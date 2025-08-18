ওবার ম্যাপোনিয়া মলে হত্যা করা ই-হিলিং ড্রাইভারকে তাদের পক্ষে কাজ করার পরে ওবারকে অস্বীকার করার পরে শক ইন ফ্যামিলি

গত সপ্তাহে ম্যাপোনিয়া মলে গুলিবিদ্ধ ও পুড়িয়ে দেওয়া ই-হিলিং চালকের ২ 27 বছর বয়সী সিয়ান্ডা মাথোকোজিসি মভেলেসের পরিবার বলেছেন যে ই-হিলিং সংস্থা উবার জানিয়েছেন যে তার প্ল্যাটফর্মে চালক হিসাবে কাজ করার কোনও রেকর্ড নেই।
একটি বিবৃতিতে, আপনিবের জানিয়েছেন যে এই ঘটনায় এটি গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছে তবে নিশ্চিত করেছেন যে জড়িত ড্রাইভাররা এর প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত হয়নি।
উবারের মুখপাত্র গাওপ্লেলওয়ে লাকা বলেছেন, “যা ঘটেছে তাতে আমরা গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছি – এই ঘটনাটি মর্মান্তিক ছাড়িয়ে গেছে এবং এই অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন সময়ে আমাদের আক্রান্তদের সাথে আমাদের চিন্তাভাবনা রয়েছে।”
“ক্ষতিগ্রস্থ ড্রাইভারদের উবার প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত না করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে, তবে কোনও ই-হিলিং পরিষেবা ব্যবহার করে প্রতিটি চালক এবং রাইডারের সুরক্ষা সর্বদা একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত, এবং এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা উবারে খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করি।”
লাকা বলেছিলেন যে, এই ঘটনার দিন, উবার তার জননিরাপত্তা যোগাযোগ দলকে পাঠিয়েছিল – কর্তৃপক্ষের সাথে কাজ করার জন্য এবং তদন্তমূলক সহায়তা প্রদানের জন্য অভিজ্ঞ প্রাক্তন আইন প্রয়োগকারী পেশাদারদের সমন্বয়ে গঠিত।
সংস্থাটি বলেছে যে এটি সম্পূর্ণ সহায়তা দেওয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারীদের কাছেও পৌঁছেছে।
“উবার প্ল্যাটফর্মের চালক এবং রাইডার উভয়ই নিরাপদে ভ্রমণ করতে পারে না যতক্ষণ না আমরা নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারি না ততক্ষণ আমরা ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে অস্থায়ীভাবে পরিষেবাটি বিরতি দিয়েছি।”
লাকা আরও যোগ করেছেন, “আমরা শিল্পের স্টেকহোল্ডার, কর্তৃপক্ষ এবং বিস্তৃত ই-হিলিং সম্প্রদায়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছি।”
তবে সোমবার সকালে আইওএল নিউজের সাথে কথা বলতে গিয়ে খুজওয়ো বলেছিলেন যে উবারের মন্তব্যে পরিবারটি হতবাক হয়ে গেছে।
“তাই না?” তিনি ধাক্কা দিয়ে সাড়া দিলেন। “তারা কী সম্পর্কে কথা বলছে তা আমরা জানি না, কারণ তিনি সোমবার উবার ড্রাইভার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।”
তিনি বলেন, পরিবারটি জানাজার ব্যবস্থা করার আগে এখনও ডিএনএ ফলাফলের অপেক্ষায় রয়েছে।
“আমরা এখনও আমাদের ফলাফলগুলি দেওয়ার জন্য ফরেনসিকের অপেক্ষায় রয়েছি যাতে আমরা জানাজার ব্যবস্থা দিয়ে শুরু করতে পারি। এই মুহুর্তে, আমাদের জানাজার সেবার সঠিক তারিখ নেই।”
