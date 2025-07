ওবামা ডেমসকে ‘কঠোর আপ’ করতে বলে, কেন্দ্রের প্রার্থীরা যারা আসলে বিতরণ করতে পারে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

Former President Barack Obama had blunt words for Democratic Party donors, telling them at a Friday fundraiser to “toughen up” and “stop looking for a quick fix” after the Democratic Party became locked out of power following the 2024 election cycle.

“আমি মনে করি এটির জন্য কিছুটা কম নাভি-গ্যাজিং এবং কিছুটা কম ঝকঝকে এবং ভ্রূণের অবস্থানে থাকা দরকার। এবং এটি ডেমোক্র্যাটদের কেবল কঠোর হওয়া দরকার,” ওবামা তহবিল সংগ্রহকারীকে বলেছিলেন, অংশগুলি অনুসারে সিএনএন দ্বারা প্রাপ্ত। “আমাকে বলবেন না যে আপনি একজন ডেমোক্র্যাট, তবে আপনি এখনই হতাশ হয়ে পড়েছেন, তাই আপনি কিছু করছেন না। না, এখন ঠিক সময় আপনি সেখানে প্রবেশ এবং কিছু করার সময়।”

ওবামা তার সহকর্মী গণতান্ত্রিক সহকর্মীদের ২০২৪ সালে জিওপি -র গতিবেগের পরে আরও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে একা নন। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এই বক্তব্য রেখেছিলেন যে আরও আক্রমণাত্মক এবং কঠোর হওয়ার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নীতিমালা এবং প্রার্থীদের পক্ষে দাঁড়াতে পারে যা অপ্রচলিত, বা এটি আইনমেখাকে অস্বস্তি বোধ করতে পারে, তবে শেষের দিকে এটি সরবরাহের সেরা সুযোগ রয়েছে।

প্রাক্তন ওবামার বক্তৃতা লেখক স্বীকার করেছেন যে তাঁর পরিবারে শানিং কনজারভেটিভ একটি ভুল ছিল

“বলবেন না যে আপনি নিখরচায় বক্তৃতা সম্পর্কে গভীরভাবে যত্নশীল, এবং তারপরে আপনি শান্ত হন No … এখন যা দরকার তা হ’ল সাহস, “ওবামা ফান্ডারাইজারে তাঁর মন্তব্যে যোগ করেছিলেন, যা ২.৫ মিলিয়ন ডলার এনেছিল এবং নিউ জার্সি গভর্নর ফিল মারফি এবং তাঁর স্ত্রী ট্যামি মারফি তাদের বাড়িতে তাকে আয়োজক করেছিলেন।

“দ্রুত ঠিক করার সন্ধান করা বন্ধ করুন,” তিনি যোগ করেছেন। “মশীহের সন্ধান করা বন্ধ করুন। আপনার এখনই দুর্দান্ত প্রার্থীরা দৌড়াদৌড়ি করছেন। এই প্রার্থীদের সমর্থন করুন।”

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশেষত নিউ জার্সি এবং ভার্জিনিয়ায় আসন্ন নির্বাচনের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এই বছরের শেষের দিকে, ভার্জিনিয়া আগত জিওপি গভর্নর গ্লেন ইয়ংকিনের লেঃ গভর্নর উইনসোম আর্ল-সিয়ার্স এবং প্রাক্তন দীর্ঘকালীন ভার্জিনিয়া রেপ। অ্যাবিগাইল স্প্যানবার্গার, ডি-ভিএর মধ্যে একটি বড় গার্নেটরিয়াল যুদ্ধের মুখোমুখি হবে।

নিউ জার্সিতে, ডেমোক্র্যাট রেপ। মিকি শেরিল, যিনি শুক্রবারের তহবিলের উপস্থিতিতে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গেছে, জিওপি প্রার্থী জ্যাক সিয়াটারেল্লির বিরুদ্ধে তার রাজ্যের উন্মুক্ত গুবেরেটরিয়াল আসনের জন্য প্রার্থী হচ্ছেন।

