির লেখক নোয়া স্মিথ বলেছেন। “তবে এআই -তে ভোক্তা ব্যয় কেবল এআই ডেটা সেন্টারে যে সমস্ত অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তা ন্যায়সঙ্গত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।”
এন্টপ্রাইজ দক্ষতা
ওপেনাই জিপিটি -5 এর এন্টারপ্রাইজ দক্ষতার উপর জোর দিচ্ছে। সফ্টওয়্যার বিকাশের পাশাপাশি সংস্থাটি জানিয়েছে যে জিপিটি -5 লিখিত, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন এবং অর্থায়নে দক্ষতা অর্জন করেছে।
ওপেনএআইয়ের সিইও স্যাম আল্টম্যান এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, “জিপিটি -5 সত্যিই প্রথমবারের মতো আমি মনে করি যে আমাদের মূলরেখার একটি মডেল মনে হয়েছে যে আপনি কোনও বৈধ বিশেষজ্ঞ, পিএইচডি-স্তরের বিশেষজ্ঞ, যে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন।” “এটি করতে পারে এমন দুর্দান্ত কাজগুলির মধ্যে একটি হ’ল আপনাকে তাত্ক্ষণিক সফ্টওয়্যার লিখুন the
বৃহস্পতিবার ডেমোসে ওপেনএআই দেখিয়েছিল যে কীভাবে জিপিটি -5 লিখিত পাঠ্য প্রম্পটের উপর ভিত্তি করে সফ্টওয়্যারটির পুরো ওয়ার্কিং টুকরো তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, সাধারণত “ভিবে কোডিং” নামে পরিচিত।
সাফল্যের একটি মূল পরিমাপ হ’ল জিপিটি -4 থেকে জিপিটি -5 এ পদক্ষেপটি গবেষণা ল্যাবের আগের উন্নতির সাথে সমান কিনা। দু’জন প্রাথমিক পর্যালোচক বলেছিলেন যে যদিও নতুন মডেলটি তাদের বিজ্ঞান এবং গণিতের সমস্যাগুলি কোড এবং সমাধানের দক্ষতায় তাদের মুগ্ধ করেছে, তারা বিশ্বাস করে যে জিপিটি -4 থেকে জিপিটি -5-তে লিপটি ওপেনাইয়ের পূর্বের উন্নতির মতো বড় ছিল না।
এমনকি উন্নতিগুলি বড় হলেও, জিপিটি -5 হোলসকে মানুষের প্রতিস্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট উন্নত নয়। আল্টম্যান বলেছিলেন যে জিপিটি -5-তে এখনও নিজের মতো করে শেখার দক্ষতার অভাব রয়েছে, যা এআইকে মানুষের দক্ষতার সাথে মেলে সক্ষম করার মূল উপাদান।
তার জনপ্রিয় এআই পডকাস্টে, দ্বারকেশ প্যাটেল বর্তমান এআইকে শেষ শিক্ষার্থীর কাছ থেকে নোটগুলি পড়ে একটি শিশুকে স্যাক্সোফোন খেলতে শেখানোর সাথে তুলনা করেছিলেন।
“একজন শিক্ষার্থী একটি চেষ্টা করে,” তিনি বলেছিলেন। “যে মুহুর্তে তারা কোনও ভুল করে, আপনি তাদের প্রেরণ করেন এবং কী ভুল হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশাবলী লিখুন। পরবর্তী শিক্ষার্থী আপনার নোটগুলি পড়ে এবং চার্লি পার্কার ঠান্ডা খেলার চেষ্টা করে। যখন তারা ব্যর্থ হয়, আপনি পরবর্তী শিক্ষার্থীর জন্য নির্দেশাবলী পরিমার্জন করেন This এটি ঠিক কাজ করবে না।”
প্রায় তিন বছর আগে, চ্যাটজিপ্ট বিশ্বকে জেনারেটর এআই -এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, ব্যবহারকারীদের মানবজাত গদ্য এবং কবিতা লেখার দক্ষতার সাথে ঝলমলে করে, দ্রুত এখন পর্যন্ত অন্যতম দ্রুত বর্ধমান অ্যাপ্লিকেশন হয়ে ওঠে।
