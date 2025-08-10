You are Here
ওবামাগেটে ‘বিদ্রোহ’ কমিটি-স্টাইলযুক্ত শুনানি রাখুন
ওবামাগেটে ‘বিদ্রোহ’ কমিটি-স্টাইলযুক্ত শুনানি রাখুন

09 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 10 ঘন্টা আগে3 মিনিট পড়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে পিটসবার্গে, অক্টোবর 10, 2024 -এ প্রচার করার সময় বক্তব্য রাখেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রপতি প্রার্থী কমলা হ্যারিসের পক্ষে পিটসবার্গে, অক্টোবর 10, 2024 -এ প্রচার করার সময় বক্তব্য রাখেন। রায়ান কলার্ড দ্বারা ছবি /এএফপি

গত সপ্তাহে, আমি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে “ওবামাগেট” নিয়ে সম্ভাব্য অভিযোগের প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতিগুলি পরীক্ষা করেছিলাম, “গোয়েন্দা সম্প্রদায়” উপসংহারে এই মিথ্যা দাবি যে ক) রাশিয়ানরা ২০১ 2016 সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছিল (যা বিতর্কিত নয়), খ) তারা প্রার্থী ডোনাল্ড ডোনাল্ড ট্রাম্পকে “সংঘর্ষে” সহায়তা করার জন্য এটি করেছিলেন।

সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ হিলারি ক্লিনটন এই কৌতূহল বিবরণীর উপর ফিউজ জ্বালিয়েছিলেন কারণ সেই সময়ে তিনি সম্ভবত তার বেসমেন্টে অনিরাপদ সার্ভারের উপরে গুপ্তচরবৃত্তি আইন লঙ্ঘনের জন্য সম্ভবত প্রচার-শেষ রাজনৈতিক এবং আইনী ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছিলেন। সার্ভারে, তিনি তার জনসাধারণের অস্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও – “শ্রেণিবদ্ধ” হিসাবে স্ট্যাম্পযুক্ত তথ্য সহ তথ্য পাঠিয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেন।

কি করব? ক্লিনটন এবং ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটি স্টিল ডসিয়ার কিনেছিল, ট্রাম্প-রাশিয়ার “মিলন” এর মিথ্যা এবং অসমর্থিত প্রমাণের সাথে পূর্ণ। ক্লিনটন ট্রাম্পকে রাশিয়ানদের সাথে নির্বাচনকে “হ্যাক” করার জন্য কাজ করার অভিযোগ এনে একটি বিভ্রান্তি তৈরি করেছিলেন। জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসী গ্যাবার্ড বলেছেন যে ইন্টেল কর্মকর্তারা ক্লিনটন পরিকল্পনা এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে ব্রিফ করেছিলেন।

(তাকে “আইনী ব্যয়” হিসাবে ফনি স্টিল ডসিয়ারের জন্য কেনা ও অর্থ প্রদান করার জন্য ক্লিনটন ফেডারেল নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে জরিমানা পেয়েছিলেন। তিনি কোনও মামলা-মোকদ্দমার মুখোমুখি হননি, ম্যানহাটন জেলা অ্যাটর্নি অ্যালভিন ব্র্যাগের মতো স্থানীয় প্রসিকিউটর যেমন “স্টোম-এর পূর্বে অর্থ প্রদানের আইন অনুসারে নয়, ট্রাম্পের পূর্বে ট্রাম্পের অনুমোদনের জন্যও লঙ্ঘন করেছেন যা ট্রাম্পের অনুমোদনের জন্যও লঙ্ঘন করে যা ট্রাম্প ব্যয়, ”ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল এবং দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।)

নির্বাচনের অল্প সময়ের আগে এফবিআইয়ের পরিচালক জেমস কমে তাকে লাইফলাইন নিক্ষেপ করেছিলেন। তিনি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক বাস্তব ও আইনী মামলার প্রকাশ্যে রূপরেখা প্রকাশ করেছিলেন তবে বলেছিলেন যে “কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রসিকিউটর” অভিযোগ আনবে না কারণ আইনটি লঙ্ঘনের অভিপ্রায় তার অভাব ছিল। তবে গুপ্তচরবৃত্তি আইনের প্রযোজ্য বিভাগে অভিপ্রায় প্রয়োজন হয় না।

মার্কিন কোড ধারা 79৯৩ (চ) এটিকে “গুরুতর অবহেলার মাধ্যমে” এই জাতীয় তথ্যকে “তার হেফাজতের যথাযথ স্থান থেকে অপসারণ” করার অনুমতি দেওয়ার জন্য “তথ্যের উপর অর্পিত … তথ্যের উপর অর্পিত” এর জন্য একটি অপরাধ হিসাবে পরিণত করে। সুতরাং, ক্লিনটন স্কেটেড।