গত সপ্তাহে আইওএল নিউজ জানিয়েছে যে মাভেলেস তার মৃত্যুর দু’দিন আগে কেবল একটি ই-হিলিং ড্রাইভার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।
“তিনি আমার বড় বোন এবং একমাত্র সন্তানের পুত্র ছিলেন,” মৃতের খালা জ্যানেল খুজওয়েও বলেছিলেন।
“তিনি 1998 সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ম্যাট্রিক শেষ করার পরে, তিনি কাজের সন্ধানের জন্য জোহানেসবার্গে চলে এসেছিলেন। আমি এখন তাকে সাহায্য করতাম, তবে তিনি সর্বদা নিজের পক্ষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতাম।
তার খালার মতে, আরও ভাল সুযোগগুলি অনুসরণ করতে সম্প্রতি মাভেলাস জোহানেসবার্গে ফিরে এসেছিলেন।
“কয়েক মাস আগে, তিনি আমাকে বলেছিলেন, ‘মাসি, আমি জোবুর্গে ফিরে আসছি, এবং আমি একটি উবার গাড়ি পেতে যাচ্ছি,” “তিনি স্মরণ করেছিলেন।
“তিনি খুব উত্তেজিত ছিলেন। অবশেষে দু’সপ্তাহ আগে তিনি গাড়িটি পেয়েছিলেন এবং গত সোমবার এই কাজ শুরু করেছিলেন। তারপরে বুধবার রাতে বুম – আমরা খবর পেয়েছি।”
খুজওয়ো জানিয়েছেন, পরিবারটি ট্র্যাজেডি থেকে বিরত ছিল।
“তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে এবং তার মায়ের যত্ন নিতে চেয়েছিলেন, যিনি অসুস্থ ছিলেন।
বুধবার, ১৩ আগস্ট সন্ধ্যায় মাভেলাসকে হত্যা করা হয়েছিল, যখন অজানা বন্দুকধারীরা ম্যাপোনিয়া মলের বাইরে ই-হিলিং চালকদের আক্রমণ করেছিল।
গৌতেং পুলিশের মুখপাত্র কর্নেল ডিমাকাতসো নেভুহুলভী জানিয়েছেন, যখন গাড়ি চালানোর আগে চারজন লোক এসে চালকের উপর গুলি চালিয়েছিল তখন মলের প্রবেশ পথে একটি গাড়ি থামতে দেখা গেছে।
নেভুহুলভী বলেছিলেন, “নিকটবর্তী আরেকটি গাড়িও গুলি করা হয়েছিল, তবে ড্রাইভারটি পালাতে সক্ষম হয়েছিল। এই গাড়িটিও আগুন লাগানো হয়েছিল।”
একজন পথচারী এবং দ্বিতীয় চালক বন্দুকের গুলিতে ক্ষত বজায় রেখেছিলেন এবং তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
হত্যার একটি মামলা, তদন্তের জন্য হত্যার চেষ্টা ও অগ্নিসংযোগের দুটি গণনা খোলা হয়েছে।
এদিকে, পরিবারটি আগে ইঙ্গিত করেছিল যে সমাধিস্থল ব্যয়গুলি কাটাতে তাদের আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন।
মাভলেস ছিলেন তাঁর মায়ের একমাত্র সন্তান, এবং সংবাদটি শুনে তার পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।
আইওএল নিউজ এর আগে জানিয়েছিল যে শোকের দ্বারা অভিভূত হয়ে খোনজি খুজওয়োকে তার স্বাস্থ্য দ্রুত হ্রাস হওয়ায় দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
তারা আরও যোগ করেছে যে তারা গৌতেং থেকে কেজেডএন -তে তাঁর অবশেষ প্রত্যাবাসন করতে পারছে না।
“আরও ভয়ঙ্কর বিষয়টি হ’ল আমাদের বলা হয়েছে যে তাকে ছাইতে পোড়া হয়েছে। তারা কেবল তার শিনবোনটি উদ্ধার করেছিল। তারা যদি গুলি করার পরে কমপক্ষে তার দেহটি বঞ্চিত করতে পারত তবে আমরা বন্ধ হয়ে যেতে পারতাম। বর্তমানে, আমাদের দাফনের জন্য কোনও অর্থ নেই। আমাদের কিছুই নেই।”
এদিকে, সোমবার উত্তর কোয়াজুলু-নাটালের উলুন্ডির নলুংওয়ান অঞ্চলে মভেলেসের পরিবার পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে সামাজিক উন্নয়নের জন্য কেজেডএন এমইসি।
