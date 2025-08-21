ওপেন -এয়ার সিনেমাটি ভোলোগডার ভেটেরান্স পার্কে সাজানো হবে (12+)

শনিবার, 23 আগস্ট, ভোলোগদা এবং শহরের অতিথিরা ভেটেরান্স পার্কের স্ট্রিট সিনেমা উত্সবটি দেখতে পারেন। ইভেন্টগুলি অল -রুশিয়ান অ্যাকশন “সিনেমা নাইট” এর অংশ হিসাবে সংগঠিত হয়।
18.00 থেকে 20.00 পর্যন্ত সিনেমাটি ডিস্কো অনুষ্ঠিত হবে “সবাই নাচছে!” (0+)। বিখ্যাত সাউন্ডট্র্যাকস এবং ফিল্ম এবং কার্টুনগুলি খেলবে। একটি মুভি শো 20.00 এ শুরু হবে এবং 22.00 অবধি চলবে। ফিল্মগুলি আউট -এন্ড প্রোগ্রাম “বিগত বছরগুলিতে সেরা” থেকে প্রকাশিত হবে।
মোট, চারটি কাজ দেখানো হবে। “উইথ ইউ” (12+) ফিল্মটি অনকোলজিকাল বিভাগের রোগীর সম্পর্কে বলবে। নাটক “ক্লোক” (12+) মহিলা জামির সম্পর্কে বলে, যাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ছেড়ে যেতে হয়।
“দ্য মরন” (16+) চলচ্চিত্রটি হ’ল মাশার তরুণ সিমস্ট্রেস এবং ভ্যালারি অ্যাপার্টমেন্টের বিরক্তিকর লেসারের সভাটির গল্প। শেষ চিত্র “আইনয়েন” (12+) কাজাখ আউটব্যাকের জীবন দেখাবে।
উপাদানটি সেভেরিনফো নিউজ এজেন্সি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল। মিডিয়া আইএ নং এফএস 77 – 72057 তারিখের রেজিস্ট্রেশন শংসাপত্র 29 ডিসেম্বর 29, 2017 রোজকোমনাদজর দ্বারা জারি করা হয়েছে।