গত সপ্তাহে, আমি যুক্তি দিয়েছিলাম যে ওবামার একটি প্রসিকিউশন-আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ রাষ্ট্রপতি-বিশাল, সহিংস প্রতিবাদ এবং দাঙ্গাগুলি ট্রিগার করবে যা জর্জ ফ্লয়েড-ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার 2020 বিক্ষোভকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফায়ার ড্রিলের মতো দেখায়। অনেক পাঠক সংক্ষেপে বলেছিলেন, “সুতরাং কী? ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাদের ভিত্তিহীন আইন-কাহিনী অনুসরণ করার সময় ট্রাম্পকে কতবার ঘৃণা করেছিলেন, জাঁকিয়ে, ‘আইনটির above র্ধ্বে কেউ নেই!’? বিচার করতে হবে, যেখানে এটি নেতৃত্ব দেয় এবং যে কেউ এই অপরাধটি করে তা নির্বিশেষে।”

এটি অবশ্যই একটি ভাল পয়েন্ট। আসলে, কেউ তর্ক করতে পারে, এটি (ইটাল সেট) (শেষ ইটাল) পয়েন্ট।

তবে ২০১ 2016 সালের প্রচারের সময় ট্রাম্প সমাবেশ করেছিলেন যেখানে শ্রোতারা উচ্চারণ করেছিলেন, “তাকে লক আপ করুন!”

তাদের একটি বিতর্ক চলাকালীন, ক্লিনটন ট্রাম্পকে বলেছিলেন, “ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেজাজের সাথে কেউ আমাদের দেশে আইনের দায়িত্বে নেই বলে এটা খুব ভাল।”

ট্রাম্প এই মাইক-ড্রপ প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন: “কারণ আপনি কারাগারে থাকবেন।” ট্রাম্প ক্লিনটনকে তদন্তের জন্য বিশেষ প্রসিকিউটর নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

তবুও, ট্রাম্প যখন রাষ্ট্রপতি হন, তখন তাঁর বিচার বিভাগ ক্লিনটনের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনেনি। ট্রাম্পের প্রচারের ব্যবস্থাপক কেলিয়েন কনওয়ে বলেছেন: “… যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন … তখনও তিনি উদ্বোধন করার আগেই আপনাকে বলেন যে তিনি এই অভিযোগগুলি অনুসরণ করতে চান না, তখন এটি একটি খুব শক্তিশালী বার্তা পাঠায়-স্বর এবং বিষয়বস্তু… এবং আমি মনে করি যে হিলারি ক্লিনটনকে এখনও এই সত্যের মুখোমুখি হতে হবে যে তার বেশিরভাগ আমেরিকানই তাকে সত্যিকারের মুখোমুখি হতে পারে না, তবে যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তার হিলি ট্রাম্পকে সহায়তা করতে পারে না তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে” সহায়তা করতে পারেন তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ”

অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সবেমাত্র ওবামার কর্মকর্তাদের একটি ট্রাম্প-রাশিয়া গ্র্যান্ড জুরি তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। Jan জানুয়ারী “বিদ্রোহ” এর পরে কংগ্রেসনাল ডেমোক্র্যাটরা জনসাধারণের শুনানি করেছিলেন। রিপাবলিকানরা ওবামার আধিকারিকদের তদন্ত করতে একই কাজ করতে পারে এবং করা উচিত, যারা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সহ, যারা ট্রাম্পের ১.০ এর দশকের অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন এমন মিথ্যা আখ্যানকে ধাক্কা দিতে সহযোগিতা করেছিলেন।

এই ধরনের শুনানি ভবিষ্যতের আচরণকে বাধা দেবে যা আগত রাষ্ট্রপতির বৈধতা হ্রাস করতে চায়। ওবামার কথা, ট্রাম্প কমিটি তার অনুসন্ধানের প্রতিবেদন করার পরে, একটি বক্তৃতা দিতে পারেন যাতে তিনি ওবামা কী করেছিলেন, কেন তিনি এটি করেছিলেন এবং এর বিভাজনগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। তারপরে, ট্রাম্প, “জাতীয় unity ক্যকে উত্সাহিত করার জন্য” দুর্দান্তভাবে ঘোষণা করতে পারেন যে তিনি ওবামাকে ক্ষমা করবেন। এবং ওবামা, যদি তিনি চয়ন করেন তবে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।

-ল্যারি এল্ডার একজন সেরা বিক্রয়কারী লেখক এবং জাতীয়ভাবে সিন্ডিকেটেড রেডিও টক-শো হোস্ট।