২০২৩ সালের মার্চ মাসে ওপেনএআই জিপিটি -৪ প্রকাশের সাথে চ্যাটজিপিটি অনুসরণ করে, একটি বৃহত ভাষার মডেল যা গোয়েন্দা ক্ষেত্রে বিশাল লাফিয়ে উঠেছে। জিপিটি -৩.৫, পূর্ববর্তী সংস্করণ, নীচে 10%এ বার পরীক্ষার স্কোর পেয়েছিল, জিপিটি -4 শীর্ষ 10%এ সিমুলেটেড বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল।
জিপিটি -4 এর লিপ আরও গণনা শক্তি এবং ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল এবং সংস্থাটি আশা করছিল যে “স্কেলিং আপ” একইভাবে ধারাবাহিকভাবে উন্নত এআই মডেলগুলির দিকে পরিচালিত করবে।
কিন্তু ওপেনাই স্কেলিং ইস্যুতে ছুটে গেল। একটি সমস্যা হ’ল সংস্থাটি যে ডেটা প্রাচীরের মধ্যে পড়েছিল, এবং ওপেনাইয়ের প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী ইলিয়া সুতস্কেভার গত বছর বলেছিলেন যে প্রক্রিয়াজাতকরণ শক্তি বাড়ার সময় তথ্যের পরিমাণ ছিল না।
তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করছিলেন যে বৃহত ভাষার মডেলগুলি পুরো ইন্টারনেট স্ক্র্যাপ করে এমন বিশাল ডেটাসেটগুলিতে প্রশিক্ষিত হয় এবং এআই ল্যাবগুলির মানব-উত্পাদিত পাঠ্য ডেটাগুলির বৃহত ট্রোভের জন্য অন্য কোনও বিকল্প নেই।
‘পরীক্ষার সময় গণনা’
তথ্যের অভাব ছাড়াও, আরেকটি সমস্যা হ’ল বৃহত্তর মডেলগুলির জন্য “প্রশিক্ষণ রান” সিস্টেমটি কতটা জটিল তা প্রদত্ত হার্ডওয়্যার-প্ররোচিত ব্যর্থতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে এবং গবেষকরা রান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মডেলগুলির চূড়ান্ত পারফরম্যান্স জানেন না, যা কয়েক মাস সময় নিতে পারে।
একই সময়ে, ওপেনাই স্মার্ট এআইয়ের আরও একটি রুট আবিষ্কার করেছিল, “টেস্ট-টাইম কম্পিউট” নামে পরিচিত, এআই মডেলকে প্রতিটি প্রশ্ন সম্পর্কে আরও বেশি সময় ব্যয় করার ক্ষমতা “চিন্তাভাবনা” করার উপায়, এটি গণিত বা জটিল ক্রিয়াকলাপগুলির মতো চ্যালেঞ্জিং কাজগুলি সমাধান করার অনুমতি দেয় যা উন্নত যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দাবি করে।
জিপিটি -5 একটি রাউটার হিসাবে কাজ করে, যার অর্থ কোনও ব্যবহারকারী যদি জিপিটি -5 কে বিশেষত কঠিন সমস্যা জিজ্ঞাসা করে তবে এটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য টেস্ট-টাইম গণনা ব্যবহার করবে। এই প্রথম সাধারণ জনগণের ওপেনাইয়ের টেস্ট-টাইম গণনা প্রযুক্তিতে অ্যাক্সেস থাকবে, এটি আল্টম্যান যা বলেছিল তা এআই তৈরির জন্য কোম্পানির মিশনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ যা সমস্ত মানবতার উপকার করে।
আল্টম্যান বিশ্বাস করেন যে এআই -তে বর্তমান বিনিয়োগ এখনও অপর্যাপ্ত। আল্টম্যান বলেছিলেন, “এই সমস্ত বাজারে এআই স্থানীয়ভাবে উপলব্ধ করার জন্য আমাদের বিশ্বব্যাপী আরও অনেক অবকাঠামো তৈরি করা দরকার।” – আন্না টং, দেবোরাহ সোফিয়ার সাথে, (সি) 2025 রয়টার্স
