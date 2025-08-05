ওবামা ট্রাম্পের টেক্সাসের গেরিম্যান্ডারিংয়ের উপর নীরবতা ভেঙে দিয়েছেন, বলেছেন যে এটি ‘আমাদের গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করে’

বারাক ওবামা টেক্সাস রিপাবলিকানদের আরও আসন সুরক্ষিত করার জন্য রাজ্যকে জেরিম্যান্ডারের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন, টেক্সাস রিপাবলিকানদের রাজ্যের জেলাগুলিকে পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করার জন্য এবং হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের আরও পাঁচটি আসন সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এটি করা উদ্বেগ দূর করতে সহায়তা করবে যে মধ্যবর্তী নির্বাচনে অধিকারটি হাউস হারাবে।
ওবামা লিখেছেন, “আমরা কী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ হারাতে পারি না – এই মুহুর্তে, টেক্সাসের রিপাবলিকানরা পরের বছরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে পাঁচটি আসনকে অন্যায়ভাবে জিততে জেলা লাইনগুলিকে জেরিম্যান্ডার করার চেষ্টা করছেন,” ওবামা লিখেছেন। “এটি এমন একটি শক্তি দখল যা আমাদের গণতন্ত্রকে ক্ষুন্ন করে।”
টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা জেলা মানচিত্রগুলি পুনরায় সাজানোর জন্য রিপাবলিকানদের রাজ্যকে জেরিম্যান্ডারিং থেকে বিরত রাখতে এই সপ্তাহের শুরুতে রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে। এটি টেক্সাসের হাউস স্পিকার ডাস্টিন বুরোস সহ আইলটির উভয় পক্ষের আউটক্রির দিকে পরিচালিত করেছে, যিনি ক্রুদ্ধভাবে বলেছিলেন যে রাজনীতিবিদরা “তাদের পদগুলি ত্যাগ করেছেন এবং তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শপথ করেছিলেন এমন উপাদানগুলির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।”
এমএসএনবিসির হোস্ট জো স্কার্বোরো “মর্নিং জো” তেও ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে প্রস্তাবিত পুনর্নির্মাণটি “এতটা খারাপের বাইরে” হবে যে রেসগুলি বিভক্ত ভোটে নেমে থাকলেও রিপাবলিকানরা এখনও জিততে পারে।
“সেই লোকটি, এবং টেক্সাসের বাকী আইনসভা এবং গ্রেগ অ্যাবট সিস্টেমটি রিগ করতে চান,” স্কার্বোরো বলেছিলেন। “তারা নিশ্চিত করতে চান যে রিপাবলিকানরা নির্বাচনের দিন অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তারা প্রক্রিয়াটি রোধ করতে চান। এবং তাই তারা এ সম্পর্কে এত ক্ষিপ্ত কাজ করছে!”
এমএসএনবিসি হোস্ট ব্যাখ্যা করেছিলেন যে কীভাবে রিপাবলিকানদের পক্ষে রাষ্ট্রকে আরও বেশি করে তোলার প্রচেষ্টা অন্যান্য রাজ্যে সম্পন্ন করার জন্য একটি নজির স্থাপন করে পার্টিতে পিছিয়ে যেতে পারে।
“টেক্সাস যদি তারা যা অর্জন করতে চায় তা অর্জন করে, তবে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে যাবে! এবং তারপরে তারা ডেমোক্র্যাটদের সহায়তা করবে এমন আরও বেশি কড়া লাইন আঁকবে, “স্কার্বোরো বলেছিলেন।” এবং নিউ ইয়র্ক স্টেট এটি করবে, এবং কে জানে? সম্ভবত তখন ফ্লোরিডা সিদ্ধান্ত নিয়েছে – মানে, এটি আসলে, এটি করা একটি বোকামি জিনিস ””
