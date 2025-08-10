ওবসানজো কীভাবে আমাকে জাতীয় একিউম্যানিকাল সেন্টারের জন্য 300 মিলিয়ন ডলার অনুদান দিতে প্ররোচিত করেছিল – ওটেডোলা

বিলিয়নেয়ার ব্যবসায়ী, ফেমি ওটতোলা প্রকাশ করেছেন যে কীভাবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওলুসেগুন ওবাসানজো তাকে এককভাবে আবুজার জাতীয় ইকুয়েমেনিকাল সেন্টারটি 300 মিলিয়ন ডলার অনুদানের সাথে সমাপ্তির জন্য অর্থায়ন করতে রাজি করেছিলেন।
প্রিমিয়াম টাইমস দ্বারা দর্শনীয় হয়ে তাঁর আসন্ন স্মৃতিচারণের একটি অংশে ওটেডোলা বর্ণনা করেছিলেন যে ২০০৫ সালের শেষদিকে ওগুন রাজ্যের ওটিএ ফার্মে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির সাথে প্রাতঃরাশের বৈঠকের সময় এই অনুরোধটি এসেছিল।
ওটতোলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “সে সময়টি খুব উষ্ণ, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক ছিল। আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন তিনি ইয়ামকে তার প্লেট থেকে নিয়ে যেতেন এবং এটি আমার উপর রাখতেন। কিছু ভাজা ডিমের সাথে একই রকম। আমি ওয়াওড ছিলাম He তিনি আমার হৃদয় জিতেছিলেন।”
ওটতোলার মতে, ওবাসানজো কথোপকথনটি একটি স্থগিত জাতীয় প্রকল্পে স্থানান্তরিত করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “‘ফেমি,’ তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি জানেন যে আমি আপনার সম্পর্কে কী পছন্দ করেন? আপনার কাছে যা চায় তা আপনার কাছে আছে: অর্থ। আবুজার একিউমেনিকাল সেন্টার সমাপ্তির সূচনা করা আমার দরকার। আমি সরকারী অর্থ ব্যবহার করতে পারি না।”
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ওটতোলাকে বলেছিলেন যে তিনি বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে জাতীয় খ্রিস্টান কেন্দ্র নামেও পরিচিত, তিনি পরিত্যক্ত আন্তঃনির্ভর চার্চ প্রকল্পটি আবিষ্কার করেছিলেন এবং সরকারী তহবিল ছাড়াই এটি সম্পন্ন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ওটতোলা যখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কতটা প্রয়োজন ছিল, তখন ওবাসানজো জবাব দিয়েছিলেন, ₦ 300 মিলিয়ন ডলার, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি বিষয়গুলি চলার জন্য একটি “ছোট অনুদান” করতে পারেন।
“না, বাবা। আমি God শ্বরের পক্ষে কিছু করব,” ওটতোলা বলেছিলেন যে তিনি প্রতিক্রিয়া জানালেন।
তেল ম্যাগনেট জানিয়েছে যে দুই দিনের মধ্যে, শুক্রবারে তিনি পুরো পরিমাণের জন্য একটি ব্যাংক খসড়া ওবাসানজোর আবুজা অফিসে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন, “বাবা, এখানে খসড়াটি এখানে, ‘আমি তাকে বলেছিলাম।
যদিও ওটতোলা বেনামে থাকতে পছন্দ করেছেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে অনুদানটি অন্যান্য ধনী নাইজেরিয়ানদের অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত করার জন্য প্রচারিত হবে। উপস্থাপনাটি শেষ পর্যন্ত নাইজেরিয়ান টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ (এনটিএ) দ্বারা জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়েছিল।
অনুদানের পরে, জাতীয় মসজিদের সাথে তুলনীয় জাতীয় খ্রিস্টান স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে কল্পনা করা জাতীয় একিউম্যানিকাল সেন্টার তহবিলের অভাবে বছরের পর বছর পরিত্যাগের পরে শেষ হয়েছিল।