রহম ইমানুয়েল সতর্ক করেছেন যে ডেমস ‘পাঙ্কস’ এর পার্টিতে পরিণত হয়েছে যারা ‘লোকদের সাথে কথা বলে’ এবং পরিচয় রাজনীতিতে হতাশ

উভয় রাজ্যই নতুন স্টেট হাউস নির্বাচন এবং অন্যান্য স্থানীয় নির্বাচনের স্লেটও রাখবে। ভার্জিনিয়ায়, প্রয়াত রেপ। গেরি কনলি, ডি-ভিএ প্রতিস্থাপনের জন্য এই বছর একটি বিশেষ নির্বাচনও হবে।

তাঁর বক্তব্যগুলির মধ্যে ওবামা স্প্যানবার্গার এবং শেরিলকে “জনগণকে সহায়তা করার জন্য ব্যবহারিক, কমনসেন্সের আকাঙ্ক্ষার জন্য শক্তিশালী মুখপাত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং যাদের উভয়েরই পরিষেবার উল্লেখযোগ্য ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে।”

"দ্রুত সমাধানের সন্ধান বন্ধ করুন। মশীহের সন্ধান করা বন্ধ করুন। আপনার এখনই দৌড়াদৌড়ি করা দুর্দান্ত প্রার্থীরা রয়েছে। এই প্রার্থীদের সমর্থন করুন।" – প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা

“আপনি এখনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারেন তা হ’ল দল, আমাদের প্রার্থীকে জয়ের জন্য সহায়তা করা,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমরা ডিএনসিতে আমাদের কফারগুলি তৈরি করা শুরু করতে হবে।”

ওবামা নিউইয়র্ক সিটির প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর প্রতি জোহরান মামদানির সাম্প্রতিক পছন্দ যেমন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র দৌড়ে মনোনীত করার জন্য দলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা স্বীকার করেছেন, তবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে তারা কী প্রচার করছেন এবং কেন্দ্রিক ডেমোক্র্যাটস কী চাপ দিচ্ছেন তা পারস্পরিকভাবে একীভূত নয়।

ওবামা শুক্রবার বলেছিলেন, “আমি দলটির বাম দিকের এবং এমন লোকদের মধ্যে কিছু যুক্তি সংগ্রহ করেছি, যারা উদ্ধৃতি-অপ্রকাশিত প্রাচুর্য এজেন্ডা প্রচার করছেন। শোনো, এই বিষয়গুলি পরস্পরবিরোধী নয় You

“আপনি শ্রমজীবী লোকদের কতটা ভালোবাসেন তা আমি চিন্তা করি না। তারা কোনও বাড়ি বহন করতে পারে না কারণ আপনার রাজ্যের সমস্ত নিয়ম এটি তৈরি করা নিষিদ্ধ করে তোলে এবং জোনিং মাল্টিফ্যামিলি স্ট্রাকচারকে বাধা দেয় নিম্বির কারণে“তিনি যোগ করেছেন, তাদের আশেপাশের উন্নয়নের বিরোধিতা করা বাসিন্দাদের” আমার বাড়ির উঠোনে নয় “মতামত উল্লেখ করে।” আমি আপনার আদর্শটি জানতে চাই না, কারণ আপনি কিছুই তৈরি করতে পারবেন না। এটা কিছু যায় আসে না। “

ওবামা বলেছিলেন যে তাঁর সহকর্মী ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নেতাদের সম্পর্কে যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তা হ’ল তারা যা বিশ্বাস করে তা সঠিক বলে “দাঁড়ানোর জন্য কিছু প্রচেষ্টা করা” করা, এমনকি যদি এটি তাদের “কিছুটা অস্বস্তিকর” করে তোলে।

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্য করার জন্য ওবামার অফিসে পৌঁছেছিল তবে তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া পায়নি।